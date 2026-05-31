PSG ngạo nghễ đả bại Arsenal: Sao trẻ Doue tự hào, Vitinha khẳng định sức mạnh

Video bàn thắng của PSG

Vitinha được UEFA vinh danh

Tiền vệ Vitinha là cái tên được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League. Nhóm Quan sát kỹ thuật của UEFA đánh giá ngôi sao người Bồ Đào Nha chính là nhân tố nổi bật nhất bên phía PSG.

Vitinha được UEFA vinh danh

Theo UEFA, Vitinha đã kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, đặc biệt trong hiệp hai. Cầu thủ 26 tuổi liên tục thúc đẩy lối chơi của đội nhà, điều tiết nhịp độ trận đấu và đóng vai trò đầu tàu trong những pha triển khai tấn công. Màn trình diễn toàn diện của anh được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp PSG giành kết quả thuận lợi.

Doue: “Chúng tôi vẫn còn rất khát khao”

Chia sẻ với TNT Sports sau trận đấu, tiền đạo trẻ Desire Doue không giấu nổi sự phấn khích trước thành công của đội bóng.

“Thật điên rồ, thật điên rồ! Chúng tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này trước đã, rồi sau đó lại tiếp tục làm việc và làm việc nhiều hơn nữa vì chúng tôi muốn nhiều hơn. Cả đội vẫn rất khát khao. PSG là một tập thể trẻ và chúng tôi biết mình có tham vọng lớn. Vì thế mùa giải tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”, Doue nhấn mạnh.

Tự hào về tập thể PSG

Bên cạnh tham vọng cho tương lai, Doue cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ sau một trận đấu đầy thử thách.

“Chúng tôi vô cùng tự hào. Thật hạnh phúc và biết ơn bởi đây là một trận đấu rất khó khăn trước một đội bóng chất lượng. Arsenal cũng xứng đáng nhận lời chúc mừng vì đã có một mùa giải tuyệt vời. Nhưng bây giờ là lúc chúng tôi tận hưởng chiến thắng cùng nhau, như một gia đình. Tôi nghĩ PSG hoàn toàn xứng đáng với điều đó”, chân sút người Pháp chia sẻ.

PSG (áo tím than) xuất sắc vượt qua Arsenal

Những phát biểu của Doue cho thấy PSG không chỉ hài lòng với thành công hiện tại mà còn sẵn sàng hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong mùa giải tiếp theo.

Sao Bồ Đào Nha khẳng định bản lĩnh

Phát biểu về quả phạt đền thực hiện trong loạt luân lưu, Goncalo Ramos chia sẻ: "Tôi yêu thích những khoảnh khắc như thế này. Tôi là một tiền đạo và luôn sẵn sàng thực hiện phạt đền, kể cả khi phải đá quả đầu tiên. Tôi muốn xuất hiện và tạo dấu ấn ở những thời khắc quan trọng nhất".

Lời khẳng định của Ramos cho thấy bản lĩnh và sự tự tin của chân sút người Bồ Đào Nha khi nhận trách nhiệm trong thời điểm áp lực nhất trận đấu, góp phần giúp đội bóng vượt qua loạt sút luân lưu cân não.

Nói về tinh thần đoàn kết của đội bóng, Goncalo Ramos cho biết: "Mọi người đều tin tưởng lẫn nhau, và bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể đóng góp cho đội bóng. Chúng tôi đang có sự tự tin rất lớn. Giờ là lúc cả đội tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất".

Phát biểu của Ramos phản ánh bầu không khí gắn kết trong phòng thay đồ, nơi mỗi cầu thủ đều sẵn sàng hỗ trợ đồng đội và đóng vai trò quan trọng trong thành công chung. Chính sự đoàn kết cùng niềm tin lẫn nhau đã trở thành nền tảng giúp đội bóng chinh phục những mục tiêu lớn ở mùa giải này.

Chủ tịch Al-Khelaifi khen ngợi tập thể của HLV Enrique

Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi, không giấu nổi niềm hạnh phúc sau khi đội bóng thủ đô Paris bảo vệ thành công ngôi vương Champions League bằng chiến thắng trước Arsenal ở trận chung kết (hòa 1-1 sau 120 phút, thắng 4-3 trên chấm luân lưu).

Phát biểu trên Canal+, Al-Khelaifi gửi lời tri ân tới tất cả những người đã đồng hành cùng PSG trên hành trình chinh phục châu Âu: “Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, từ các cổ động viên, cầu thủ, ban huấn luyện cho tới nước Pháp và thành phố Paris. Mọi người đều đứng sau tập thể đội bóng”.

Người đứng đầu PSG nhấn mạnh rằng danh hiệu Champions League đầu tiên đã rất đặc biệt, nhưng việc bảo vệ thành công ngôi vương còn mang ý nghĩa lớn lao hơn: “Chức vô địch đầu tiên đã rất đặc biệt, nhưng việc vô địch liên tiếp (back-to-back) lần này còn đặc biệt hơn rất nhiều. Chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm, đã mơ về chiếc cúp này, đã giành được nó và giờ vẫn muốn tiếp tục. PSG không muốn dừng lại ở đây”.

Al-Khelaifi cũng dành những lời ngợi khen cho người hâm mộ PSG: “Đây thật sự là điều tuyệt vời. Đội bóng có những cổ động viên tuyệt vời nhất thế giới và họ xứng đáng với niềm vui này”.

Khép lại bài phát biểu, vị chủ tịch người Qatar kêu gọi các CĐV ăn mừng trong trật tự, tránh những sự cố đáng tiếc, đồng thời háo hức chờ ngày hội mừng công của đội bóng tại Champ-de-Mars: “Nhưng xin mọi người, đừng để xảy ra bất kỳ rắc rối nào. Đội bóng rất nóng lòng được gặp lại các bạn tại Champ-de-Mars vào ngày mai”.