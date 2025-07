Rashford có động thái mới thúc giục Barca, MU cũng đang "chờ dài cổ"

⏳ Lời thúc giục của Rashford

Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Nico Williams của Athletic Bilbao, Barcelona đã chuyển hướng sang mục tiêu khác cho vị trí tiền đạo cánh trái. Điều này mở ra cơ hội cho Marcus Rashford, người đang bị Manchester United rao bán. Rashford hiện đang tích cực thực hiện các chiến dịch truyền thông để Barca biết anh háo hức với cơ hội này đến mức nào.

Rashford theo dõi cả tài khoản của Barcelona, Pedri và Lewandowski trên Instagram

Barca đang có hai mục tiêu khác để thay thế vị trí mà họ ban đầu muốn dành cho Nico Williams, đó là Rashford và Luis Díaz của Liverpool. Tuy nhiên, những diễn biến mới đây cho thấy Díaz có vẻ sẽ chọn Bayern Munich thay vì Barca. Dù Díaz chọn đội nào thì Liverpool vẫn giữ quan điểm không bán. Do đó, Rashford trở thành lựa chọn khả thi hơn cho Barca.

Trong mùa hè này, Rashford đã làm đủ mọi cách để cho dư luận biết anh khao khát được thi đấu cho Barca, bao gồm cả một cuộc phỏng vấn tại Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn đó, Rashford không dài dòng mà nói thẳng rằng anh hy vọng được thi đấu cùng Lamine Yamal.

Chiến dịch của Rashford mới đây tiếp tục được đẩy mạnh khi tiền đạo người Anh theo dõi cả Pedri và Robert Lewandowski trên Instagram. Trước đó vài tuần, Rashford đã theo dõi tài khoản chính thức của Barcelona nên điều này không quá bất ngờ. Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cả Pedri và Lewandowski đều chưa theo dõi lại Rashford.

🚨 MU cũng mong Barca nhanh tay

Hiện tại, MU đang cách ly Rashford cùng một số cầu thủ khác khỏi các hoạt động tập luyện của đội một. Các buổi tập của MU diễn ra theo lịch trình: đội một tập trước, và chỉ sau khi HLV Ruben Amorim cùng các trợ lý rời sân tập (họ luôn là những người rời sân sau cùng), Rashford cùng những cầu thủ không được tập với đội một mới được phép vào sân.

Rashford và cả MU đều đang rất chờ đợi Barcelona

MU đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ Bryan Mbeumo của Brentford, và họ rất hy vọng Barcelona sẽ sớm hỏi mua Rashford để có tiền mặt đáp ứng yêu cầu từ phía Brentford. Barca sắp tổ chức một cuộc họp quan trọng với sự góp mặt của cả chủ tịch Joan Laporta và giám đốc thể thao Deco, và quyết định chiêu mộ Rashford có thể sẽ được đưa ra trong cuộc họp này.

Mới đây, tờ The Sun (Anh) cho biết ngoài Barca, Juventus cũng đang theo đuổi Rashford. Tuy nhiên, điều lạ là các nguồn tin tại Ý hoàn toàn không đề cập đến thông tin này, bởi Juventus hiện đã có Kenan Yildiz — một cầu thủ được đánh giá cao hơn và có mức lương thấp hơn Rashford. Do đó, thông tin từ The Sun có vẻ là do chính đội ngũ truyền thông của Rashford tung ra để gây áp lực lên Barca.