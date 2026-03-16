Nóng bảng xếp hạng La Liga: Barca tái lập khoảng cách 4 điểm, áp lực lớn cho Real trước derby Madrid

Barcelona đã tái lập cách biệt 4 điểm với đội nhì bảng Real Madrid để tiếp tục an toàn ở vị trí dẫn đầu La Liga. Điều này đồng nghĩa sức ép lớn sẽ dồn lên Real Madrid trước thềm trận derby Madrid.

Gặp một Sevilla đã thắng sốc ở lượt đi, Barca không để một bất ngờ nào tái hiện khi thắng đậm 5-2 trên sân nhà với cú hat-trick từ Raphinha. Barca còn không tung Lamine Yamal vào đá chính từ đầu, và trận thắng này tạo đà tâm lý tốt lẫn dưỡng sức cho một số trụ cột, trước khi Barca gặp Newcastle ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Quan trọng hơn, cách biệt giữa Barca với Real Madrid đã trở lại 4 điểm, chỉ 1 ngày sau khi nó được rút ngắn còn 1 điểm nhờ trận thắng Elche 4-1 của Real. Trong 10 vòng đấu cuối vẫn còn sẽ có những trận đấu khó cho cả hai đội, nhưng Real sẽ là bên phải vượt khó trước.

Trong khi Barca tuần sau tiếp tục đá sân nhà và đón tiếp một Rayo Vallecano đang ngấp nghé gần khu vực xuống hạng, Real Madrid cũng được chơi trên sân nhà nhưng chắc chắn họ sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến nảy lửa. Atletico Madrid đã luôn là đối thủ khó chịu cho Real và vòng này họ lại vừa bứt hẳn lên vị trí thứ 3, nên trận derby Madrid (3h, 23/3) hứa hẹn có thể mang lại kết quả có lợi cho Barca.

Cũng ở vòng 28, cuộc đối đầu trực tiếp Real Betis - Celta Vigo đã diễn ra và hai đội đứng ngay sát nhau ở vị trí thứ 5 & thứ 6, khiến đây là cuộc đấu cho vị trí thứ 5 nhiều khả năng sẽ là vị trí cuối cùng đoạt vé dự Cúp C1 mùa sau. Celta Vigo kém Betis 3 điểm trước trận nhưng đã dẫn bàn chỉ sau 4 phút, trước khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ở hiệp 1.

Betis không tung Antony vào từ đầu do dưỡng sức chờ đá Europa League, nhưng rốt cuộc đội chủ nhà đã gỡ hòa đầu hiệp 2 nhờ công của Hector Bellerin. Betis trong hiệp 2 đã liên tục tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, và đến phút 90+5 họ vẫn có cơ hội đoạt trọn 3 điểm nhưng lai không thắng được thủ môn xuất sắc Andrei Radu.

Trận hòa khiến 2 đội chỉ cùng được 1 điểm và vị trí không đổi, Celta đang kém Betis 3 điểm. Tuần sau Celta sẽ chỉ phải đón tiếp ứng viên rớt hạng Alaves, trong khi Betis sẽ phải hành quân đến sân của Athietic Bilbao.

BXH La Liga sau vòng 28