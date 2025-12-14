Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest – Tottenham: Chủ nhà gặp khó (Ngoại hạng Anh)
(21h, 14/12, vòng 16 Ngoại hạng Anh) Nottingham vẫn chông chênh trong cuộc đua trụ hạng, còn Tottenham tìm lại tự tin nhờ cú hích từ châu Âu.
Premier League | 21h, 14/12 | City Ground
Điểm
Sels
Williams
Morato
Milenkovic
Savona
Anderson
Sangare
Ndoye
Hutchinson
Gibbs-White
Jesus
Điểm
Vicario
Porro
Romero
Van de Ven
Spence
Bergvall
Palhinha
Odobert
Simons
Kudus
Richarlison
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🌲 Nottingham: Xáo trộn ghế nóng, Dyche thổi luồng sinh khí mới
Nottingham mở đầu mùa giải theo cách thảm họa, kéo theo việc HLV Nuno Espirito Santo trở thành người đầu tiên bị sa thải tại Ngoại hạng Anh. Người kế nhiệm Ange Postecoglou thậm chí còn khiến tình hình tệ hơn khi chỉ trụ ghế 39 ngày, đẩy đội bóng rơi xuống vị trí thứ 17 trên BXH.
Từ cuối tháng 10, Sean Dyche xuất hiện và mang lại tín hiệu tích cực với 6 chiến thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường. Dù vậy, thất bại ở 2/3 trận gần nhất khiến Nottingham chỉ đứng thứ 17, hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm và vẫn đối mặt áp lực trụ hạng nặng nề.
🐓 Tottenham: Phập phù tại Ngoại hạng Anh, khởi sắc ở châu Âu
Tottenham cần giành một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi top đầu
Tottenham cũng không có mùa giải ổn định khi mới thắng 6/15 trận tại Ngoại hạng Anh và thua tới 5 trận. Chuỗi phong độ thiếu thuyết phục trong 5 vòng gần nhất khiến Spurs chưa thể vươn lên nửa trên BXH.
Tuy nhiên, từ đầu tháng 12, đoàn quân của HLV Thomas Frank cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Những kết quả tích cực trước Newcastle, Brentford và đặc biệt là chiến thắng quan trọng trước Slavia Prague đã giúp Tottenham lấy lại sự tự tin, đồng thời nuôi hy vọng cạnh tranh suất play-off Champions League.
Chỉ một năm sau khi bị treo giò vì sử dụng khí cười, Yves Bissouma lại "ngựa quen đường cũ". Đoạn video rò rỉ mới nhất có thể là dấu chấm hết cho sự...
