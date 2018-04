"Ông trùm" điên rồ nhất thế giới: 4 năm đuổi 23 HLV, Chelsea cũng "vái lạy"

CLB Zamalek ở Ai Cập trong 4 năm đã sa thải tới 23 đời HLV, một "thành tích" mà Roman Abramovich ở Chelsea cũng không làm nổi.

CLB Zamalek ở Ai Cập vừa tuyên bố sa thải HLV Ehab Galal sau khi CLB này thua 3 trận liên tiếp ở giải VĐQG. Điều này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một trong những đội bóng mạnh nhất châu Phi đã sa thải tới 23 HLV chỉ trong vòng 4 năm, trung bình cứ 2 tháng lại có một HLV mới, một tần suất mà Chelsea của Roman Abramovich sẽ phải... "bái phục".

HLV Ehab Galal trở thành người bị sa thải thứ 23 trong 4 năm của CLB Zamalek

Sự “trảm tướng” với tần suất cao này được bắt đầu khi Mortada Mansour lên làm chủ tịch Zamalek vào năm 2014. Theo nhiều CĐV Zamalek, dường như Mansour là kẻ có dấu hiệu mắc chứng hoang tưởng tự đại. Ông chủ tịch đã sa thải vị HLV trưởng duy nhất đoạt chức vô địch Ai Cập cho CLB trong một thập kỷ, sau đó tự nhận danh hiệu là do công của mình.

Trong mỗi kỳ chuyển nhượng Zamalek có thể mua lên tới 15 cầu thủ, và HLV trưởng thường xuyên bị yêu cầu phải tung ra đội hình theo ý muốn của Mansour, ai trái ý sẽ lập tức bị sa thải. Trong vòng 4 năm Zamalek đã mua tới 80 cầu thủ, một con số giật mình. Họ không thiếu tiền mua nhưng với một đội bóng lớn giàu truyền thống thì điều đó như ám chỉ CLB này đã sa sút và đang dùng tiền để mua (lại) thành công.

Mortada Mansour có vẻ như thích được tự mình làm HLV trưởng Zamalek, và điều duy nhất ngăn cản ông ta là bởi những quy định cho các CLB bóng đá ở Ai Cập. Luật ở nước này quy định những người đảm nhiệm chức chủ tịch là những người được bầu trong các cuộc bầu cử, và họ sẽ chỉ được giữ một chức vụ trong tổ chức của mình.

Là một luật sư nổi tiếng khi đứng ra bào chữa cho những quan chức tham nhũng, những doanh nhân lừa đảo và cả gái mại dâm, Mansour rất giàu có và người ta cho rằng mọi lần Mansour trúng cử đều do tung tiền hối lộ. Nếu điều đó chưa đủ khiến các fan Zamalek ghét, thì việc 22 CĐV của đội bóng thiệt mạng vào năm 2015 khiến Mansour là kẻ bị cả Ai Cập thù hận.

Mortada Mansour, ông chủ tịch mắc chứng hoang tưởng tự đại của Zamalek

Mansour đã bị tố cáo thường xuyên in thêm vé để bán ra nhằm tư túi, khiến SVĐ quá tải. Sau một trận đấu của Zamalek, lượng CĐV rời sân quá đông khiến các lối ra chật kín người. Ở một đường hầm nhỏ, nhiều CĐV đã tìm cách ra bằng lối này và bị cảnh sát chặn bằng cách dùng hơi cay, nhưng do họ chen chúc nhau không lối thoát nên 22 người đã thiệt mạng do ngạt thở.

Điều tồi tệ là Mansour không những không xin lỗi cho hành vi của mình mà sau đó còn đổ trách nhiệm cho hội Ultra, những CĐV “hạng nặng” của CLB, và tìm cách đẩy những người này vào tù. Nhưng không chỉ có những CĐV, Mortada Mansour còn “bắt nạt” cả cầu thủ.

Một cầu thủ trẻ được Zamalek cho mượn ở nước ngoài đã xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Mansour dọa sẽ cắt thỏa thuận cho mượn của cầu thủ này và đẩy anh ta lên ghế dự bị CLB tới hết mùa giải, đòi cầu thủ đó phải xin lỗi cá nhân Mansour vì đã lên truyền hình mà không xin phép ông ta.