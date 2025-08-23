Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trực tiếp bóng đá Mallorca - Celta Vigo: Hứa hẹn kịch tính đến phút chót (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26

(22h, 23/8, vòng 2) Mallorca cần một cú hích để lấy lại tinh thần, Celta Vigo lại khát khao tìm lại chiến thắng sau màn ra quân thất vọng. Trận đấu tại Son Moix vì thế càng trở nên khó lường.

  

Hải Phòng vs PVF-CAND
Hải Phòng
-
PVF-CAND
-
FPT Play
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
-
Thép Xanh Nam Định
-
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình
-
Đông Á Thanh Hóa
-
FPT Play
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
FPT Play
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Manchester City
-
Tottenham Hotspur
-
K+Sport1
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
-
Hoàng Anh Gia Lai
-
FPT Play
Burnley vs Sunderland
Burnley
-
Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Brentford
-
Aston Villa
-
K+Sport1
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
AFC Bournemouth
-
Wolverhampton Wanderers
-
K+Action
St. Pauli vs Borussia Dortmund
St. Pauli
-
Borussia Dortmund
-
TV360

Laliga | 22h, 23/08, vòng 2 | Estadi Mallorca Son Moix

Mallorca
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Celta Vigo: Hứa hẹn kịch tính đến phút chót (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Celta Vigo: Hứa hẹn kịch tính đến phút chót (La Liga) - 1
Celta Vigo
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Celta Vigo: Hứa hẹn kịch tính đến phút chót (La Liga) - 1
Leo Roman, Mateu Morey, Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica, Omar Mascarell, Antonio Sanchez, Asano, Pablo Torre, Sergi Darder, Larin
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Celta Vigo: Hứa hẹn kịch tính đến phút chót (La Liga) - 1
Radu, Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Oscar Mingueza, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Ristic, Iago Aspas, Ferran Jutgla, Swedberg

LaLiga 2025/26 khởi đầu không mấy êm đềm với Mallorca khi họ phải đối mặt thử thách quá lớn mang tên Barcelona. Ngay tại Estadi Mallorca Son Moix, đoàn quân của HLV Jagoba Arrasate dù thi đấu nỗ lực vẫn không thể ngăn cản sức mạnh vượt trội từ nhà đương kim vô địch và chấp nhận thất bại 0-3. Kết quả này vừa phản ánh rõ sự khác biệt về đẳng cấp, vừa cho thấy Mallorca vẫn cần thêm thời gian để định hình lối chơi mới mà họ đang theo đuổi.

Ở chiều ngược lại, Celta Vigo - tập thể đã tận dụng sự sa sút của Mallorca mùa trước để cán đích thứ bảy và giành vé dự Europa League - cũng chẳng có được màn ra quân như ý. Dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Claudio Giráldez, đội bóng xứ Galicia trình diễn thứ bóng đá tấn công đầy năng lượng, song vẫn gục ngã 0-2 trước Getafe ngay tại Balaídos.

Chính vì vậy, cuộc so tài sắp tới trên sân Son Moix hứa hẹn sẽ kịch tính và cân bằng. Mallorca với lợi thế khán giả nhà cùng khát vọng lấy lại sự tự tin nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động. Trong khi đó, Celta dù luôn chơi cởi mở, giàu tính tấn công nhưng lại dễ để lộ những khoảng trống nơi hàng thủ - yếu điểm mà Mallorca hoàn toàn có thể khai thác để tìm kiếm bước ngoặt.

23/08/2025 15:51 PM (GMT+7)
