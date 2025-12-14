Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest – Tottenham: Chủ nhà gặp khó (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 14/12 | City Ground Nottingham Forest 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nottingham Forest vs Tottenham Tottenham Điểm Sels Williams Morato Milenkovic Savona Anderson Sangare Ndoye Hutchinson Gibbs-White Jesus Điểm Vicario Porro Romero Van de Ven Spence Bergvall Palhinha Odobert Simons Kudus Richarlison Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nottingham Forest Nottingham Forest Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sels, Williams, Morato, Milenkovic, Savona, Anderson, Sangare, Ndoye, Hutchinson, Gibbs-White, Jesus Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Bergvall, Palhinha, Odobert, Simons, Kudus, Richarlison

🌲 Nottingham: Xáo trộn ghế nóng, Dyche thổi luồng sinh khí mới

Nottingham mở đầu mùa giải theo cách thảm họa, kéo theo việc HLV Nuno Espirito Santo trở thành người đầu tiên bị sa thải tại Ngoại hạng Anh. Người kế nhiệm Ange Postecoglou thậm chí còn khiến tình hình tệ hơn khi chỉ trụ ghế 39 ngày, đẩy đội bóng rơi xuống vị trí thứ 17 trên BXH.

Từ cuối tháng 10, Sean Dyche xuất hiện và mang lại tín hiệu tích cực với 6 chiến thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường. Dù vậy, thất bại ở 2/3 trận gần nhất khiến Nottingham chỉ đứng thứ 17, hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm và vẫn đối mặt áp lực trụ hạng nặng nề.

🐓 Tottenham: Phập phù tại Ngoại hạng Anh, khởi sắc ở châu Âu

Tottenham cần giành một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi top đầu

Tottenham cũng không có mùa giải ổn định khi mới thắng 6/15 trận tại Ngoại hạng Anh và thua tới 5 trận. Chuỗi phong độ thiếu thuyết phục trong 5 vòng gần nhất khiến Spurs chưa thể vươn lên nửa trên BXH.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 12, đoàn quân của HLV Thomas Frank cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Những kết quả tích cực trước Newcastle, Brentford và đặc biệt là chiến thắng quan trọng trước Slavia Prague đã giúp Tottenham lấy lại sự tự tin, đồng thời nuôi hy vọng cạnh tranh suất play-off Champions League.