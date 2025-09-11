Những ngôi sao làm loạn chuyển nhượng Ngoại hạng Anh & “cú lừa 85 triệu euro” khi lên tuyển

Sau 3 vòng đầu tiên, Premier League tạm nghỉ 2 tuần nhằm nhường chỗ cho đợt tập trung ĐTQG. Ở sân chơi dành cho đội tuyển, các ngôi sao thuộc hàng “bom tấn” mùa chuyển nhượng hè 2025 đã thể hiện như thế nào?

Newcastle đã cảm thấy lo?

Mọi ánh mắt soi xét ở đợt tập trung tháng này của tuyển Đức dồn hết vào Florian Wirtz và Nick Woltemade, hai trong số những bản hợp đồng đình đám nhất Premier League mùa hè 2025.

Ở trận thua Slovakia, cả 2 đều thi đấu dưới mức kỳ vọng, tỏ ra vô hại hoàn toàn trên hàng công “Cỗ xe tăng” và nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ. Tuy nhiên, trong màn đối đầu sau đó với Bắc Ireland, Wirtz lại lột xác hoàn toàn. Tiền vệ hiện thuộc biên chế Liverpool rũ bỏ bộ mặt mờ nhạt, thi đấu năng nổ thanh thoát và lập hẳn 1 siêu phẩm đáng nhớ, qua đó phần nào lấy lại sự tự tin sau quãng thời gian khó khăn tại cả màu áo CLB lẫn ĐTQG.

Wirtz đã phần nào vượt qua nghịch cảnh để thêm lần chứng minh năng lực, nhưng đồng đội của anh trên hàng công Die Mannschaft, Woltemade vẫn chưa thể thay đổi tình cảnh.

Trong khi đó, ở trận đấu đầu tiên đá chính cho ĐTQG trước Slovakia, Woltemade, người vừa trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Newcastle United, như “mất tích” trên sân.

Woltemade trải qua 2 trận đấu kém cỏi trên tuyển Đức

Dù có sự hỗ trợ từ các đàn anh giàu kinh nghiệm như Leon Goretzka hay Serge Gnabry, Woltemade không tạo ra bất kỳ cơ hội nào. Người hâm mộ trên mạng xã hội chỉ ra anh bị cô lập, không nhận được đủ bóng để phát huy điểm mạnh.

Một bộ phận thậm chí khẳng định có những đồng đội “cố tình không chuyền” cho Woltemade, khiến anh lạc lõng trong hệ thống chiến thuật của Julian Nagelsmann. Ngoài một pha xử lý bóng qua háng đối phương khá ngẫu hứng, màn trình diễn của Woltemade không có gì đáng nhớ.

Tiếp đến, 3 ngày sau, trong trận đấu tuyển Đức ghi 3 bàn vào lưới đội khách Bắc Ireland, bản thân Woltemade dù có 1 kiến tạo nhưng màn trình diễn chung của chân sút 23 tuổi vẫn gói gọn trong từ “mờ nhạt”.

Hơn 1 giờ thi đấu, cựu sao Stuttgart chỉ chạm bóng vỏn vẹn 16 lần, còn ít hơn cả thủ môn Oliver Baumann (35 lần), không tung nổi bất kỳ pha dứt điểm, hay có tình huống nỗ lực rê bóng thành công nào. Anh chuyền bóng chính xác 4/6 lần và thua đến 6/8 pha tranh chấp tay đôi, dù sở hữu thể hình vượt trội.

“Messi cao 2m” thi đấu như tàng hình

Woltemade từng tự tin phát biểu mình sở hữu kỹ thuật cá nhân không tồi, thích cầm bóng và liên kết các vệ tinh xung quanh. Nhưng trước Bắc Ireland, ngôi sao sinh năm 2002 chỉ càng khiến hàng công tuyển Đức thêm lạc nhịp. Để rồi, sau khi Woltemade rời sân, nhường chỗ cho Nadiem Amiri, đoàn quân Julian Nagelsmann chơi thăng hoa và ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong 3 phút do công chính Amiri và Wirtz.

Thường xuyên được báo chí Đức ca tụng với danh xưng mỹ miều “Messi 2m”, nhưng những pha xử lý lóng ngóng, thô kệch và vụng về của Woltemade trong 2 trận đấu gần nhất và rời sân trong những ánh mắt nghi ngờ. Xem cảnh tượng đó, người hâm mộ Newcastle liệu có lo lắng cho khoản đầu tư lớn nhất lịch sử đội bóng (mua về với giá 85 triệu bảng)?

Tài năng của Lionel Messi thứ thiệt chưa bao giờ được kiểm chứng tại Premier League. Còn với “Messi 2m”, dù anh chưa thi đấu ở giải đấu khốc liệt nhất hành tinh nhưng hàng tá dự đoán về 1 bản hợp đồng thất bại toàn tập đã sớm tràn lan.

Hàng công “hổ giấy” của Thụy Điển, Gyokeres vuốt tóc nhiều hơn ghi bàn

Những tưởng với bộ đôi tấn công trị giá gần 200 triệu bảng gồm Viktor Gyokeres và Alexander Isak, tuyển Thụy Điển sẽ dễ dàng san phẳng các hàng thủ tại bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, đặc biệt khi nhìn vào 1 bảng đấu gồm toàn các tập thể trung bình như Thụy Sĩ, Slovenia hay Kosovo.

Tuy nhiên, thực tế sau hai lượt trận lại đi đến viễn cảnh phũ phàng. Đội bóng Bắc Âu chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn, trong đó mới nhất còn thảm bại 0-2 trước Kosovo, đối thủ kém họ tới 66 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong cả 2 trận, Viktor Gyokeres là người được tin tưởng dẫn dắt hàng công. Bản hợp đồng đắt giá của Arsenal chơi trọn vẹn cả 180 phút, nhưng những gì cựu sao Sporting Lisbon để lại chỉ là một pha kiến tạo trong trận hòa 2-2 trước Slovenia. Đáng nói, đó còn là một tình huống khống chế hỏng, vô tình trở thành đường chuyền thuận lợi để đồng đội ghi bàn. Còn lại, Gyokeres mờ nhạt hoàn toàn.

Gyokeres thi đấu dưới kỳ vọng trong 2 trận gần nhất cho tuyển Thụy Điển

Trước Kosovo, anh tung ra đúng một cú sút trúng đích, để mất bóng tới 17 lần và không tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào. Hình ảnh tiền đạo 27 tuổi lạc lõng giữa vòng vây hậu vệ Kosovo đã trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội. Một cổ động viên mỉa mai: “Cậu ấy vuốt tóc nhiều hơn số bàn ghi được mùa này”. Người khác bình luận: “Gyokeres quá lạc lõng, không giúp ích gì cho thế trận của đội”.

Ác mộng với Isak

Nếu Gyokeres gây thất vọng xuyên suốt 2 trận, thì Alexander Isak, bản hợp đồng 125 triệu bảng của Liverpool cũng chẳng khá hơn trong ngày tái xuất. Sau ba tháng vắng bóng, Isak chỉ được HLV Jon Dahl Tomasson tung vào sân từ phút 72 trận gặp Kosovo, thời điểm đội nhà đã bị dẫn trước hai bàn.

Anh tung 3 cú sút, có 2 lần đưa bóng trúng đích, nhưng bất lực trước thủ môn đối phương. Đóng góp đáng kể duy nhất của Isak là… một thẻ vàng sau pha va chạm với hậu vệ Fidan Aliti. Báo chí Thụy Điển vì thế không ngần ngại chỉ trích thẳng thắn. Expressen gọi màn tái xuất của Isak là một “cơn ác mộng” và là “thất bại toàn diện”, trong khi Fotbollskanalen cho rằng đội tuyển cần thay đổi cả đội hình lẫn huấn luyện viên.

Chính bản thân Isak cũng phải thừa nhận: “Tôi vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất. 20 phút hôm nay chỉ là bước đầu, và tôi cần thêm thời gian để lấy lại phong độ”.

Ngày tái xuất tuyển Thụy Điển đáng quên của Isak

Điều đáng nói, ngay cả khi Isak và Gyokeres cùng hiện diện trên sân, Thụy Điển vẫn không cho thấy sự kết nối cần thiết. Bộ đôi được kỳ vọng sẽ trở thành “pháo 2 nòng” phá nát hàng thủ của đội bóng Bắc Âu rốt cuộc lại chơi như những cá thể rời rạc. Trước Kosovo, họ gần như không có bất kỳ pha phối hợp nguy hiểm nào.

Quan trọng hơn, nếu cả 2 không sớm cải thiện phong độ và tìm lại sự liên kết, viễn cảnh tuyển Thụy Điển vắng mặt ở World Cup, như từng xảy ra năm 2022, hoàn toàn có thể lặp lại. Nếu tình cảnh éo le trên thực sự xảy đến, huyền thoại Zlatan Ibrahimovic nhiều khả năng phải xách giày, đích thân chỉ bảo 2 đàn em về cách trở thành 1 thủ lĩnh.

Vẫn là tiếng thở dài cho Sesko

Sắm vai người tàng hình trong 4 trận đầu tiên cho CLB mới Manchester United, có lẽ những áp lực khổng lồ tại Nhà hát của những giấc mơ cũng khiến đôi chân Benjamin Sesko thêm nặng trĩu khi trở về cống hiến cho ĐTQG Slovenia.

Ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 vừa qua, Sesko tiếp tục thể hiện bộ mặt mờ nhạt. Tại thất bại mới nhất 0-3 trước Thụy Sĩ, anh chỉ có 21 lần chạm bóng, mất bóng tới 7 lần, tỷ lệ chuyền chính xác vỏn vẹn 58% (7/12 đường chuyền thành công). Tiền đạo cao 1m95 chỉ thắng 1/3 tình huống tranh chấp tay đôi dưới mặt đất. Anh tung ra cú sút duy nhất trúng đích, nhưng không thể giúp đội tuyển thoát khỏi trận thua toàn diện.

Sesko chưa thể bứt ra khỏi áp lực

Trước đó, ở trận hòa Thụy Điển, Sesko ít nhiều để lại dấu ấn với một tình huống kiến tạo, nhưng xét trên tổng thể, anh vẫn chưa tìm lại được bản năng sát thủ từng khiến cả châu Âu chú ý. Tính ra, Sesko đã trải qua 5 trận liên tiếp “tịt ngòi” trong màu áo tuyển quốc gia, và 6 trận liên tiếp không ghi bàn trên mọi đấu trường cho CLB lẫn ĐTQG.

Con số ấy không chỉ phản ánh phong độ thất vọng, mà còn cho thấy sức nặng khủng khiếp của mức phí chuyển nhượng 74 triệu bảng. Sesko rõ ràng chưa thích nghi được với môi trường Premier League, cũng như kỳ vọng khổng lồ mà người hâm mộ Manchester United đặt lên vai anh, để rồi tiếp tục biến những trận đấu trong màu áo Slovenia chỉ toàn là tiếng thở dài ngao ngán.

Cầu thủ 22 tuổi cần ghi bàn để giải tỏa sức ép. Nhưng cuối tuần này, một thử thách cực đại lại đang chờ Sesko, trận derby Manchester. Với quãng phong độ chập chờn, sự tự tin suy kiệt và áp lực bủa vây, khả năng cựu sao RB Leipzig tỏa sáng rõ ràng vẫn còn là dấu hỏi lớn.