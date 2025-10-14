"Quái vật" Haaland ngày càng tiến hóa: "Cỗ máy" ghi bàn mạnh nhất lịch sử?

Phong độ để đời của Haaland

“Theo tôi, chúng ta đang được xem cây làm bàn vĩ đại nhất từng chơi bóng trên sân cỏ Anh”. Jamie Carragher từng nói như vậy về Erling Haaland, trong một chương trình bình luận cách đây không lâu ở Premier League.

Như để chứng minh kết luận của Carragher, Haaland lập ngay một cú hat-trick trong loạt trận vừa qua để giúp đội tuyển Na Uy (vừa thắng Israel 5-0) tiến thật sát đến VCK World Cup 2026. Đấy sẽ là kỳ World Cup đầu tiên của đội tuyển Na Uy, kể từ khi Haaland chào đời!

Haaland đang chơi bùng nổ trong màu áo CLB lẫn ĐTQG

“Quái vật Haaland” thì ai cũng biết. Nhưng ít ai biết rằng Haaland sẽ tiến lên đẳng cấp cao hơn nữa, so với chính mình, như trong những ngày này. Đúng vào thời điểm mà Carragher khẳng định Haaland là tiền đạo “vĩ đại nhất từng chơi bóng trên sân cỏ Anh”, thì HLV Pep Guardiola của Man City và bản thân Haaland cũng đều thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn, rằng đây là phong độ tốt nhất xưa nay trong sự nghiệp của anh.

Bay bổng một tí, nhưng chẳng phải không có logic: Haaland có khả năng kết thúc mùa bóng này với... 100 bàn thắng! Vâng, nghe thật điên rồ. Nhưng ít ra thì đấy chính là con số phiên ra từ tỷ lệ ghi bàn có thật của Haaland, tính từ đầu mùa đến nay: 21 bàn trong 12 trận, tính chung ĐTQG và CLB. Người ta chỉ cần vượt qua cột mốc ghi 20 bàn là đủ tư cách tranh chấp danh hiệu vua phá lưới trong cả mùa bóng.

Haaland mùa này đã đạt đến cột mốc ấy, dù đây chỉ mới là tháng 10. Và xin nhắc lại: anh chỉ mới đá 12 trận, cụ thể hơn thì chỉ đá đủ 90 phút ở 7/12 trận ấy. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Haaland ghi bàn trong 10 trận đấu liên tiếp. 19 bàn trong 10 trận, chưa kể 3 pha kiến tạo thành bàn. Tottenham, ở Premier League, là đội duy nhất không bị Haaland phá lưới, tính từ đầu mùa đến nay.

Có đến 9 đội ở Premier League mùa này ghi bàn không nhiều bằng một mình Haaland, trong 7 vòng đấu vừa qua. Và có đến 43 đội như thế, trong số 54 đội tuyển châu Âu đang tham dự vòng loại World Cup 2026.

Có 3 chân sút thành công nhất, đang bỏ xa mọi tên tuổi khác trên sân cỏ châu Âu mùa này. Ngoài Haaland là Kylian Mbappe với 17 bàn trong 13 trận cho Real Madrid và đội tuyển Pháp; và Harry Kane với 19 bàn trong 12 trận cho Bayern Munich và đội tuyển Anh.

Một mình Haaland đang kéo Na Uy tới VCK World Cup 2026

Một mặt, với 21 bàn trong 12 trận cho Man City và đội tuyển Na Uy, Haaland đứng đầu trong bộ ba này. Mặt khác, chúng ta thấy ngay: ĐTQG của Haaland không thể sánh với ĐTQG của Kane và Mbappe. Điều này càng cho thấy tầm quan trọng và ảnh hưởng của Haaland đối với đội mình lớn như thế nào. Nhờ phong độ “để đời” của Haaland, Na Uy gần như đã chạm tay vào chiếc vé dự VCK World Cup – lần đầu tiên trong thế kỷ 21 và chỉ là lần thứ 4 trong toàn bộ lịch sử.

Đã và sẽ chinh phục hàng loạt kỷ lục ghi bàn

Haaland đã có 51 bàn thắng chỉ trong 46 lần khoác áo đội tuyển Na Uy. Để có 50 bàn thắng cho ĐTQG, Harry Kane (Anh) cần đến 71 trận, Neymar (Brazil) 74 trận, Kylian Mbappe (Pháp) 90 trận. Ngay cả hai siêu sao nổi tiếng nhất trong toàn bộ bóng đá đỉnh cao là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi (và họ rất nổi tiếng trong lĩnh vực ghi bàn) cũng bị Haaland bỏ xa về tốc độ tiến đến cột mốc ghi 50 bàn cho ĐTQG. Messi cần đến 107 trận để có 50 bàn thắng cho đội tuyển Argentina, Ronaldo cần đến 114 trận để ghi 50 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha!

Ngay khi xuất hiện lần đầu tiên ở Premier League (mùa bóng 2022-2023), Haaland đã lập kỷ lục ghi 36 bàn trong một mùa bóng. Với 49 bàn ở 2 mùa tiếp theo và 9 bàn trong 7 trận mùa bóng này, Haaland chỉ cần thêm 6 bàn nữa là đạt cột mốc ghi 100 bàn ở giải Ngoại hạng.

Điều kiện để anh xô ngã kỷ lục ghi 100 bàn nhanh nhất tại Premier League (của huyền thoại Alan Shearer): ghi 6 bàn ấy trong... 20 trận sắp tới. Coi như là chắc chắn rồi. Không những thế, kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Premier League (260 bàn) của Shearer cũng khó đứng vững. Hợp đồng hiện thời của Haaland ở Man City còn đến 9 năm nữa!

Trừ vài trường hợp ngẫu nhiên do thi đấu quá ít (và không có giá trị thống kê), chưa có cây làm bàn nào ở Premier League từng đạt đến hiệu suất bình quân ghi được 1 bàn dưới 100 phút thi đấu, trước khi Haaland xuất hiện.

Ngay cả Ronaldo và Messi cũng phải ngả mũ trước Haaland về hiệu suất ghi bàn

Ghê gớm nhất là Sergio Aguero (Man City), với 1 bàn trong mỗi 108,0 phút thi đấu. Tiếp theo là Thierry Henry (Arsenal; 121,8 phút), Harry Kane (Tottenham; 126,5 phút), Van Nistelrooy (MU; 128,2 phút). Thế còn Haaland? Số liệu thật đáng kinh ngạc: 92,2 phút – bỏ xa mọi tượng đài xưa nay. Bình quân mỗi mùa, Haaland thi đấu 2.686 phút.

Với “tiến độ” trung bình thì anh chỉ cần chưa đầy 6 mùa bóng nữa là qua mặt huyền thoại Shearer để dẫn đầu danh sách ghi bàn trong toàn bộ lịch sử Premier League. Một cách tính khác: phiên từ hiệu suất hiện thời, Haaland có thể đạt đến trên dưới 400 bàn thắng, chỉ trong khuôn khổ Premier League, khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào năm 2034.

Ở Champions League, không ai đạt đến cột mốc ghi 50 bàn nhanh như Haaland (mất 49 trận). Kỷ lục cũ, vừa bị anh xô ngã, là 62 trận, của Ruud Van Nistelrooy. Messi cần đến 66 trận, Ronaldo 91 trận!

Tóm lại, rất nhiều kỷ lục ghi bàn trong bóng đá đỉnh cao đã bị Haaland xô ngã, hoặc đang chờ anh chinh phục trong thời gian sắp tới. Chỉ đang ở tuổi 25, xem ra thời điểm đạt đến phong độ cao nhất trong đời cầu thủ của Haaland vẫn còn đang ở phía trước.

Một Haaland khác hẳn trong mùa bóng này

Bất kể là Premier League hay Champions League, trong màu áo ĐTQG hay CLB, cứ hễ Haaland chạm bóng 5 lần trong mùa bóng này thì có 1 pha dứt điểm, và 39% số lần dứt điểm của anh là pha ghi bàn. Cụ thể: 257 lần chạm bóng, 54 lần dứt điểm, ghi 21 bàn (đấy là chưa kể 3 pha kiến tạo thành công, cũng trong số lần chạm bóng ít ỏi ấy).

Tất nhiên, “chạm bóng” còn có thể là tình huống tranh chấp tay đôi trên không trung (mà chẳng dẫn đến kết quả gì), xoạc bóng, hoặc phá bóng. Trừ ra những lần như thế, số lần chạm bóng mang tính chủ động tấn công của Haaland còn thấp hơn rất nhiều so với con số 257 lần vừa nêu. Nói cách khác, hiệu quả ghi bàn của Haaland tính trên số lần chạm bóng trong mùa này là điều... ngoài sức tưởng tượng.

Haaland trong màu áo Man City mùa giải năm nay là phiên bản hoàn hảo nhất

Càng đáng kinh ngạc khi biết rằng Haaland mùa này đã có thay đổi rất lớn trong lối chơi, tham gia phòng ngự nhiều hơn chứ không chỉ chăm bẵm khai thác cơ hội ghi bàn như hình ảnh quen thuộc của anh ở những mùa trước. Từng có lúc, số lần phá bóng giải vây của Haaland là cao thứ nhì trong toàn trận tính chung cả đôi bên, chỉ thua mỗi trung vệ Ruben Dias của Man City (6 so với 7, ở trận derby Manchester). Và đấy chỉ là một ví dụ nhỏ về chi tiết “chạm bóng” mà không có liên quan gì đến mục tiêu ghi bàn!

Một mặt, Haaland bây giờ có lối chơi toàn diện hơn, tham gia vào nhiều phần việc hơn và đối thủ cũng khó đối phó với anh hơn. Mặt khác, Haaland mùa này thực sự tiến lên đẳng cấp cao hơn, cả về lối chơi lẫn bản lĩnh. Trong nhiều trường hợp, anh tự tạo cơ hội cho mình, chỉ đơn giản bằng khả năng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.

Từ khi chỉ số xG (bàn thắng chờ đợi) được giới thống kê giới thiệu trong bóng đá đỉnh cao, chưa có một ngôi sao nào từng đạt đến xG=1 trong 90 phút thi đấu (không tính phạt đền – tình huống mà xG thường được tính là 0,8). Riêng Haaland ở Premier League mùa này đạt đến xG bình quân là 1,52 mỗi 90 phút – cao gấp đôi so với chính anh trong 3 mùa vừa qua.

Sẽ còn rất nhiều chi tiết mới mẻ đang mời gọi chuyên môn phân tích, xoay quanh việc ghi bàn của Erling Haaland trong mùa bóng này.