Nóng bảng xếp hạng La Liga: Barca đại thắng, có đòi lại được ngôi đầu từ tay Real Madrid?

Rayo Vallecano bất ngờ vượt lên, Barcelona đáp trả chóng vánh

Barcelona khởi đầu trận đấu với sức ép lớn, nhưng Rayo Vallecano mới là đội tạo ra bất ngờ. Trước chuyến làm khách này, Rayo đã không ghi bàn trong 4 lần gần nhất đối đầu Barcelona trên sân khách. Tuy nhiên, họ chỉ cần chưa đầy 12 phút để phá vỡ thế bế tắc.

Yamal (áo sẫm) tỏa sáng trước Vallecano

Álvaro García thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngược vào trong, tạo điều kiện để Sergio Camello tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc cao. Đây là bàn thắng thứ tư của Camello trong 5 lần ra sân tại La Liga.

Barcelona lập tức phản ứng. Raphinha buộc Daniel Cárdenas phải trổ tài cứu thua, trước khi chính tiền đạo người Brazil đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nhận đường chuyền của Xavi Espart trong đà băng lên, Raphinha vượt qua hậu vệ cuối cùng rồi nhẹ nhàng đưa bóng qua người Cárdenas.

Đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép ngay sau đó. Barcelona giành lại bóng ngay sát vòng cấm Rayo, tạo điều kiện để Marc Bernal chuyền cho Lamine Yamal. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha cắt vào trung lộ bằng chân trái rồi tung cú sút căng ở góc gần, đánh bại Cárdenas và mở tài khoản bàn thắng tại La Liga mùa 2026/27.

Pedri và Anthony Gordon lần lượt bỏ lỡ những cơ hội có thể gia tăng cách biệt, trong bối cảnh Barcelona hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên, một cú sút của Gnangoro Bouare Samake sau khi bóng chạm người cầu thủ khác đã khiến Joan García phải vất vả cứu thua, đồng thời nhắc nhở đội bóng của Hansi Flick rằng Rayo vẫn chưa buông xuôi.

Barcelona tưởng như đã có thêm bàn thắng trước giờ nghỉ, nhưng pha lập công của Jules Koundé không được công nhận vì lỗi việt vị.

Rayo hai lần vùng lên, nhưng Barça vẫn đứng vững

Barcelona nhanh chóng tạo ra khoảng cách an toàn trở lại chỉ 6 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Dani Olmo tung đường chuyền xuyên tuyến cho Anthony Gordon. Cầu thủ người Anh đưa bóng cắt ngang khung thành, khiến Florian Lejeune trong nỗ lực lùi về phòng ngự đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà.

Tưởng như Barcelona đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng Rayo tiếp tục vùng lên trước thời điểm một giờ thi đấu. Từ quả phạt góc của Unai López, Camello bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới Joan García, hoàn tất cú đúp và rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Chỉ 2 phút sau, Barcelona suýt phải trả giá cho sự mất tập trung. García không thể kiểm soát cú vô-lê của Fran Pérez, nhưng Pau Cubarsí xuất hiện đúng lúc để thực hiện pha cản phá có giá trị như một bàn thắng, cứu đội chủ nhà khỏi bàn thua và ngăn Camello hoàn tất hat-trick.

Sức ép liên tục khiến trận đấu trở nên hấp dẫn trong những phút tiếp theo. Barcelona hiểu rằng họ cần một bàn thắng nữa để giải quyết hoàn toàn trận đấu.

Yamal hoàn tất cú đúp, Barcelona nối dài kỷ lục

Bước vào 20 phút cuối, Barcelona một lần nữa giành lại quyền kiểm soát. Gordon nhận đường chuyền dài ở khu vực góc vòng cấm, di chuyển vào trung lộ rồi thực hiện pha giật gót tinh tế cho Raphinha. Tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút mạnh đánh bại Cárdenas, nâng tỷ số lên 4-2 và ghi bàn thứ năm của anh trong mùa giải.

Rayo vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để thắp lại hy vọng. Randy Nteka từng đứng trước cơ hội tạo nên màn kết thúc nghẹt thở, nhưng Joan García đã xuất sắc cản phá cú sút chìm của đối phương.

Barcelona sau cùng là đội nói lời cuối cùng. Karim Adeyemi kiến tạo để Lamine Yamal xử lý trước khi cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha cứa lòng đưa bóng vào góc thấp, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 5-2.

Với 3 điểm có được, Barcelona toàn thắng cả 3 trận đầu mùa La Liga 2026/27, đồng thời nâng chuỗi thắng trên sân nhà tại giải đấu lên 21 trận liên tiếp.

Đáng chú ý, Barcelona đã trải qua trọn vẹn một mùa giải gồm 38 trận kể từ lần gần nhất họ bị cầm hòa tại La Liga, với thành tích 32 chiến thắng và 6 thất bại. Trong khi đó, Rayo Vallecano tiếp tục gặp khó khăn khi chỉ có đúng một chiến thắng trước Barcelona trong thế kỷ 21, bên cạnh 2 trận hòa và 12 thất bại.

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