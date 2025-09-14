Phil Foden đứng trước nguy cơ rời Man City, đối diện kịch bản ác mộng

⚽ Phong độ tụt dốc, mất chỗ đứng ở tuyển Anh

Phil Foden chưa đá chính trận nào cho Man City ở mùa giải mới và bị HLV Thomas Tuchel gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Anh dự vòng loại World Cup. Trước đó, anh xin rút lui khỏi các trận đấu hồi tháng 6 vì chấn thương mắt cá, đồng thời thừa nhận những vấn đề ngoài sân cỏ cũng khiến mùa giải 2024/25 trở nên thất vọng.

Phil Foden tiếp tục vắng mặt trong đợt triệu tập mới nhất của ĐT Anh

Sự sa sút này trái ngược hoàn toàn với mùa 2023/24 bùng nổ, khi Foden ghi 19 bàn, 8 kiến tạo, giúp Man City vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp và được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Nhưng mùa giải 2024/25, anh chỉ có 7 bàn, 2 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh, trong khi Man City về thứ 3 và thua Crystal Palace ở chung kết FA Cup.

Tiền vệ người Anh đã không góp mặt trong đội tuyển từ tháng 3 - đợt tập trung đầu tiên của HLV Tuchel. Trong khi đó, nhiều tiền vệ tấn công khác đang đạt phong độ ấn tượng: Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea) hay Morgan Rogers (Aston Villa).

Cựu tiền đạo Anh - Gabby Agbonlahor nhận xét: “Foden giờ thậm chí chưa chắc suất đá chính ở Man City. Nếu muốn chen chân vào tuyển Anh, cậu ấy cần tìm lại phong độ đỉnh cao”.

⚔️ Cơ hội trở lại trước MU

Trước thềm derby Manchester, cựu danh thủ Alan của Brazil bày tỏ sự tiếc nuối: “Tôi thật sự kinh ngạc khi cậu ấy không được ra sân. Cách đây vài mùa, tôi từng nghĩ cậu ấy là 1 tài năng lớn. Nếu Foden lỡ World Cup sẽ là thảm họa. Hãy để cậu ấy ra đi, cậu ấy quá giỏi để phải ngồi ngoài”.

Người hâm mộ chờ đợi Foden tỏa sáng trở lại ở derby Manchester

Phil Foden vốn là CĐV Man City từ nhỏ, trưởng thành ở lò đào tạo CLB và giành đủ mọi danh hiệu lớn cùng đội một. Anh hiện còn hợp đồng đến năm 2027, Pep Guardiola từng khẳng định tiền vệ 25 tuổi sẽ không bao giờ bị bán với bất cứ giá nào.

Sau khi hồi phục chấn thương, Foden có dịp chứng minh bản thân trong trận derby Manchester tại Etihad (22h30, 14/9). Thống kê cho thấy anh từng ghi 6 bàn vào lưới MU sau 11 lần chạm trán ở Premier League - một cơ hội không thể tốt hơn để ngôi sao 25 tuổi lấy lại niềm tin từ HLV Pep Guardiola và tuyển Anh.