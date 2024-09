Ronaldo 'trốn' chuyến đi đến Baghdad khiến NHM Iraq bức xúc

Theo tuyên bố chính thức của Al Nassr, Ronaldo bị sốt virus vào hôm qua. Anh phải ở lại để điều trị trong khi các thành viên còn lại của Al Nassr vẫn có mặt để kịp chuẩn bị cho màn đối đầu vào đêm nay (16/9).

Phía chủ nhà Iraq rất hụt hẫng. Từ NHM đến lực lượng làm nhiệm vụ trận đấu đều đã trải qua những ngày sôi sục để đón Ronaldo. Các buổi bán vé tại Baghdad thường xảy ra tình trạng giẫm đạp vì NHM muốn giành vé vào sân xem Ronaldo. Sức chứa của sân chỉ là 3 vạn khán giả nhưng được biết, nhu cầu mua vé đã lên tới hàng trăm ngàn.

Cơ quan chức năng Iraq chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự kiện này. Cục quản lý cư trú đã cấp thị thực nhập cảnh cho anh và cả bạn gái Georgina Rodriguez. Địa điểm tổ chức trận đấu cũng được chuyển từ Karbala đến Baghdad theo yêu cầu của Al Nassr vì lý do an ninh. Các nhân viên an ninh cũng trong trạng thái sẵn sàng cao độ để bảo vệ cho Ronaldo.

Quang cảnh một buổi bán vé trận Al Shorta vs Al Nassr

Thậm chí lực lượng cảnh sát giao thông còn phân bổ lại tuyến đường trong thời gian Al Nassr có mặt tại thủ đô Baghdad, để tránh tình trạng các CĐV cuồng nhiệt làm ách tắc giao thông.

Nhưng tất cả đều phải hụt hẫng vì Ronaldo không đến. Với thông tin ngôi sao 39 tuổi vắng mặt, nhiều lời oán trách anh đã xuất hiện.

Tờ Al Aawasat viết: “Sự vắng mặt của Ronaldo làm dấy lên làn sóng phản ứng vì những người dân nơi này mong được gặp ngôi sao người Bồ Đào Nha ở Baghdad. Người dùng mạng xã hội phẫn nộ, phần khác thắc mắc về số phận số lượng vé được bán ra. Nhiều người cũng đặt dấu hỏi thực hư về sức khỏe của Ronaldo”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]