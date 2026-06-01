Ngôi sao gốc Việt trị giá 45 triệu euro tranh tài ở World Cup 2026

Ibrahim Maza (trái) sẽ là niềm hy vọng của đội tuyển Algeria

HLV Vladimir Petkovic vừa điền tên Ibrahim Maza vào danh sách đội tuyển Algeria dự World Cup 2026. Đây sẽ là VCK Cúp thế giới đầu tiên của tiền vệ có mẹ là người Việt Nam và bố là người Algeria này. Tấm vé dành cho Ibrahim Maza là hoàn toàn xứng đáng khi anh đang chơi rất hay dưới màu áo Leverkusen.

Tiền vệ 20 tuổi ghi 5 bàn, góp 7 kiến tạo cho CLB Đức trên mọi mặt trận ở mùa vừa qua. Hành trình thăng tiến giúp anh lên giá chóng mặt. Từ con số 12 triệu euro đầu mùa, Ibrahim Maza hiện đạt mức 45 triệu euro (theo Transfermarkt). Chính anh là cầu thủ đắt giá nhất đội hình tuyển Algeria ở World Cup 2026.

Ở sự kiện sắp tới, Ibrahim Maza sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ 2 đàn anh Mahrez và Nabil Bentaleb vận hành cỗ máy tấn công của Algeria. Sự trở lại mang tên Nabil Bentaleb cũng rất đáng chú ý với đội tuyển Bắc Phi. Bentaleb (31 tuổi) đã không thi đấu cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 10 năm ngoái. Dù từng có nhiều giai đoạn vắng bóng kể từ kỳ World Cup 2014, sự trở lại của anh vẫn được đặt nhiều kỳ vọng.

HLV Petkovic chia sẻ: "Chúng tôi rất hiểu Bentaleb. Cậu ấy không chỉ có chuyên môn xuất sắc mà còn mang đến những giá trị tích cực cho tập thể, đồng thời đã thể hiện phong độ rất cao trong vài tháng gần đây".

Bên cạnh Bentaleb, hàng công của Những chú cáo sa mạc cũng đón nhận cú hích lớn với sự trở lại của Houssem Aouar và Amine Gouiri. Hai ngôi sao tấn công này từng phải ngậm ngùi bỏ lỡ Cúp châu Phi (AFCON) tại Morocco hồi đầu năm vì chấn thương.

Ở vị trí người gác đền, Algeria vừa trải qua một cuộc khủng hoảng nhỏ nhưng đã được giải quyết bằng sự trở lại của Oussama Benbot. Dù từng tuyên bố giã từ đội tuyển vì ít được ra sân, nhưng phong độ chói sáng giúp USM Alger vô địch châu Phi trong tháng này đã đưa anh trở lại. Tại VCK sắp tới, Algeria chung bảng Argentina, Áo và Jordan. Đây sẽ là hành trình vòng bảng rất khó khăn với đội bóng này.

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN ALGERIA DỰ WORLD CUP 2026

Thủ môn: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Hậu vệ: Achraf Abada (USM Alger), ​Rayan Ait Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy ‌Bensebaini (Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Tiền vệ: Houssem Aouar (Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Frankfurt), Ibrahim Maza (Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (FC Twente)

Tiền đạo: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares ⁠Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad ⁠Mahrez (Al Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord)

