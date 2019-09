Nghi án FIFA gian lận, giúp Messi đánh bại Van Dijk - Ronaldo ẵm The Best

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 06:34 AM (GMT+7)

Lionel Messi với 46 điểm, xuất sắc vượt qua Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo, để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019 trong lễ trao giải của FIFA. Tuy nhiên, đang có nghi án rằng FIFA cố tình sửa phiếu bầu để giúp Messi chiến thắng.

Trong gala FIFA The Best 2019 tại Milan rạng sáng ngày 24/9 vừa qua (giờ Việt Nam), Lionel Messi ẵm danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2019 - giải thưởng quan trọng nhất. Theo số phiếu của FIFA, Messi giành 46 điểm, Van Dijk 38 điểm còn Ronaldo về thứ ba với 36 điểm.

Messi nhận danh hiệu FIFA The Best 2019

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mohamed Salah (26 điểm), Sadio Mane (23 điểm), Kylian Mbappe (17 điểm), Frenkie de Jong (16 điểm), Eden Hazard (16 điểm), Matthijs de Ligt (9 điểm) và Harry Kane (5 điểm). Như vậy, Liverpool góp mặt tới 3 đại diện trong top 10, trong đó thứ hạng cao nhất thuộc về Van Dijk.

Tuy nhiên, đang có những dấu hiệu cho thấy FIFA đã "tác động" để giúp Messi lần đầu tiên chiến thắng FIFA The Best, sau 3 năm liền thất bại ở cuộc đua này. Theo truyền thông Anh nói riêng và châu Âu nói chung, thì siêu sao của CLB Barcelona và ĐT Argentina được hưởng lợi nhờ những chiêu trò của LĐBĐ thế giới.

Ví dụ cụ thể nhất là HLV đội tuyển Sudan - ông Zdravko Logarusic. Nhà cầm quân này ngạc nhiên và đặt ra nghi vấn về sự trung thực của FIFA: "Tôi đã bình chọn cho Salah, Mane và Mbappe. Lá phiếu được FIFA công bố lại là Messi, Salah, Mane? Tôi đã chụp ảnh lại trước khi ký với LĐBĐ Sudan, mọi chuyện sau đó thật bí ẩn".

Ngoài HLV Logarusic, đội trưởng tuyển Nicaragua là Juan Barrera tiết lộ anh không hề bầu cho Messi, nhưng cuối cùng FIFA lại thông báo điều ngược lại. "Năm ngoái, tôi có bầu cho Messi, nhưng năm nay thì không", Barrera viết trên trang cá nhân.

Vết gợn thứ ba liên quan đến chiến thắng của Messi tại nhà hát La Scala vừa qua, đó là việc trang chủ FIFA cũng không công khai phiếu bầu của HLV tuyển Ai Cập Shawky Ghareeb và đội trưởng tuyển nước này Ahmad Elmohamady. Sau đó, cả hai cho hay họ bỏ phiếu cho Salah như lẽ đương nhiên.

Theo lý giải thì 2 phiếu bầu từ phía HLV Ghareeb cùng đội trưởng Elmohamady của tuyển Ai Cập đã gửi đến muộn so với hạn chót. Nhưng theo khẳng định từ phía LĐBĐ Ai Cập (EFA), thì điều này hoàn toàn dối trá. Bởi lẽ, phía Ai Cập đã gửi phiếu bình chọn của mình vào ngày 15/8, tức 4 ngày trước hạn chót của FFIA. Phía EFA khẳng định họ sẽ tiến hành điều tra vụ việc, để "đưa mọi thứ ra ánh sáng".

Ngoài ra, ngay trong thể thức bình chọn của FIFA đã có điều khoản có lợi cho bộ đôi Messi - Ronaldo. Thể thức bình chọn của giải thưởng này bao gồm: 25% bình chọn của người hâm mộ; 25% bình chọn các nhà báo trên khắp thế giới; 25% bình chọn từ HLV ĐTQG; 25% bình chọn từ thủ quân ĐTQG (chỉ các quốc gia thành viên FIFA).

Số điểm của top 10 FIFA The Best 2019

Như vậy, Messi và Ronaldo - hai siêu sao sở hữu lượng fan khổng lồ trên toàn cầu, chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong so với những Van Dijk, Salah hay Mbappe... Và rõ ràng đây là những phiếu bầu mang tính cảm tính, chủ quan chứ không phải xuất phát từ đánh giá chuyên môn như các chuyên gia, nhà báo, đội trưởng và HLV của các đội tuyển quốc gia.

Thực tế thì đây không phải lần đầu tiên Messi bị tố đã được FIFA chống lưng. Năm 2010, siêu sao người Argentina vượt qua Xavi Hernandez và Andres Iniesta để giành Quả bóng vàng FIFA 2010 - thời điểm hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và Quả bóng vàng của France Football hợp nhất.

Năm ấy, tất cả đều tin rằng Wesley Sneijder - cầu thủ ẵm cú ăn ba cùng Inter Milan và lọt vào chung kết World Cup 2010 cùng ĐT Hà Lan, mới xứng đáng giành chiến thắng. Sau cùng, Sneijder còn không lọt vào top 3 ứng viên cuối cùng. Đây được xem là cách FIFA "dọn chỗ" giúp Messi ẵm giải thưởng.

Tất nhiên, chiến thắng của những siêu sao như Messi hay Ronaldo sẽ giúp hiệu ứng của danh hiệu FIFA The Best lớn hơn, so với những cầu thủ như Van Dijk, Salah, Mbappe, Hazard hay Mane. Và cũng bởi thế, người hâm mộ có lý do để nghi ngờ về chiến thắng trong năm 2019 của Lionel Messi.