Oscar nhập viện cấp cứu vì bệnh tim, gần như sẽ giải nghệ ở tuổi 34

Oscar gần như sẽ phải giải nghệ

Ngôi sao người Brazil Oscar, thành viên của ĐT Brazil trước đây và từng khoác áo Chelsea lẫn chơi bóng tại Shanghai Port của Trung Quốc, đã phải nhập viện cấp cứu trong ngày 11/11. Anh đã có dấu hiệu đau tim trong một buổi tập của CLB Sao Paulo, tiền vệ 34 tuổi bị choáng và sau đó bất tỉnh trong lúc tập trên xe đạp cố định.

Oscar trong màu áo Sao Paulo

Oscar hiện đang điều trị trong khu hồi sức cấp cứu và có hiện trạng sức khỏe ổn định. Theo nguồn tin từ CLB Sao Paulo, Oscar đã có thời điểm bị khá nguy kịch nhưng được các bác sỹ kịp sơ cứu trước khi đưa tới viện. Bệnh viện sau khi chụp chiếu đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường về tim mạch và đã khuyên Oscar nên dừng hoạt động bóng đá.

Hiện bệnh viện vẫn đang theo dõi tình hình của Oscar và một số người nhà đã vào thăm anh. Nhưng trong đó không có vợ của anh, cô Ludmila, do cô đang mang bầu và chính Oscar sau khi tỉnh lại đã bảo cô đừng vào viện thăm mình mà ở nhà dưỡng thai.

Nhiều khả năng Oscar sẽ phải giải nghệ do bệnh lý tim mạch, và người thân cũng đang khuyên anh như vậy. Gia đình anh không có tiền sử bệnh tim, nhưng mẹ và các bên nội ngoại đều muốn Oscar giữ gìn bản thân trong lúc vợ bầu. Khi Oscar mới lên 3 tuổi, bố anh đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông giữa lúc mẹ anh mang bầu em gái Gabriela của Oscar.

Vận xui của CLB Sao Paulo

Oscar vẫn còn hợp đồng tới năm 2027 với Sao Paulo, nhưng một quan chức CLB cho biết nhà tài trợ của CLB sẽ vui lòng trả nốt tiền lương trong hợp đồng của Oscar kể cả nếu anh giải nghệ sớm. Đây có thể xem là chút sự an ủi nhỏ trong một năm mà không chỉ Oscar, cả CLB Sao Paulo đều gặp những chuyện xui xẻo.

Pha va chạm khiến Oscar bị chấn thương nặng hồi tháng 7

Oscar sau khi trở lại Brazil thi đấu đã chơi rất tốt, nhưng trong năm nay anh đã bị chấn thương nặng sau cú va chạm ý của một cầu thủ Corinthians. Chấn thương của Oscar chỉ là 1 trong chuỗi liên tiếp những tổn thất Sao Paulo gặp phải về nhân sự, khi sau Oscar là tiền đạo đá chính Jonathan Calleri (cựu cầu thủ West Ham), tiền đạo dự bị Andre Silva và thậm chí cả Ryan Francisco, một sao trẻ được gọi lên để thay 2 cầu thủ đó.

Chưa hết, cả Lucas Moura (của Tottenham trước kia) cũng dính chấn thương, và khi Sao Paulo ký với Rafael Toloi sau khi cầu thủ này rời Atalanta ở Serie A, đến lượt Toloi cũng nằm viện nốt. Cuối tháng trước số cầu thủ chấn thương của Sao Paulo đã đủ lập đội hình 11 người, trong đó có tận 3 người bị rách dây chằng nghỉ hết mùa, khiến Sao Paulo sa sút không phanh.

Hiện trên mạng xã hội các fan Brazil đã đổ xô vào Instagram của Oscar để chúc anh mau khỏe. Oscar còn được cả các fan Trung Quốc ngóng tin, anh khi còn ở Chinese Super League không những thi đấu lâu dài và được trao băng thủ quân, mà còn học nói tiếng Trung cùng vợ con. Oscar là người nói kém nhất trong gia đình, anh vẫn chuyển sang tiếng Anh khi có những chỗ không diễn đạt được và nhờ con trai Caio dịch hộ.