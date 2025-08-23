Trực tiếp bóng đá Mallorca - Celta Vigo: Hứa hẹn kịch tính đến phút chót (La Liga)

Laliga | 22h, 23/08, vòng 2 | Estadi Mallorca Son Moix Mallorca 0 - 0 Celta Vigo (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Mallorca vs Celta Vigo Celta Vigo Điểm Leo Roman Mateu Morey Valjent Antonio Raillo Johan Mojica Omar Mascarell Antonio Sanchez Asano Pablo Torre Sergi Darder Larin Điểm Radu Javi Rodriguez Yoel Lago Marcos Alonso Oscar Mingueza Fran Beltran Ilaix Moriba Ristic Iago Aspas Ferran Jutgla Swedberg Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Mallorca Mallorca Celta Vigo Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Leo Roman, Mateu Morey, Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica, Omar Mascarell, Antonio Sanchez, Asano, Pablo Torre, Sergi Darder, Larin Radu, Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Oscar Mingueza, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Ristic, Iago Aspas, Ferran Jutgla, Swedberg

LaLiga 2025/26 khởi đầu không mấy êm đềm với Mallorca khi họ phải đối mặt thử thách quá lớn mang tên Barcelona. Ngay tại Estadi Mallorca Son Moix, đoàn quân của HLV Jagoba Arrasate dù thi đấu nỗ lực vẫn không thể ngăn cản sức mạnh vượt trội từ nhà đương kim vô địch và chấp nhận thất bại 0-3. Kết quả này vừa phản ánh rõ sự khác biệt về đẳng cấp, vừa cho thấy Mallorca vẫn cần thêm thời gian để định hình lối chơi mới mà họ đang theo đuổi.

Ở chiều ngược lại, Celta Vigo - tập thể đã tận dụng sự sa sút của Mallorca mùa trước để cán đích thứ bảy và giành vé dự Europa League - cũng chẳng có được màn ra quân như ý. Dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Claudio Giráldez, đội bóng xứ Galicia trình diễn thứ bóng đá tấn công đầy năng lượng, song vẫn gục ngã 0-2 trước Getafe ngay tại Balaídos.

Chính vì vậy, cuộc so tài sắp tới trên sân Son Moix hứa hẹn sẽ kịch tính và cân bằng. Mallorca với lợi thế khán giả nhà cùng khát vọng lấy lại sự tự tin nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động. Trong khi đó, Celta dù luôn chơi cởi mở, giàu tính tấn công nhưng lại dễ để lộ những khoảng trống nơi hàng thủ - yếu điểm mà Mallorca hoàn toàn có thể khai thác để tìm kiếm bước ngoặt.