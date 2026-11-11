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CĐV Đông Nam Á chỉ ra yếu tố khiến U23 Thái Lan thảm bại trước U23 Việt Nam

Sự kiện: U23 Việt Nam Bóng đá Thái Lan

Sau lượt trận ra quân ở giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026, các fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã phân tích nguyên nhân khiến U23 Thái Lan phải nhận thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam.

CĐV Đông Nam Á phân tích nguyên nhân thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam

Ở trận ra quân tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng trước U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. Nguyễn Minh Tâm (17’, 45’) và Williams Minh Hoàng (87' pen) là những người dứt điểm tung lưới thủ thành Sirassawut.

Ngày 12/11, U23 Việt Nam chạm trán U23 Singapore, còn U23 Thái Lan đối đầu với U23 Qatar tại lượt trận thứ 2.

U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại U23 Thái Lan. Ảnh: HAGL.

U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại U23 Thái Lan. Ảnh: HAGL.

Sau khi trận đấu kết thúc, các CĐV Đông Nam Á đã đưa ra những ý kiến đánh giá về nguyên nhân khiến U23 Thái Lan thảm bại.

Somchai Pongskul bình luận: “Thua 0-3 là hoàn toàn xứng đáng. U23 Thái Lan nhập cuộc quá hời hợt và thiếu tính liên kết. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột đang đá ở Thai League khiến tuyến giữa hoàn toàn mất gãy, không cầm nổi bóng trước sức ép của U23 Việt Nam”.

"Nguyên nhân chính khiến U23 Thái Lan vỡ trận là thể lực. U23 Việt Nam pressing tầm cao liên tục khiến các hậu vệ U23 Thái Lan lúng túng, liên tục chuyền hỏng ngay bên phần sân nhà và dâng cúp cơ hội cho đối thủ” - Rizky Ramadhan nhận định.

Ahmad Zulkifli chia sẻ quan điểm: “Thái Lan thua vì bài toán thoát pressing quá kém. Cả 3 bàn thua của họ đều đến từ những pha áp sát và dàn xếp bài bản của U23 Việt Nam”.

"Khoảng cách về nhịp độ thi đấu giữa hai đội là quá lớn. U23 Việt Nam chơi bóng với tốc độ cao và cực kỳ dứt khoát, trong khi U23 Thái Lan di chuyển quá chậm chạp và thiếu phương án tiếp cận khung thành khi bị dẫn bàn” - Benjamin Tan viết.

Channith Heng đánh giá: "U23 Thái Lan thua thảm là do tâm lý thi đấu xuống quá nhanh sau bàn thua đầu tiên. Hàng thủ của họ mất tập trung, mắc sai lầm cá nhân sơ đẳng trong khâu bẫy việt vị. Khi tinh thần vỡ vụn thì nhận thêm bàn thua là điều tất yếu”.

"Đội hình U23 Thái Lan tham dự giải này có vẻ chưa có nhiều thời gian hội quân và lắp ghép. Các tuyến thi đấu rời rạc, thiếu một nhạc trưởng thực thụ để điều tiết trận đấu nên khi bị Việt Nam ép sân là hoàn toàn rối loạn” - Budi Santoso nhận định.

Mark Santos bình luận: “Khả năng tranh chấp tay đôi của U23 Thái Lan trận này rất thua thiệt. Các cầu thủ U23 Việt Nam vừa nhanh vừa khỏe hơn trong các tình huống đối đầu, khiến Thái Lan gần như không có khoảng trống để triển khai lối chơi”.

"U23 Thái Lan kiểm soát bóng nhiều ở khu vực giữa sân nhưng lại là kiểm soát vô hại. Họ thiếu những đường chuyền đột biến vào khu vực 16m50 và dứt điểm quá hiền. Thua 0-3 trước một U23 Việt Nam sắc bén là bài học đắt giá” - Faizal Azman đánh giá.

Khamphoui Syphoxay bình luận: “Sự chênh lệch về độ quái và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giữa hai dàn cầu thủ đã quyết định trận đấu. U23 Việt Nam tận dụng triệt để từng khoảng trống mà hàng thủ U23 Thái Lan để lộ ra khi nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ”.

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Theo Minh Chí ([Tên nguồn])

Nguồn: https://danviet.vn/cdv-dong-nam-a-chi-ra-yeu-to-khien-u23-thai-lan-tham-bai...

-11/11/2026 07:10 AM (GMT+7)
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