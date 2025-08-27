Nhận định Thép Xanh Nam Định vs PVF-CAND, 18h00 ngày 27/8: Bắt nạt lính mới

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs PVF-CAND

Sau khởi đầu đầy hưng phấn với chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng, Thép Xanh Nam Định bất ngờ nhận thất bại choáng váng trên sân Vinh của SLNA. Mặc dù có bàn mở tỷ số từ rất sớm do công của tân binh Lâm Ti Phông, nhưng các học trò của HLV Vũ Hồng Việt lại không thể kết liễu trận đấu. Thay vào đó, hoàn toàn bất ngờ trước lối chơi chủ động và giàu tính chiến đấu của SLNA, rốt cuộc nhận hai bàn thua ở cuối mỗi hiệp.

Trở lại Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định đương nhiên không muốn lặp lại kết quả tương tự trước khán giả nhà. Với sự bứt phá mạnh mẽ của Ninh Bình, đồng thời các đối thủ cạnh tranh khác như CAHN và Thể Công Viettel cũng đã vào guồng, đội bóng thành Nam không thể tiếp tục hụt chân. Họ bắt buộc phải thắng để sớm gia nhập cuộc đua vô địch nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Khá may mắn khi vòng 3 LPBank V.League 1-2025/26, Thép Xanh Nam Định chỉ phải gặp PVF-CAND. Chỉ giành quyền lên chơi ở giải đấu hạng cao nhất nước nhờ Quảng Nam bỏ giải, rõ ràng PVF-CAND chưa thực sự sẵn sàng. Tuy bất ngờ đánh bại SLNA ở trận mở màn nhưng đội quân của HLV Thạch Bảo Khanh sớm trở lại mặt đất với trận thua 1-3 trước Hải Phòng. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi tân binh V.League tiếp tục trắng tay khi đến làm khách trên sân nhà đương kim vô địch, những người đang khát thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định vs PVF-CAND

Thép Xanh Nam Định đã hai lần chạm trán PVF-CAND ở các trận giao hữu cách đây 5 năm. Cả hai trận họ đều giành chiến thắng. Dĩ nhiên kết quả này chỉ mang tính tham khảo bởi cả hai đội đều rất khác so với quá khứ, và tính chất một trận V.League cũng luôn có nhiều biến số.

Tuy vậy, đừng quên Thép Xanh Nam Định là ông vua V.League với hai lần đăng quang liên tiếp. Trước trận thua SLNA họ đã có chuỗi 16 trận bất bại (thắng 12 hòa 4) kéo dài từ cuối tháng 1/2025. Hiện đội bóng thành Nam cũng đang sở hữu mạch 9 trận không thua trên sân nhà tại đấu trường V.League (thắng 8). Còn với PVF-CAND, trước khi lên hạng, họ không thắng trong cả 3 trận đối đầu chính thức (tại Cúp Quốc gia, chỉ tính trong 90 phút) trước các đội bóng thuộc V.League (thua 2 hòa 1).

Thông tin lực lượng Thép Xanh Nam Định vs PVF-CAND

Trước trận đấu với PVF-CAND, Thép Xanh Nam Định đón tin vui khi bộ đôi Nguyễn Phong Hồng Duy và Tô Văn Vũ đã trở lại tập luyện sau chấn thương. Tuy vậy, Nguyễn Văn Toàn, Lucas Alves, Dương Thanh Hào và Trần Văn Đạt vẫn đang gặp các vấn đề khác nhau để không chắc sẽ ra sân.

Bên phía PVF-CAND, mất Mpande vì thẻ đỏ phải nhận ở vòng trước là một tổn thất lớn.