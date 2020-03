Nhận định bóng đá Cúp C1 Liverpool – Atletico Madrid: Ác mộng của Barca tái hiện?

Nhận định bóng đá PSG – Dortmund, 3h00, 12/3 Màn so tài giữa hai chân sút tuổi trẻ tài cao, Kylian Mbappe và Erling Haaland là tâm điểm chú ý trong cuộc đọ sức giữa PSG và Dortmund. Ở trận lượt đi trên sân Signal Iduna Park, Haaland đã khiến cả châu Âu ngả mũ thán phục bằng việc lập cú đúp, mang về chiến thắng 2-1 cho Dortmund, trong khi Mbappe cũng ghi dấu với pha kiến tạo cho Neymar lập công, giúp PSG có bàn thắng trên đất khách. Do dịch Covid-19, PSG sẽ không có được sự cổ vũ của các khán giả nhà ở trận lượt về. Bên cạnh đó, họ còn thiệt quân khi hậu vệ cánh Thomas Meunier và tiền vệ Marco Verratti phải vắng mặt vì án treo giò, tuy nhiên Mbappe khả năng sẽ kịp trở lại trong cuộc đối đầu với Dortmund sau khi bỏ lỡ các buổi tập gần đây của PSG do bị ốm. HLV Lucien Favre đã có động thái dưỡng sức cho Haaland khi chỉ sử dụng tiền đạo người Na Uy trong 27 phút cuối trận thắng Freiburg 1-0 cách đây 10 ngày. Haaland đã “gửi chiến thư” khi khẳng định mình muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chưa hài lòng với cú đúp vào lưới PSG ở lượt đi. Với quyết tâm này của cá nhân Haaland và tình thế chung giữa hai đội, Dortmund có lẽ sẽ ca khúc khải hoàn. Dự đoán: PSG 1-1 Dortmund Đội hình dự kiến PSG: Navas; Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappe, Neymar. Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard.