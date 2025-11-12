Oscar nhập viện cấp cứu vì bệnh tim, gần như sẽ giải nghệ ở tuổi 34

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nga vs Peru
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Peru - PER Peru
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
UAE vs Iraq
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Na Uy vs Estonia
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Oscar nhập viện cấp cứu vì bệnh tim, gần như sẽ giải nghệ ở tuổi 34

Sự kiện: Bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ngôi sao Oscar người Brazil đã phải vào viện cấp cứu do bệnh lý tim mạch và anh gần như chắc chắn sẽ phải giải nghệ.

Oscar gần như sẽ phải giải nghệ

Ngôi sao người Brazil Oscar, thành viên của ĐT Brazil trước đây và từng khoác áo Chelsea lẫn chơi bóng tại Shanghai Port của Trung Quốc, đã phải nhập viện cấp cứu trong ngày 11/11. Anh đã có dấu hiệu đau tim trong một buổi tập của CLB Sao Paulo, tiền vệ 34 tuổi bị choáng và sau đó bất tỉnh trong lúc tập trên xe đạp cố định.

Oscar trong màu áo Sao Paulo

Oscar trong màu áo Sao Paulo

Oscar hiện đang điều trị trong khu hồi sức cấp cứu và có hiện trạng sức khỏe ổn định. Theo nguồn tin từ CLB Sao Paulo, Oscar đã có thời điểm bị khá nguy kịch nhưng được các bác sỹ kịp sơ cứu trước khi đưa tới viện. Bệnh viện sau khi chụp chiếu đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường về tim mạch và đã khuyên Oscar nên dừng hoạt động bóng đá.

Hiện bệnh viện vẫn đang theo dõi tình hình của Oscar và một số người nhà đã vào thăm anh. Nhưng trong đó không có vợ của anh, cô Ludmila, do cô đang mang bầu và chính Oscar sau khi tỉnh lại đã bảo cô đừng vào viện thăm mình mà ở nhà dưỡng thai.

Nhiều khả năng Oscar sẽ phải giải nghệ do bệnh lý tim mạch, và người thân cũng đang khuyên anh như vậy. Gia đình anh không có tiền sử bệnh tim, nhưng mẹ và các bên nội ngoại đều muốn Oscar giữ gìn bản thân trong lúc vợ bầu. Khi Oscar mới lên 3 tuổi, bố anh đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông giữa lúc mẹ anh mang bầu em gái Gabriela của Oscar.

Vận xui của CLB Sao Paulo

Oscar vẫn còn hợp đồng tới năm 2027 với Sao Paulo, nhưng một quan chức CLB cho biết nhà tài trợ của CLB sẽ vui lòng trả nốt tiền lương trong hợp đồng của Oscar kể cả nếu anh giải nghệ sớm. Đây có thể xem là chút sự an ủi nhỏ trong một năm mà không chỉ Oscar, cả CLB Sao Paulo đều gặp những chuyện xui xẻo.

Pha va chạm khiến Oscar bị chấn thương nặng hồi tháng 7

Pha va chạm khiến Oscar bị chấn thương nặng hồi tháng 7

Oscar sau khi trở lại Brazil thi đấu đã chơi rất tốt, nhưng trong năm nay anh đã bị chấn thương nặng sau cú va chạm ý của một cầu thủ Corinthians. Chấn thương của Oscar chỉ là 1 trong chuỗi liên tiếp những tổn thất Sao Paulo gặp phải về nhân sự, khi sau Oscar là tiền đạo đá chính Jonathan Calleri (cựu cầu thủ West Ham), tiền đạo dự bị Andre Silva và thậm chí cả Ryan Francisco, một sao trẻ được gọi lên để thay 2 cầu thủ đó.

Chưa hết, cả Lucas Moura (của Tottenham trước kia) cũng dính chấn thương, và khi Sao Paulo ký với Rafael Toloi sau khi cầu thủ này rời Atalanta ở Serie A, đến lượt Toloi cũng nằm viện nốt. Cuối tháng trước số cầu thủ chấn thương của Sao Paulo đã đủ lập đội hình 11 người, trong đó có tận 3 người bị rách dây chằng nghỉ hết mùa, khiến Sao Paulo sa sút không phanh.

Hiện trên mạng xã hội các fan Brazil đã đổ xô vào Instagram của Oscar để chúc anh mau khỏe. Oscar còn được cả các fan Trung Quốc ngóng tin, anh khi còn ở Chinese Super League không những thi đấu lâu dài và được trao băng thủ quân, mà còn học nói tiếng Trung cùng vợ con. Oscar là người nói kém nhất trong gia đình, anh vẫn chuyển sang tiếng Anh khi có những chỗ không diễn đạt được và nhờ con trai Caio dịch hộ.

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ
Bất ngờ Neymar & Oscar tái xuất tuyển Brazil thời HLV Ancelotti
Bất ngờ Neymar & Oscar tái xuất tuyển Brazil thời HLV Ancelotti

Danh sách tập trung sơ bộ của ĐT Brazil để chuẩn bị cho các trận đấu trong tháng 6 có sự xuất hiện của những ngôi sao rất đáng chú ý.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/11/2025 18:18 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN