Nóng bảng xếp hạng La Liga: Barcelona mất ngôi đầu, đội Antony bay vào top 4

Cơn "địa chấn" đã xuất hiện ở vòng 8 La Liga khi Barcelona thảm bại 1-4 trên sân Sevilla. Thất bại này gây bất ngờ bởi Sevilla chưa từng đánh bại đội bóng xứ Catalunya tại La Liga kể từ năm 2015. Không chỉ vậy, đây mới là lần thứ 2 kể từ khi HLV Hansi Flick tiếp quản đội bóng vào mùa hè 2024, Barca thua 2 trận liên tiếp (đã thua PSG ở Champions League trước đó vài ngày).

Betis thăng hoa, Barca mất ngôi đầu

Hệ quả tất yếu, không chỉ đứt chuỗi bất bại từ đầu mùa, Barca còn ngậm ngùi nhường ngôi đầu bảng La Liga cho Real Madrid. Thầy trò HLV Hansi Flick có 19 điểm/8 trận, kém đại kình địch 2 điểm. Đáng nói hơn, họ mới "lên đỉnh" vỏn vẹn 1 tuần, kể từ thời điểm Real thua Atletico Madrid 2-5 ở vòng 7.

Cũng ở vòng 8, Atletico Madrid bị Celta Vigo cầm hòa 1-1 trong tình cảnh chơi thiếu người từ phút 40 (Lenglet nhận thẻ đỏ). Không chỉ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Barcelona, thầy trò HLV Diego Simeone còn bị hất văng khỏi top 4 (13 điểm).

Theo chiều ngược lại, Real Betis đánh bại Espanyol 2-1, qua đó nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp ở La Liga lên con số 3. Phần thưởng dành cho Antony và đồng đội là vị trí thứ 4 (15 điểm), hơn Altetico 2 điểm.

Sau vòng 8, La Liga sẽ tạm nghỉ 2 tuần nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để Barcelona, Atletico xốc lại tinh thần, cũng như chờ đợi dàn trụ cột bình phục chấn thương để sẵn sàng cho chặng đường khắc nghiệp tiếp theo.

Bảng xếp hạng La Liga hiện tại