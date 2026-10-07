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Truyền thông Real phản đối trọng tài bắt Siêu kinh điển gặp Barcelona

Sự kiện: La liga 2026-27 Barca - Real: Hận thù trăm năm

Trọng tài Alejandro Hernandez Hernandez được tiết lộ nhiều khả năng sẽ điều khiển trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid tại Camp Nou vào lúc 3h ngày 26/10 (giờ Hà Nội).

  

Tranh cãi đã nóng lên từ sớm

Nhà báo Tây Ban Nha Roberto Gomez tiết lộ danh tính trọng tài có khả năng được chỉ định điều khiển trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid ở vòng 10 La Liga.

Trọng tài Alejandro Hernandez Hernandez nhiều khả năng bắt trận Siêu kinh điển sắp tới

Trọng tài Alejandro Hernandez Hernandez nhiều khả năng bắt trận Siêu kinh điển sắp tới

Phát biểu trên chương trình “La Tribu” của Marca Radio, nhà báo Roberto Gomez cho biết Hernandez Hernandez nhiều khả năng sẽ cầm còi trận đấu diễn ra tại Camp Nou.

Ngay lập tức, người dẫn chương trình Raul Varela phản ứng: “Đó là tin xấu!”.

Không khí tranh luận nhanh chóng nóng lên khi Varela tiếp tục mỉa mai về khả năng chiến dịch phản đối Hernandez Hernandez sẽ được khởi động. Theo Marca, ông nói đùa: “Bây giờ chiến dịch ngăn chuyện đó bắt đầu. Biết đâu ngày mai lại là Fran Soto...”

Truyền thông thân Real không muốn trọng tài Hernandez

Varela sau đó thẳng thắn bày tỏ quan điểm về khả năng Hernandez Hernandez điều khiển trận đấu lớn nhất bóng đá Tây Ban Nha.

Trong quá khứ, trọng tài Alejandro Hernandez từng đưa ra quyết định bất lợi cho Real ở Siêu kinh điển

Trong quá khứ, trọng tài Alejandro Hernandez từng đưa ra quyết định bất lợi cho Real ở Siêu kinh điển

“Tôi không thích ông ấy với tư cách trọng tài, và tôi cũng không thích thành tích của ông ấy trong các trận Clasico. Tôi thấy đây hoàn toàn là một lựa chọn không cần thiết. Theo tôi, đó là quyết định sai lầm”, Varela nhận xét.

Roberto Gomez lập tức đáp lại: “Anh vừa phá hỏng mọi thứ rồi”.

Những phát biểu trên cho thấy tranh cãi về công tác trọng tài đã xuất hiện ngay cả khi trận El Clasico còn chưa diễn ra. Việc Hernandez Hernandez được nhắc tới cũng lập tức kéo theo những tranh luận về lịch sử điều khiển các trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid.

Martinez Munuera được ưu tiên

Khi được hỏi về cái tên mà mình muốn nhìn thấy trong phòng trọng tài ở trận El Clasico sắp tới, chuyên gia Varela đưa ra một số lựa chọn khác: “Tôi thích Martinez Munuera chẳng hạn. Tôi đánh giá rất cao trọng tài này”.

Siêu kinh điển sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn

Siêu kinh điển sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn

Varela sau đó nhắc đến De Burgos Bengoetxea, đồng thời dành lời đánh giá tích cực cho vị trọng tài này: “Một người tốt và một trọng tài tốt”.

Trong khi đó, Hernandez Hernandez vẫn chỉ là ứng viên được cho là nhiều khả năng nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu chính thức được bổ nhiệm, ông sẽ trở thành tâm điểm chú ý trước thềm màn so tài giữa hai đại kình địch Barcelona và Real Madrid.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2026 18:05 PM (GMT+7)
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