Cuộc phỏng vấn chấn động tiếp theo của Ronaldo

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Cuộc phỏng vấn chấn động tiếp theo của Ronaldo

Sự kiện: Cristiano Ronaldo
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Piers Morgan đã hé lộ cuộc phỏng vấn chấn động tiếp theo của Ronaldo - "Vô cùng chân thành, ấm áp và đôi khi hài hước".

Cuộc phỏng vấn chấn động tiếp theo của Ronaldo được hé lộ, có thể sẽ gây sốt như cuộc phỏng vấn về Manchester United. Cristiano Ronaldo đã một lần nữa mở lòng với Piers Morgan, ba năm sau cuộc phỏng vấn cuối cùng tai tiếng của họ đã kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của CR7 tại Manchester United.

Piers Morgan tiết lộ rằng cuộc phỏng vấn riêng tư và thẳng thắn nhất từ ​​trước đến nay của Cristiano Ronaldo sẽ được phát sóng vào tuần tới. Morgan cho biết ông và Ronaldo gần đây đã gặp nhau tại Saudi Arabia trong một cuộc trò chuyện kéo dài 80 phút.

Cuộc gặp gỡ trước đó của họ vào ba năm trước đã dẫn đến việc MU và Ronaldo cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng trong thời gian diễn ra World Cup giữa mùa giải tại Qatar. Sau đó, Al Nassr của Saudi Arabia đã ký hợp đồng với Ronaldo, nơi anh ấy tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình cho đến ngày nay. Morgan đã mô tả cuộc trao đổi gần đây nhất của họ là "vô cùng chân thành, ấm áp và đôi khi hài hước". Morgan đã hé lộ cuộc phỏng vấn gây sốc mới với Ronaldo trên tài khoản Instagram của mình.

Cuộc phỏng vấn chấn động tiếp theo của Ronaldo sẽ sớm được Morgan công bố. ẢNH: TWITTER MORGAN

Cuộc phỏng vấn chấn động tiếp theo của Ronaldo sẽ sớm được Morgan công bố. ẢNH: TWITTER MORGAN

"Nhiều người hỏi tôi về cuộc phỏng vấn mới với Cristiano Ronaldo quá", chú thích bài đăng của Morgan viết, "Ronaldo nói gì? Có tiết lộ gì không? Có điều gì bị cấm không? Câu trả lời là: a) Rất nhiều, b) RẤT, c) Có, và d) Không.

Tôi đã dành 80 phút trò chuyện với (biểu tượng cảm xúc GOAT) của bóng đá tại nhà riêng của anh ấy ở Saudi Arabia, và đó là một cuộc trò chuyện vô cùng chân thành, ấm áp và đôi khi hài hước. Chương trình sẽ phát sóng vào tuần tới trên Piers Morgan Không kiểm duyệt. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ điều này đâu!".

Morgan cũng chia sẻ trên X: "Cật nhật: Thông báo về cuộc phỏng vấn Ronaldo mới của tôi hiện đã đạt 51 triệu lượt xem trên cả tài khoản X và Instagram của chúng tôi. Chỉ trong vòng 24 giờ...! Đây là lý do tại sao Ronaldo là (biểu tượng cảm xúc GOAT)". Bài đăng thông báo của Morgan đã có hơn 344.000 lượt xem.

Lần cuối Ronaldo bình luận về MU là vào cuối năm ngoái. "Tôi đã nói điều này cách đây một năm rưỡi, và tôi sẽ tiếp tục nói: Vấn đề không nằm ở các HLV", Ronaldo phát biểu tại lễ trao giải Globe Soccer Awards ở Dubai, "Giống như một bể cá vậy. Nếu bạn nuôi cá trong đó và nó bị bệnh, bạn lấy nó ra và sửa chữa rồi lại thả nó vào bể cá, nó sẽ lại bị bệnh.

Vấn đề của Manchester United cũng vậy. Vấn đề không phải lúc nào cũng nằm ở HLV mà còn nhiều hơn thế nữa. Nếu tôi là chủ CLB, tôi sẽ làm rõ mọi việc và điều chỉnh những gì tôi cho là không tốt ở đó".

Bố con Ronaldo rủ nhau ghi bàn cùng một ngày, xứng danh "Hổ phụ sinh hổ tử"
Bố con Ronaldo rủ nhau ghi bàn cùng một ngày, xứng danh "Hổ phụ sinh hổ tử"

Hai bố con nhà Ronaldo, Cristiano và Cristianinho "rủ nhau" ghi bàn trong cùng một ngày.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo GIA ĐỊNH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/11/2025 12:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN