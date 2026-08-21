MU sắp nổ “bom tấn” Baleba: Tiền vệ toàn diện, chờ Carrick “biến hình” tuyến giữa

Vì sao Baleba lọt tầm ngắm MU?

Là một cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại Premier League, Carlos Baleba từ lâu đã được liên hệ với những thương vụ chuyển nhượng lớn.

Baleba lọt vào tầm ngắm của MU

Gia nhập Brighton từ Lille vào năm 2023 với mức phí ban đầu 24 triệu bảng, tiền vệ người Cameroon nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ Premier League nhờ lối chơi giàu sức chiến đấu, nền tảng thể lực dồi dào và khả năng chuyền bóng đa dạng. Sau 3 năm, Baleba đã có 92 lần ra sân cho Brighton.

Mùa hè năm ngoái, khi Manchester United và Manchester City cùng dành sự quan tâm, nguồn tin của ESPN cho biết Brighton từng yêu cầu mức phí khoảng 100 triệu bảng. Tuy nhiên, hiện tại, các nguồn tin cho hay MU tin rằng Brighton có thể chấp nhận một lời đề nghị thấp hơn, được cho vào khoảng 60 triệu bảng trả trước cùng 5 triệu bảng phụ phí dành cho tiền vệ 22 tuổi. Điều này khiến sự quan tâm của đội chủ sân Old Trafford một lần nữa nóng lên.

Dẫu vậy, MU đã chi tới 85 triệu bảng để đưa về hai tiền vệ trong mùa hè này, gồm Andrey Santos từ Chelsea với giá 48 triệu bảng và Youri Tielemans từ Aston Villa với mức phí 35 triệu bảng. Vậy Baleba sẽ đóng vai trò nào nếu cập bến Old Trafford?

Việc tìm kiếm một đối tác lý tưởng đá bên cạnh Bruno Fernandes đã trở thành bài toán kéo dài nhiều năm của MU. Baleba có phải người thay thế tự nhiên cho Casemiro? Anh có thể đảm nhiệm vai trò lâu dài của Manuel Ugarte đang chấn thương? Hay đơn giản chỉ là phương án tăng chiều sâu cho tuyến giữa bên cạnh hai tân binh Santos, Tielemans, cùng Kobbie Mainoo và Mason Mount?

Tiền vệ phòng ngự toàn diện

Về cơ bản, Baleba là một tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, cầu thủ người Cameroon xây dựng lối chơi dựa nhiều vào khả năng đọc tình huống và nhận thức chiến thuật xuất sắc hơn là những pha tranh chấp đơn thuần.

Baleba từng chơi cực kỳ nổi bật ở mùa giải 2024/25

Anh thường phát hiện nguy cơ từ sớm, che chắn khu vực trước hàng thủ một cách thông minh, bám đuổi các cầu thủ đối phương tận tình và lấp đầy những khoảng trống ở tuyến giữa mà vẫn duy trì tính kỷ luật trong vị trí.

Theo chuyên gia Tor-Kristian Karlsen, Baleba phần lớn mang những phẩm chất của một người thay thế trực tiếp cho Casemiro. Dù vậy, Baleba lại không sở hữu bản năng băng lên vòng cấm vào thời điểm thích hợp cũng như khả năng ghi bàn từ khoảng cách trung bình như tiền vệ người Brazil.

Sức mạnh thể chất là điểm cộng lớn

Baleba có thể kiểm soát khu vực giữa sân nhờ sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất vượt trội, khả năng phòng ngự cần mẫn và những đường chuyền sắc bén trong một số thời điểm.

Phong độ của Baleba ở mùa giải 2024/25

Bóng đá hiện đại, đặc biệt là môi trường Premier League, đòi hỏi các tiền vệ phải sở hữu nền tảng thể chất và sức bền phi thường để có thể tồn tại. Khi đạt phong độ cao nhất, Baleba đủ sức khiến gần như bất kỳ đối thủ nào cũng gặp khó khăn.

Tiền vệ người Cameroon hoạt động trên phạm vi rộng và có tốc độ đáng nể. Theo Gradient Sports, anh là một trong hai tiền vệ trung tâm đạt tốc độ trên 34 km/h ở mùa giải 2024/25.

Cũng trong mùa giải đó, tổng số lần tắc bóng và đánh chặn của Baleba là 92, đứng đồng hạng sáu trong số các tiền vệ trung tâm tại Premier League. Khả năng nhanh chóng áp sát trái bóng, sau đó thực hiện những pha tắc bóng hoặc đánh chặn chính xác biến Baleba thành một cầu thủ hoạt động không ngừng ở khu vực giữa sân.

Khi có bóng, Baleba cũng cho thấy khả năng dẫn bóng đáng kể. Anh có thể kéo bóng qua những quãng đường dài hoặc dùng sức mạnh để vượt qua đối phương. Khả năng giữ thăng bằng tốt trong các pha tranh chấp cả khi có và không có bóng là một trong những yếu tố giúp anh thành công ở lĩnh vực này.

Những điểm Baleba cần cải thiện

Điều đáng lưu ý là những thống kê kể trên được lấy từ mùa giải 2024/25. Lý do là mùa 2025/26 đã diễn ra không đúng kỳ vọng đối với Baleba.

Tiền vệ này khởi đầu mùa giải khá tệ trong bối cảnh liên tục xuất hiện những đồn đoán về tương lai. Anh nhiều lần bị thay ra ngay sau giờ nghỉ và cũng gặp vấn đề về chấn thương. Chưa dừng lại ở đó, Baleba còn dính chấn thương dây chằng mắt cá chân trong mùa hè này.

Vì thế, ưu tiên trước mắt của anh sẽ là lấy lại thể trạng tốt nhất, đồng thời tìm lại sự tự tin.

Bên cạnh đó, khả năng chuyền bóng của Baleba vẫn thiếu ổn định. Anh đủ khả năng luân chuyển bóng an toàn và đôi khi có thể tạo ra những đường chuyền sáng tạo. Tuy nhiên, không ít lần Baleba xử lý lỗi, chuyền chuyển hướng quá mạnh hoặc chuyền ngắn thiếu lực, khiến đồng đội rơi vào thế khó.

Đây chắc chắn là điểm mà ban huấn luyện MU cần phải cải thiện cho Baleba.

Tiền vệ người Cameroon cũng không mang tới nhiều mối đe dọa trước khung thành và khả năng tạt bóng khá hạn chế. Tuy nhiên, đó vốn không phải nhiệm vụ chính của anh.

Baleba có phù hợp với MU?

Về lý thuyết, Baleba sẽ đá bên cạnh Tielemans ở trung tâm hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Michael Carrick. Và đây được xem là sự kết hợp gần như hoàn hảo.

Tielemans là một sự bổ sung tuyệt vời của MU trong mùa hè này. Tuy nhiên, điều đặc biệt quan trọng là “Quỷ đỏ” cần một tiền vệ giàu sức mạnh và có nền tảng thể chất vượt trội để chơi bên cạnh anh, tương tự cách Aston Villa và đội tuyển Bỉ sử dụng Amadou Onana, cầu thủ sở hữu chiều cao lên tới 1,98 m.

Santos có khởi đầu tốt, nhưng vẫn tồn tại cảm giác MU cần thêm một tiền vệ nữa có khả năng đáp ứng yêu cầu về thể chất. Baleba hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đó. Quan trọng hơn, MU đã theo đuổi tiền vệ người Cameroon trong hơn một năm qua.