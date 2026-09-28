Phản ứng đầu tiên của Ronaldo sau khi bị "bỏ rơi" ở trận Na Uy - Bồ Đào Nha

Phản ứng đầu tiên của Ronaldo sau khi phải dự bị

Cristiano Ronaldo vừa có lần đầu tiên sau 6.678 ngày, tức là hơn 18 năm, phải ngồi dự bị và không được sử dụng một phút nào khi lên ĐT Bồ Đào Nha. Lần gần nhất điều này xảy ra là vào ngày 15 tháng 6 năm 2008 trong trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha. HLV Jorge Jesus cũng là người đầu tiên dám làm điều đó sau Felipe Scolari.

Phản ứng đầu tiên của Ronaldo trên truyền thông sau khi phải ngồi dự bị cả trận

Ngay lập tức, giới truyền thông cho rằng siêu sao 41 tuổi sẽ nổi cơn thịnh nộ vì quyết định này. Theo một số phóng viên người Bồ Đào Nha có mặt tại hiện trường tiết lộ đội trưởng của ĐT Bồ Đào Nha đi thẳng vào đường hầm sau khi trận đấu kết thúc chứ không tiến ra giữa sân chào CĐV như các đồng đội.

Ronaldo vẫn chưa có phát biểu nào về câu chuyện này. Hiện tại, phản ứng duy nhất của CR7 là đăng lại bài viết của LĐBĐ Bồ Đào Nha về trận thắng trước Na Uy cùng lời nhắn nhủ “Vamos” – “Tiến lên”, kèm theo biểu tượng ngọn lửa.

Vẫn khiến fan nhí phát cuồng

Mặc dù không được vào sân thi đấu nhưng Cristiano Ronaldo vẫn để lại hình ảnh đẹp cho người hâm mộ. Khi siêu sao người Bồ Đào Nha đang khởi động ở bên ngoài sân, một cổ động viên đã ném bút và áo đấu về phía CR7. Các nhân viên an ninh định nhặt và bỏ đi nhưng Ronaldo đã ngăn lại.

Fan nhí phát cuồng sau khi bất ngờ được Ronaldo ký tặng áo đấu

Không những vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha còn ký tặng và nhờ nhân viên an ninh gửi tặng lại cậu nhóc. Hành động này khiến cho anh chàng cổ động viên cực kỳ vui sướng và không tin nổi vào những gì đang diễn ra. Mọi người xung quanh cũng chia vui với cậu bé và chụp ảnh lưu niệm cùng chiếc áo đấu đặc biệt.

Điểm đáng chú ý là cậu nhóc xin chữ ký mặc áo Na Uy và ngồi ở khu vực của CĐV Na Uy. Mặc dù trên sân, Na Uy và Bồ Đào Nha đang kịch chiến vì một trận thắng nhưng rõ ràng, Ronaldo là một ngoại lệ. Siêu sao 41 tuổi có thể không thi đấu nhưng vẫn đem lại nhiều cảm xúc cho không chỉ khán giả Bồ Đào Nha.