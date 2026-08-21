Dự đoán tỷ số vòng 1 Ngoại hạng Anh: Arsenal - MU ra quân tưng bừng

Arsenal - Coventry: 2h, 22/8, vòng 1 Ngoại hạng Anh

Mùa giải Premier League mới chính thức khởi tranh tại Emirates, nơi nhà đương kim vô địch Arsenal tiếp đón tân binh Coventry City – đội vừa đăng quang Championship.

Arsenal vừa thắng Siêu cúp Anh

Arsenal bước vào mùa giải với vị thế của nhà vua giải Ngoại hạng Anh sau khi chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu Premier League, bỏ xa Manchester City tới 7 điểm mùa trước. Dù thất bại trước PSG ở chung kết Champions League, đoàn quân của Mikel Arteta đã nhanh chóng trở lại mạnh mẽ. “Pháo thủ” gây chú ý khi chiêu mộ Bruno Guimarães và vừa đánh bại Man City 3-0 tại Community Shield.

Nếu thắng Coventry, Arsenal sẽ có lần thứ hai trong lịch sử đạt chuỗi 5 mùa liên tiếp thắng trận mở màn. Arteta cũng có thể trở thành HLV thứ năm trong kỷ nguyên Premier League cán mốc 150 chiến thắng tại giải đấu trong chưa đầy 250 trận. Đặc biệt, Arsenal đang bất bại 45 trận sân nhà trước các đội mới thăng hạng.

Coventry chỉ thắng 1 trong 14 lần gần nhất gặp Arsenal tại hạng đấu cao nhất. Đáng chú ý, trong hai lần hành quân đến Emirates ở các giải đấu chính thức, Coventry thua với tổng tỷ số 1-10, báo hiệu một thử thách cực lớn trong ngày trở lại Premier League. Theo dự đoán của siêu máy tính giải Ngoại hạng Anh, trận này Arsenal có thể thắng đậm với tỷ số 4-1.

Hull City - MU: 18h30, 22/8, vòng 1 Ngoại hạng Anh

Sau màn thăng hạng đầy kỳ diệu, Hull City sẽ trở lại Premier League bằng cuộc tiếp đón Manchester United – đối thủ mà họ chưa từng đánh bại tại giải VĐQG kể từ năm 1974.

Mùa trước, Hull còn phải chật vật trụ hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại, nhưng đã tạo nên cú bứt phá ngoạn mục để cán đích thứ sáu tại Championship trước khi giành vé thăng hạng qua vòng play-off. “Những chú hổ” trở thành đội đầu tiên sau 16 năm xếp thứ sáu nhưng vẫn lên chơi ở Premier League.

Trái ngược với một mùa hè chuyển nhượng khá yên ắng, bầu không khí tại Old Trafford đang rất tích cực sau màn nước rút ấn tượng mùa trước. Dưới thời Michael Carrick, MU giành 41 điểm và ghi 36 bàn tại Premier League kể từ đầu năm, qua đó cán đích thứ ba.

“Quỷ đỏ” cũng sở hữu thành tích sân khách ấn tượng với 29 điểm, đồng thời là đội thắng nhiều trận mở màn nhất lịch sử Premier League, với 22 chiến thắng.

Trong 10 lần chạm trán trước đây tại Premier League, Hull chưa một lần đánh bại MU, hòa 2 và thua tới 8 trận. MU cũng chỉ có ba đối thủ khác mà họ gặp nhiều lần hơn tại Premier League nhưng vẫn chưa từng nếm mùi thất bại. Vì vậy, siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán MU thắng nhẹ 2-0.

Man City - Bournemouth: 20h, 23/8, vòng 1 Ngoại hạng Anh

Man City khởi đầu triều đại mới không mấy suôn sẻ khi thua Arsenal 0-3 ở Community Shield. Khó khăn càng chồng chất sau khi Rodri chính thức chuyển tới Barcelona, khiến Enzo Maresca mất đi một nhân tố quan trọng trước mùa giải đầu tiên cầm quân.

Man City bắt đầu hành trình mới mà không có HLV Pep Guardiola

Dù vậy, lịch sử đang ủng hộ đội chủ sân Etihad. Man City thắng tới 14 trong 15 trận mở màn Premier League gần nhất và chỉ thua 1 trong 18 trận sân nhà gần đây tại giải đấu, với 14 chiến thắng và 3 trận hòa.

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth cũng trải qua mùa hè đầy biến động khi Marco Rose thay thế Andoni Iraola, người đã chuyển sang dẫn dắt Liverpool. Rose tiếp quản một đội bóng vừa làm nên lịch sử khi cán đích thứ sáu mùa trước, qua đó lần đầu tiên giành quyền tham dự đấu trường châu Âu.

Bournemouth hiện bất bại 18 trận liên tiếp tại giải đấu cao nhất nước Anh, nhưng chuyến làm khách tại Etihad sẽ là thử thách cực lớn cho tân HLV người Đức. Trong lịch sử, 4 HLV trước đó có trận Premier League đầu tiên diễn ra trên sân Etihad đều không thể giành chiến thắng. Do vậy, siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán Man City sẽ có chiến thắng thuyết phục 3-1 ở trận ra quân.

Newcastle - Liverpool: 22h30, 23/8, vòng 1 Ngoại hạng Anh

Hai đội bóng cùng quyết tâm trở lại mạnh mẽ sau mùa giải thất vọng sẽ đối đầu ngay vòng mở màn Premier League, khi Newcastle United tiếp đón Liverpool trên sân St. James’ Park. Cả hai đều bước vào mùa giải mới với những HLV trưởng mới và tham vọng tạo ra cú hích ngay từ trận đầu tiên.

Kỷ nguyên Eddie Howe khép lại, kéo theo sự ra đi của hàng loạt ngôi sao như Anthony Gordon, Sandro Tonali và đội trưởng Bruno Guimarães. “Chích chòe” chỉ đứng ở vị trí thứ 12 mùa trước – thành tích thấp nhất của Newcastle trong 5 năm, HLV Matthias Jaissle được giao nhiệm vụ tái thiết đội bóng vùng Đông Bắc.

Trong khi đó, Liverpool trải qua cú trượt dài từ vị thế nhà vô địch xuống vị trí thứ 5, dẫn tới việc Arne Slot bị sa thải. Andoni Iraola được lựa chọn thay thế và nhanh chóng xây dựng lại đội hình sau sự ra đi của Mohamed Salah, Andy Robertson và Ibrahima Konaté.

Đáng chú ý, “Lữ đoàn đỏ” hoàn toàn áp đảo Newcastle khi bất bại trong 19 lần đối đầu gần nhất tại Premier League, thắng 14 và hòa 5. Bản thân Iraola cũng chưa từng thua Newcastle trong 6 lần chạm trán tại giải đấu cao nhất nước Anh. Bởi vậy, siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán Liverpool ra về với chiến thắng 2-1 nghẹt thở.