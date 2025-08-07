Ví sao Real Madrid tiến thoái lưỡng nan khi khóa sổ chuyển nhượng?

⚠️“Kền kền trắng” thừa lượng nhưng thiếu chất

Theo thống kê của chuyên trang Transfermarkt, đội 1 Real hiện tại đã lên tới hơn 25 cầu thủ, con số vượt ngưỡng quy định về số lượng nhân sự trong danh sách đăng ký thi đấu tại La Liga lẫn Champions League.

Vị trí trung phong cắm với sự cạnh tranh giữa 3 cái tên gồm Kylian Mbappe, Endrick Felipe và Gonzalo Garcia. Thoạt nhìn thoáng qua, khu vực này được đánh giá giúp Alonso trải qua cơn đau đầu dễ chịu, nhưng ngoài Mbappe có thể gồng gánh đầu ra bàn thắng ổn định trong mùa giải dài hơi thì 2 “măng non” còn lại vẫn đem đến nỗi hoài nghi lớn.

📉Endrick như mất phương hướng, Garcia còn non

Endrick vừa trải qua mùa giải đầu tiên đáng quên tại xứ “Bò tót”. Gia nhập CLB với mức phí đắt đỏ dành cho 1 cầu thủ tuổi teen, nhưng đổi lại ngôi sao người Brazil mất phương hướng hoàn toàn trong đội hình toàn sao của “Kền kền trắng”. Endrick ra sân tổng cộng 31 trận trên mọi đấu trường, chủ yếu được tung vào từ băng ghế dự bị và ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng.

Từng có thời điểm, HLV Carlo Ancelotti yêu cầu ban lãnh đạo cho Endrick đi du học ở các CLB nhỏ hơn tại châu Âu nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời tránh tình trạng chân sút 19 tuổi bị thui chột cả về tài năng lẫn cảm hứng thi đấu.

Hè này, mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn với Endrick khi cựu sao Palmeiras dính chấn thương, bỏ lỡ toàn bộ chiến dịch FIFA Club World Cup 2025 đất Mỹ, đánh mất thời cơ ghi điểm với HLV trưởng Alonso.

Endrick (bên trái), Garcia (bên phải) chưa đem đến sự tin tưởng tuyệt đối cho vai trò số 9.

Trong khi đó, Garcia vừa trải qua kỳ Club World Cup trong mơ, giành ngôi Vua phá lưới với thành tích 4 pha lập công sau 6 trận ra sân và được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới. Nhưng động thái tìm bến đỗ để “ngọc quý” trưởng thành từ lò La Fabrica du học mới đây từ ban lãnh đạo Real phần nào cho thấy Garcia đơn giản vẫn còn quá non để cùng Mbappe gánh vác hàng công.

Các nhân sự cho vai trò trung vệ hiện để lại nhiều dấu hỏi tại sân Santiago Bernabeu. Trên lý thuyết, Real đang có trong tay 5 ngôi sao có thể đảm đương vị trí này lần lượt gồm Dean Huijsen, Antonio Rudiger, David Alaba, Eder Militao và Raul Asencio. Nhưng ngoài Huijsen, cũng như Rudiger, đem đến sự an tâm cần thiết, thì 3 cái tên còn lại đã cho thấy dấu hiệu trồi sụt rõ rệt, bởi các ảnh hưởng từ chấn thương, tuổi tác hay lùm xùm pháp lý ngoài sân cỏ.

Hàng lang biên trái Real mùa tới dự kiến sẽ là cuộc chơi của Álvaro Carreras, Fran Garcia và Ferland Mendy. Tân binh Carreras đang được kỳ vọng sẽ cùng Trent Alexander-Arnold tạo nên đôi cánh thiên thần, thách thức mọi hàng phòng ngự tại La Liga trong tương lai. Nhưng Mendy với đôi chân pha lê, liên tục dính chấn thương vụn vặt, còn Garcia - người chưa bao giờ đủ đẳng cấp khoác áo 1 CLB vĩ đại như Real chắc chắn sẽ khiến Alonso trải qua nhiều phen thót tim nếu còn được giữ lại trong phòng thay đồ.

🚧Lý do Real tiến thoái lưỡng nan

Tờ Marca mới đây khẳng định Real đã chốt sổ chuyển nhượng hè này sau khi đón 4 tân binh lần lượt là Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, Dean Huijsen và Franco Mastantuono.

Đây chắc chắn là thông tin khiến người hâm mộ đặt nhiều hoài nghi, đặc biệt khi không dưới 1 lần, HLV Alonso từng công khai bày tỏ nguyện vọng muốn được bổ sung 1 tiền vệ kiến thiết. Dù vậy, ban lãnh đạo Los Blancos tin rằng chất lượng nhân sự hiện tại là đủ để CLB cạnh tranh tại La Liga, Champions League hay Cúp nhà vua Tây Ban Nha mùa tới.

Ngoài ra, việc đội 1 đã có tới hơn 25 cầu thủ, quỹ lương tăng vọt cũng trở thành yếu tố khiến chủ tịch Perez e dè trên thương trường.

Chủ tịch Perez không muốn Real mua thêm người hè này.

Tờ AS mới đây cập nhật rằng không phải 100% Real sẽ không bổ sung nhân sự trong phần còn lại của thị trường chuyển nhượng hè này nhưng viễn cảnh chỉ xảy ra khi CLB chia tay một số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch dài lâu như David Alaba, Brahim Diaz, Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes hay Dani Ceballos.

Dù vậy hầu hết các cái tên trên đều không có ý định rời đi ngay lập tức vì vẫn muốn đấu tranh cho vị trí đá chính. Ngoài ra, mức đãi ngộ cao cùng khả năng lớn gặt hái các danh hiệu tại Bernabeu cũng là nguyên nhân.

Alaba - cầu thủ đang hưởng mức đãi ngộ thuộc nhóm đầu phòng thay đồ giờ đây trở thành quả bom nổ chậm vì chính sách mua người miễn phí của "Kền kền trắng" vài năm qua.

😣Alonso nếm trải cảm giác của Ancelotti

Alonso đương nhiên không thỏa mãn với chính sách chuyển nhượng của Real hè này và chiến lược gia người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể tìm đến ông thầy cũ Carlo Ancelotti để giãi bày.

Phiên chợ hè năm ngoái, sau khi hoàn tất 2 chữ ký mới trên hàng công là Endrick và Mbappe, chủ tịch Perez cũng tuyên bố đóng sổ chuyển nhượng sớm bất chấp những kêu gọi từ Ancelotti về việc bổ sung thêm 1 tiền vệ trung tâm nhằm lấp vào khoảng trống mà Toni Kroos để lại, ngoài ra là 1 trung vệ phòng ngừa cho Rudiger, Alaba và Militao.

Alonso (phải) đối mặt bài toán khiến Ancelotti đau đầu mùa trước.

Hệ quả ai cũng biết, đội hình thiếu cân bằng, sáng tạo của Real trải qua mùa giải trắng tay toàn tập, nơi hàng thủ, Ancelotti nhiều lần rơi vào tình cảnh khủng hoảng nhân sự khi Militao đứt dây chằng chéo trước lần 2, Alaba liên tục nghỉ thi đấu vì hồi phục chậm hơn dự kiến, qua đó khiến Carleto buộc phải kéo tiền vệ Aurelien Tchouameni về trung tâm hàng thủ đá cặp cùng Rudiger như phương án chữa cháy tình thế.

Bài học đắt giá là vậy nhưng có vẻ Alonso vẫn phải bất lực cúi đầu chịu trận trước sự cứng rắn đến khó hiểu từ ông chủ "Nhà trắng".

Ancelotti Alonso CLB Real Madrid Leverkusen Chiều mua 2023/24: Joselu (mượn: 500.000 euro), Arda Guler (24 triệu euro), Fran Garcia (5 triệu euro), Kepa Arrizabalaga (mượn: 1 triệu euro), Jude Bellingham (113 triệu euro) 2024/25: Endrick (47 triệu euro), Kylian Mbappe (miễn phí) 2023/24: Nathan Tella (23 triệu euro), Victor Boniface (22 triệu euro), Granit Xhaka (15 triệu euro), Jonas Hofmann (10 triệu euro), Arthur (7 triệu euro), Matej Kovar (5 triệu euro), Borja Iglesias (Mượn: 1 triệu euro) 2024/25: Martin Terrier (20 triệu euro), Aleix Garcia (18 triệu euro), Jeanuel Belocian (15 triệu euro) Chiều bán 2023/24: Antonio Blanco (4 triệu euro), Alvaro Odriozola (3 triệu euro). 2024/25: Rafa Marin (12 triệu euro), Juanmi Latasa (2.5 triệu euro), Joselu (1.5 triệu euro) 2023/24: Moussa Diaby (55 triệu euro), Mitchel Bakker (8.8 triệu euro), Kerem Demirbay (3.7 triệu euro) 2024/25: Adam Hlozek (18 triệu euro), Odilon Kossounou (mượn: 5 triệu euro), Sardar Azmoun (5 triệu euro), Patric Pentz (2.55 triệu euro), Iker Bravo (600.000 euro) Tổng chi 190,5 triệu euro 136 triệu euro Tổng thu 23 triệu euro 99.5 triệu euro Danh hiệu 1 La Liga, 1 Champions League, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Cúp liên lục địa 1 Bundesliga, 1 Cúp quốc gia Đức, 1 Siêu cúp Đức

🛑Alexander-Arnold, hay Carvajal?

Alonso đang đứng trước một trong những quyết định khó xử nhất kể từ khi tiếp quản Real Madrid: lựa chọn hậu vệ phải số một cho mùa giải tới giữa Trent Alexander-Arnold và Dani Carvajal.

Alexander-Arnold cập bến Bernabeu với kỳ vọng lớn, được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho vai trò wingback phải trong hệ thống 3-4-3 giàu tính kiểm soát mà Alonso xây dựng. Sở hữu khả năng kiến thiết ấn tượng, tầm nhìn chiến thuật như một tiền vệ và sức trẻ sung mãn, cựu sao Liverpool hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nhân tố chủ chốt trong cách vận hành mới của Real.

Tuy nhiên, phía bên kia là Dani Carvajal, huyền thoại sống tại Bernabeu, người đã cống hiến gần như cả sự nghiệp cho Los Blancos. Dù dính chấn thương nặng ở đầu gối mùa trước và phải nghỉ thi đấu dài hạn nhưng Carvajal đã trở lại đầy mạnh mẽ, gây ấn tượng với phong độ xuất sắc trong các buổi tập gần đây.

Giải pháp trước mắt của Alonso có thể là xoay tua, nhưng ai cũng hiểu rằng một trong hai ngôi sao này sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận ngồi dự bị nhiều hơn, và Alonso sẽ cần sự khéo léo tuyệt đối để tránh làm tổn hại đến sự đoàn kết trong phòng thay đồ.