Milan vs Sassuolo
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Sunderland vs Newcastle United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Freiburg vs Borussia Dortmund
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Mainz 05
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Brentford vs Leeds United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Inter Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bologna vs Juventus
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Monaco
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Alavés vs Real Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs AFC Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Betis
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest – Tottenham: Chủ nhà gặp khó (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Tottenham

(21h, 14/12, vòng 16 Ngoại hạng Anh) Nottingham vẫn chông chênh trong cuộc đua trụ hạng, còn Tottenham tìm lại tự tin nhờ cú hích từ châu Âu.

   

Premier League | 21h, 14/12 | City Ground

Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest – Tottenham: Chủ nhà gặp khó (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest – Tottenham: Chủ nhà gặp khó (Ngoại hạng Anh) - 1
Tottenham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest – Tottenham: Chủ nhà gặp khó (Ngoại hạng Anh) - 1
Sels, Williams, Morato, Milenkovic, Savona, Anderson, Sangare, Ndoye, Hutchinson, Gibbs-White, Jesus
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest – Tottenham: Chủ nhà gặp khó (Ngoại hạng Anh) - 1
Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Bergvall, Palhinha, Odobert, Simons, Kudus, Richarlison

🌲 Nottingham: Xáo trộn ghế nóng, Dyche thổi luồng sinh khí mới

Nottingham mở đầu mùa giải theo cách thảm họa, kéo theo việc HLV Nuno Espirito Santo trở thành người đầu tiên bị sa thải tại Ngoại hạng Anh. Người kế nhiệm Ange Postecoglou thậm chí còn khiến tình hình tệ hơn khi chỉ trụ ghế 39 ngày, đẩy đội bóng rơi xuống vị trí thứ 17 trên BXH.

Từ cuối tháng 10, Sean Dyche xuất hiện và mang lại tín hiệu tích cực với 6 chiến thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường. Dù vậy, thất bại ở 2/3 trận gần nhất khiến Nottingham chỉ đứng thứ 17, hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm và vẫn đối mặt áp lực trụ hạng nặng nề.

🐓 Tottenham: Phập phù tại Ngoại hạng Anh, khởi sắc ở châu Âu

Tottenham cần giành một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi top đầu

Tottenham cần giành một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi top đầu

Tottenham cũng không có mùa giải ổn định khi mới thắng 6/15 trận tại Ngoại hạng Anh và thua tới 5 trận. Chuỗi phong độ thiếu thuyết phục trong 5 vòng gần nhất khiến Spurs chưa thể vươn lên nửa trên BXH.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 12, đoàn quân của HLV Thomas Frank cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Những kết quả tích cực trước Newcastle, Brentford và đặc biệt là chiến thắng quan trọng trước Slavia Prague đã giúp Tottenham lấy lại sự tự tin, đồng thời nuôi hy vọng cạnh tranh suất play-off Champions League.

