Trực tiếp bóng đá Mallorca - Celta Vigo: Hứa hẹn kịch tính đến phút chót (La Liga)
(22h, 23/8, vòng 2) Mallorca cần một cú hích để lấy lại tinh thần, Celta Vigo lại khát khao tìm lại chiến thắng sau màn ra quân thất vọng. Trận đấu tại Son Moix vì thế càng trở nên khó lường.
Laliga | 22h, 23/08, vòng 2 | Estadi Mallorca Son Moix
Leo Roman
Mateu Morey
Valjent
Antonio Raillo
Johan Mojica
Omar Mascarell
Antonio Sanchez
Asano
Pablo Torre
Sergi Darder
Larin
Radu
Javi Rodriguez
Yoel Lago
Marcos Alonso
Oscar Mingueza
Fran Beltran
Ilaix Moriba
Ristic
Iago Aspas
Ferran Jutgla
Swedberg
LaLiga 2025/26 khởi đầu không mấy êm đềm với Mallorca khi họ phải đối mặt thử thách quá lớn mang tên Barcelona. Ngay tại Estadi Mallorca Son Moix, đoàn quân của HLV Jagoba Arrasate dù thi đấu nỗ lực vẫn không thể ngăn cản sức mạnh vượt trội từ nhà đương kim vô địch và chấp nhận thất bại 0-3. Kết quả này vừa phản ánh rõ sự khác biệt về đẳng cấp, vừa cho thấy Mallorca vẫn cần thêm thời gian để định hình lối chơi mới mà họ đang theo đuổi.
Ở chiều ngược lại, Celta Vigo - tập thể đã tận dụng sự sa sút của Mallorca mùa trước để cán đích thứ bảy và giành vé dự Europa League - cũng chẳng có được màn ra quân như ý. Dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Claudio Giráldez, đội bóng xứ Galicia trình diễn thứ bóng đá tấn công đầy năng lượng, song vẫn gục ngã 0-2 trước Getafe ngay tại Balaídos.
Chính vì vậy, cuộc so tài sắp tới trên sân Son Moix hứa hẹn sẽ kịch tính và cân bằng. Mallorca với lợi thế khán giả nhà cùng khát vọng lấy lại sự tự tin nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động. Trong khi đó, Celta dù luôn chơi cởi mở, giàu tính tấn công nhưng lại dễ để lộ những khoảng trống nơi hàng thủ - yếu điểm mà Mallorca hoàn toàn có thể khai thác để tìm kiếm bước ngoặt.
Trọng tài Alejandro Hernandez Hernandez - cái tên từng khiến trận El Clasico chao đảo với hàng loạt quyết định gây tranh cãi - bất ngờ tiếp tục được...
