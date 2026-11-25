Đoạn kết không trọn vẹn

Pep Guardiola hiện đang sang chơi Brazil và ông đã tranh thủ thời gian này để “quẩy” với bạn bè lẫn giao du với giới nghệ sĩ. Cũng nhân dịp này ông đã “lên sóng” khi xuất hiện trên một chương trình podcast của đồng đội cũ Romario.

Pep Guardiola đợt này đang đi chơi tại Brazil

Một trong những chủ đề đáng chú ý của cuộc nói chuyện giữa họ là cách Cristiano Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha. Sau khi bỏ lỡ một loạt cơ hội trước xứ Wales trong khuôn khổ UEFA Nations League ở đợt tập trung FIFA Days tháng 9 & 10, Ronaldo bị đẩy lên ghế dự bị ở trận thắng Na Uy sau đó. CR7 đột ngột bỏ đội tuyển để bay về Saudi Arabia và đưa ra những tuyên bố chỉ trích HLV Jorge Jesus.

LĐBĐ Bồ Đào Nha đã phạt nhẹ tay với Ronaldo và HLV Jesus cũng đã lên tiếng cho biết ông chờ đợi Ronaldo trở lại, nhưng trong đợt FIFA Days tháng 11 CR7 đã tuyên bố chia tay ĐTQG và không đá trận nào. Không vấn đề gì, Bồ Đào Nha đã đoạt vé tứ kết sớm từ trước và họ củng cố ngôi đầu bảng với kết quả 1 thắng 1 thua ở đợt tập trung gần nhất.

Sau khi Ronaldo bỏ tuyển, bà mẹ của anh này đã có những phát ngôn chỉ trích LĐBĐ Bồ Đào Nha không có những động thái tri ân xứng đáng cho cống hiến của Ronaldo. Bà Dolores Aveiro đồng thời nói mình rất vui khi Bồ Đào Nha thua Đan Mạch, cũng như tố một số tuyển thủ BĐN, cũng như HLV Jesus, đã thiếu tôn trọng Ronaldo.

Vì thế hệ sau

Khi đàm đạo về chủ đề này, Guardiola bày tỏ sự hy vọng vào một cuộc hòa giải giữa hai bên, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng ông không đứng về phía nào. “Tôi nghĩ LĐBĐ Bồ Đào Nha nên giúp Ronaldo có một cái kết đẹp ở ĐTQG, nhưng Ronaldo cũng không nên rời đi như vậy, sau những gì họ đã trải qua cùng nhau”, Pep nói.

Bức tượng Ronaldo cao 7m ở Thượng Hải

“Việc họ có hòa giải hay không không phải là điều tôi quyết định, nhưng theo quan điểm của tôi, họ phải giải quyết vấn đề này. Cần có một sự kiện tôn vinh để Ronaldo cảm nhận được tình yêu từ đồng bào mình, và bản thân anh ấy cũng nên chủ động lên tiếng: hãy cùng khép lại quá khứ. Một sự nghiệp lẫy lừng không nên bị đánh giá chỉ dựa trên một hay hai tháng, hay vì bất đồng hoặc hiểu lầm với một vài cá nhân nào đó”.

Pep Guardiola cũng nói rằng nếu một cầu thủ được tri ân xứng đáng, đó sẽ là tấm gương cho các cầu thủ trẻ và các thế hệ tiếp theo dấn thân vào sự nghiệp bóng đá. Ông bình luận: “Ronaldo là một nhân vật quan trọng không chỉ với ĐT Bồ Đào Nha hiện tại mà cả thế hệ tuyển thủ Bồ Đào Nha tương lai. Ronaldo xứng đáng được tự mình quyết định thời điểm dừng lại, và LĐBĐ Bồ Đào Nha có thể giúp anh ấy có một sự ra đi trong êm đẹp”.

“Những đứa trẻ đang chập chững đi những bước đầu tiên trên sân cỏ, các em có thể sẽ nói rằng mình muốn kết thúc sự nghiệp của mình giống như Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini hay bất kỳ huyền thoại nào khác”.