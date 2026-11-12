Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Qatar, 15h00 ngày 12/11: Bỏ lại nỗi buồn, nhưng niềm vui chưa tới

Nhận định trước trận U23 Thái Lan vs U23 Qatar

U23 Thái Lan và U23 Qatar bước vào lượt trận thứ hai của Gia Lai VTV Cup 2026 với cùng một mục tiêu: tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Tuy nhiên, cách hai đội gây thất vọng trong ngày ra quân lại không giống nhau. Trong khi Thái Lan để thua chủ nhà Việt Nam 0-3 một cách tâm phục khẩu phục thì Qatar lại không thể đánh bại Singapore dù kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Thất bại trước U23 Việt Nam là kết quả khó chấp nhận với Thái Lan, nhất là khi đội bóng này mang sang Việt Nam lực lượng khá mạnh, trong đó có một số cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026. Đây cũng là trận thua đậm nhất của người Thái trước Việt Nam ở cấp độ U23 kể từ năm 2019.

Trên các diễn đàn tại Thái Lan, người hâm mộ xứ Chùa Vàng rất giận dữ. Họ cho rằng khâu chuẩn bị của liên đoàn bóng đá nước này cho giải đấu rất cẩu thả khi thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không có buổi tập nào trước khi dự giải. Những búa rìu dư luận càng khiến ban huấn luyện U23 Thái Lan chịu thêm sức ép trong nỗ lực giúp các học trò xốc lại tinh thần.

Vấn đề của U23 Thái Lan không chỉ nằm ở hàng phòng ngự. Trước Việt Nam, đội bóng xứ Chùa vàng chỉ có 6 pha dứt điểm, trong đó 2 lần trúng đích, trong khi phải đối mặt với 20 cú sút và 7 lần để đối phương đưa bóng đi trúng khung thành. Hai bàn thua từ những tình huống đánh đầu của Nguyễn Minh Tâm cũng cho thấy hạn chế trong khả năng chống bóng bổng. Đây là những điểm yếu mà Thái Lan cần sớm khắc phục.

Ở phía đối diện, U23 Qatar cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng dành cho đội bóng được đánh giá cao nhất giải đấu. Trận hòa 0-0 trước Singapore cho thấy đại diện Tây Á có thể kiểm soát thế trận nhưng gặp khó khi tiếp cận khung thành đối phương. Họ cầm bóng 63%, tung ra 13 cú dứt điểm nhưng không thể ghi bàn.

U23 Thái Lan (áo trắng) đang chịu nhiều sức ép sau khi thua U23 Việt Nam ở trận ra quân.

Xét về tương quan lực lượng, Qatar vẫn có lợi thế nhờ thể hình và nền tảng thể chất. Đặc biệt, khả năng không chiến của đội bóng Tây Á có thể trở thành vũ khí đáng ngại trước hàng thủ vừa để thủng lưới hai bàn từ những pha đánh đầu của Thái Lan. Tuy nhiên, nếu tiếp tục phung phí cơ hội như trận gặp Singapore, Qatar hoàn toàn có thể phải trả giá. Trong khi đó, Thái Lan cũng có những cầu thủ tấn công đủ khả năng tạo ra khác biệt nếu cải thiện được chất lượng các pha phối hợp.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Thái Lan vs U23 Qatar

U23 Thái Lan thắng 2 và thua 3 trong 5 trận quốc tế gần nhất, ghi 8 bàn nhưng để thủng lưới tới 12 lần. Tại ASIAD 2026, đội bóng này từng đánh bại Kyrgyzstan 3-2 và Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, một kết quả cho thấy khả năng tấn công đáng gờm khi gặp những đối thủ vừa sức.

Tuy nhiên, họ lại lần lượt thất bại 0-3 trước Nhật Bản, 0-3 trước Trung Quốc và mới nhất là 0-3 trước Việt Nam. Ba trận thua liên tiếp với cùng tỷ số cho thấy Thái Lan gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu những đội bóng có khả năng tổ chức pressing mạnh mẽ và khai thác tốt các khoảng trống.

Với Qatar, các dữ liệu cũng cho thấy một thực tế đáng lo. Đại diện Tây Á chỉ hòa 1 và thua 5 trong 6 trận quốc tế gần nhất, ghi đúng 1 bàn và nhận 11 bàn thua. Trước khi bị Singapore cầm hòa 0-0 tại Gia Lai, Qatar đã toàn thua 5 trận ở VCK U23 châu Á 2026 và ASIAD 2026. Đáng nói, đội bóng này không ghi bàn trong 5/6 trận gần nhất. Khả năng tận dụng cơ hội đang là vấn đề lớn, bất chấp việc Qatar vẫn sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể chất tốt và khả năng kiểm soát bóng tương đối ổn định.

Về lịch sử đối đầu, U23 Qatar giành 2 chiến thắng, hòa 1 và thua 1 trận trong 4 lần đụng độ U23 Thái Lan trong quá khứ. Ở lần chạm trán gần nhất tại Doha Cup ngày 22/3/2025, Qatar đánh bại Thái Lan 2-1 sau khi để đối thủ dẫn trước. Những dữ liệu này ít nhiều cũng mang đến sự tự tin cho đại diện Tây Á trước cuộc tái đấu đội bóng xứ Chùa Vàng.

Thông tin lực lượng U23 Thái Lan vs U23 Qatar

U23 Thái Lan mang đến Gia Lai 23 cầu thủ và chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt vì chấn thương hoặc án treo giò trước lượt trận thứ hai. Những gương mặt đáng chú ý của đội bóng xứ Chùa vàng gồm Jehhanafee Mamah, Paripan Wongsa, Worawut Noisri và Siradanai Phosri. Trong đó, Paripan từng lập cú đúp giúp Thái Lan ngược dòng đánh bại Kyrgyzstan tại ASIAD 2026. Jehhanafee Mamah cũng là cầu thủ có khả năng hoạt động rộng và tạo đột biến ở những tình huống tấn công tốc độ.

U23 Qatar (áo đỏ) rất bế tắc trước một đối thủ chơi phòng ngự kín kẽ như U23 Singapore.

Phía bên kia, U23 Qatar triệu tập 26 cầu thủ và cũng chưa công bố tổn thất lực lượng đáng kể. Abdalla Mugib Gamer, Marwan Sherif, Ghanem Al Menhali và Bassam Adel Eid là những nhân tố được kỳ vọng giúp đội bóng Tây Á phát huy ưu thế về thể hình và khả năng tranh chấp, đặc biệt trong những tình huống bóng cố định. Trên hàng công, Mohamed Gouda, Mohammad Ali Chakeri và Mohamed Hani Faragalla sẽ tiếp tục được kỳ vọng giải quyết khâu ghi bàn sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore.

Tuy nhiên, giữa kỳ vọng và thực tế thường luôn có khoảng cách. Với U23 Qatar, sẽ rất khó để đội bóng này kịp mài giũa hàng công sắc bén hơn khi chạm trán U23 Thái Lan. Trước một U23 Singapore đã thủng lưới 15 bàn trong 5 trận trước đó, các cầu thủ trẻ Tây Á còn bế tắc và để xảy ra va chạm căng thẳng cuối trận. Vậy họ có thể kỳ vọng điều gì khi đối đầu đội bóng đang có thứ hạng FIFA cao nhất Đông Nam Á?

Đội hình dự kiến U23 Thái Lan vs U23 Qatar

U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham; Pakawat Taengaksorn, Jittipat Wasungnoen, Tontawan Puntamunee, Peeranan Buakai; Chaisit Popoon, Jehanafi Mama, Wanthayawut Nuchkraser; Siradonai Phosri, Paripan Wongsa, Eakaphat Jaenoduang.

U23 Qatar: Galal Amir Elsharkawy; Abdalla Mugib Gamer, Marwan Sherif Hassan, Ghanem Al Menhali; Ziad Fadi El Aouni, Moath Ibrahim Taha, Bassam Adel Eid, Qays Husham Al-Rawi; Mohamed Khaled Gouda, Mohammad Ali Chakeri, Mohamed Hani Faragalla.

Dự đoán: U23 Thái Lan 1-1 U23 Qatar

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