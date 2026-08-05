Arsenal chốt giá chiêu mộ Guimaraes 75 triệu bảng, bất ngờ tiết kiệm được núi tiền

Sau nhiều cuộc đàm phán giữa Newcastle và Arsenal, đôi bên đã đi đến thống nhất cho thương vụ chuyển nhượng Guimaraes. Ngôi sao người Brazil sẽ cập bến sân Emirates với mức giá 75 triệu bảng.

Ban đầu, Newcastle đòi giá 85 triệu bảng cho Guimaraes. Cuối cùng, mức giá chốt rẻ hơn đáng kể, qua đó giúp Arsenal tiết kiệm được 10 triệu bảng. Arsenal sẽ trả trước 75 triệu bảng cho tiền vệ này mà không có bất kỳ khoản phụ phí nào. Trong khi đó, Lyon sẽ thu về từ 7-8 triệu bảng từ thương vụ này theo điều khoản cho phép họ được hưởng 20% ​​lợi nhuận của Newcastle.

Arsenal hoàn tất chiêu mộ Guimaraes

Guimaraes đã được phép tới Arsenal để kiểm tra y tế. Còn Newcastle sẽ thu về hơn 240 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong mùa hè này. Trước đó, Anthony Gordon gia nhập Barcelona với giá 69,3 triệu bảng, trong khi Tottenham chiêu mộ Sandro Tonali với giá 100 triệu bảng.

Hàng tiền vệ Arsenal khi có sự bổ sung của Guimaraes sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Anh sẽ kết hợp với những Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Odegaard, Mikel Merino và Myles Lewis-Skelly.

Guimaraes đã có 195 lần ra sân cho Newcastle trong hơn 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, cầu thủ người Brazil đã ghi được 31 bàn thắng và có 32 pha kiến ​​tạo. Anh đóng vai trò quan trọng giúp Newcastle chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm bằng cách giành chức vô địch League Cup vào tháng 3/2025.

Giới chuyên môn đánh giá Guimaraes là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới. Không chỉ có khả năng di chuyển không biết mệt mỏi và tranh chấp quyết liệt, cầu thủ người Brazil còn sở hữu sự điềm tĩnh và nhãn quan xuất sắc để thực hiện những đường chuyền chính xác vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương, cùng khả năng dứt điểm tốt ghi bàn.