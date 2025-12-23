Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Em gái Messi bị tai nạn giao thông, nhập viện khẩn cấp & phải hoãn đám cưới

Sự kiện: Lionel Messi

Maria Sol Messi - em gái của siêu sao Lionel Messi được cho là đã phải nhập viện khẩn cấp sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Mỹ.

🏥 Tai nạn nghiêm trọng, chấn thương phức tạp

Theo truyền thông Argentina, Maria Sol Messi đã gặp tai nạn khi đang lái xe tại Miami. Chiếc xe được cho là mất lái và đâm thẳng vào tường. Vụ việc khiến người phụ nữ 32 tuổi bị nhiều chấn thương nghiêm trọng, trong đó có gãy hai đốt sống, gãy xương gót chân, gãy cổ tay và bỏng - những chấn thương được đánh giá là rất khó điều trị.

Maria Sol Messi - em gái Lionel Messi gặp tai nạn nghiêm trọng

Maria Sol Messi - em gái Lionel Messi gặp tai nạn nghiêm trọng

Nhà báo kiêm MC nổi tiếng Angel de Brito tiết lộ trên chương trình LAM (America TV) rằng mẹ của Lionel Messi đã xác nhận tình hình sức khỏe của con gái.  “Maria Sol hiện đã qua cơn nguy hiểm. Cô ấy ổn, nhưng sẽ cần một quá trình phục hồi lâu dài”, Angel de Brito dẫn lời bà Celia Cuccittini.

🗓️ Đám cưới buộc phải dời lại

Angel De Brito cho biết gia đình Messi đã xác nhận việc đám cưới dự kiến tổ chức vào ngày 3/1 tại Rosario (Argentina) sẽ phải hoãn vô thời hạn. Angel chia sẻ. “Cô ấy bị bỏng - mà bỏng thì rất khó điều trị, đồng thời còn bị lệch các đốt sống”. Nhà báo này cũng cho biết Maria Sol đã bắt đầu quá trình phục hồi chức năng tại Rosario.

Angel de Brito tiết lộ thêm những thông tin cụ thể hơn sau cuộc trao đổi trực tiếp với mẹ của Messi: “Bà Celia nói với tôi rằng Maria Sol bị gãy hai đốt sống, gãy xương gót chân và cổ tay. Bà ấy cũng cho biết con gái mình đã bị ngất và sau đó đâm xe vào tường”.

Ban đầu, Angel từng cho rằng các vết bỏng có thể xuất phát từ một vụ ngã xe máy, tuy nhiên sau đó các nguồn tin tại Argentina khẳng định Maria Sol đang lái xe bán tải vào thời điểm gặp nạn. Chi tiết này hiện vẫn chưa được xác nhận chính thức.

💍 Hôn lễ được mong chờ của gia đình Messi

Maria Sol Messi dự kiến sẽ kết hôn với Julian “Tuli” Arellano, một thành viên trong ban huấn luyện đội U19 Inter Miami. Hôn lễ dự kiến quy tụ đầy đủ các thành viên trong gia đình Messi, bao gồm cả Lionel Messi - hiện đang thi đấu cho Inter Miami và từng là huyền thoại của Barcelona.

Đáng chú ý, chính Lionel Messi cũng từng tổ chức lễ cưới với Antonela Roccuzzo tại Rosario - quê nhà của gia đình, khiến đám cưới của Maria Sol càng nhận được nhiều sự quan tâm.

👨‍👩‍👧‍👦 Cuộc sống kín tiếng của em gái Messi

Giống như anh trai nổi tiếng, Maria Sol quen bạn đời từ khi còn nhỏ, khi cả hai cùng lớn lên trong một khu phố. Là nhà thiết kế thời trang kiêm doanh nhân, Maria Sol luôn giữ lối sống kín đáo, tránh xa truyền thông.

Em gái của&nbsp;Messi&nbsp;luôn giữ cuộc sống kín tiếng

Em gái của Messi luôn giữ cuộc sống kín tiếng

Cô từng sinh sống tại Tây Ban Nha trước khi trở về Argentina để phát triển các dự án cá nhân. Hiện tại, ưu tiên lớn nhất của Maria Sol và gia đình là quá trình điều trị và hồi phục sức khỏe, trong khi ngày vui trọng đại sẽ được sắp xếp lại vào thời điểm phù hợp hơn.

Theo T.T

Nguồn: [Link nguồn]

23/12/2025 16:28 PM (GMT+7)
