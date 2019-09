Salah thua Messi giải "The Best", tố bị các sếp lớn Ai Cập "đâm lén"

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 13:00 PM (GMT+7)

Mohamed Salah trách cứ Liên đoàn bóng đá Ai Cập quê hương anh đã cố tình "chơi xỏ" trong cuộc bầu chọn top 3 ứng viên tranh giải "FIFA The Best".

Video Messi đoạt danh hiệu "FIFA The Best 2019" ở Milan hôm 23/9:

Như đã biết, Lionel Messi đã vừa có lần đầu tiên đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA" (FIFA The Best) sau khi giành chiến thắng với số điểm quy đổi từ các phiếu bầu là 46 trong cuộc bầu chọn năm nay khi cạnh tranh với Virgil van Dijk (38 điểm) và Cristiano Ronaldo (36 điểm) ở gala trao giải tại Milan hôm 23/9 vừa qua tại nhà hát opera La Scala (Milan, Italia).

Lionel Messi và Megan Rapinoe đoạt giải tôn vinh cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất năm 2019 của FIFA (The Best)

Trong khi đó, một ứng cử viên khác đã chơi rất nổi bật mùa vừa qua là Mohamed Salah - "Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh" và đã góp công lớn giúp Liverpool vô địch Champions League, chỉ xếp thứ tư trong danh sách bầu chọn từ các HLV, đội trưởng ĐTQG thuộc FIFA, nhà báo và người hâm mộ với số điểm là 26, không lọt vào top 3 ứng viên vào "chung kết" tranh giải thưởng.

Theo tờ Daily Mail, mới đây, Salah đã rất tức giận khi biết tin Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) quê hương anh đã dùng thủ đoạn để ngăn chặn các lá phiếu bầu quan trọng từ đất nước này dành cho tiền đạo mang áo số 11 của "The Kop".

Cụ thể, một cuộc điều tra lớn hiện đang được tiến hành ở Ai Cập sau khi đội trưởng ĐTQG nước này - Ahmed Elmohamady và huấn luyện viên đội Olympic Ai Cập - Shawky Ghareeb tiết lộ họ đã bỏ phiếu cho Salah, nhưng trong kết quả được EFA gửi lên FIFA thì họ lại được thông báo là phiếu bầu không được đăng ký.

Phiếu bầu duy nhất từ phía Ai Cập được xác nhận hợp lệ lại là từ nhà báo Hany Danial, người đã bầu cho Sadio Mane và Cristiano Ronaldo xếp trên Salah trong danh sách cạnh tranh "The Best" năm nay.

Salah đang rất tức giận với hành động của LĐBĐ Ai Cập

Sau vụ việc này, đã xuất hiện những thông tin lo ngại việc Salah có thể rút lui khỏi ĐTQG vì tự ái khi bị EFA "đâm lén" nhưng chính tiền đạo 27 tuổi của Liverpool mới đây đã trấn an các fan quê nhà bằng dòng tweet đầy ẩn ý trên trang cá nhân Twitter:

"Dù họ (ám chỉ EFA) có cố gắng thay đổi tình yêu của tôi dành cho bạn và người dân của chúng ta ra sao đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể làm được gì."

Trong khi đó, đội trưởng của ĐT Ai Cập - hậu vệ phải đang chơi cho Aston Villa, Ahmed Elmohamady đã tiết lộ rằng chính anh cũng đã bầu cho người đồng hương Mohamed Salah nhưng phiếu bầu đã bị "mất tích" đầy bí ẩn:

"Khi có tin đồn rằng tôi không bầu cho Salah thì điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi đã chọn Mohamed Salah số 1 sau đó mới là Ronaldo và Sadio Mane."

Elmohamady (trái) xác nhận đã bầu cho Salah nhưng không hiểu sao phiếu bầu của anh đã không đến tay FIFA

Trong khi ấy, HLV đội tuyển Olympic Ai Cập - Ghareeb khẳng định ông cũng đã bỏ phiếu, nhưng chẳng hiểu sao lá phiếu bầu đó đã không được gửi đến FIFA như ý mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Salah và EFA căng thẳng kiểu "gà nhà đá nhau". Salah từng giành chiến thắng trong vụ tranh chấp khốc liệt bản quyền hình ảnh giữa nhà tài trợ của cá nhân anh và đối tác của LĐBĐ Ai Cập (EFA) tháng Tư năm nay.

Luật sư và người đại diện của Salah, Ramy Abbas, đã lên Twitter phê phán EFA sử dụng trái phép hình ảnh cầu thủ Liverpool trong bức hình khổ lớn in trên thân máy bay chở ĐT Ai Cập. Trong bức hình này, Salah được in rất to so với các đồng đội còn lại. Theo Abbas, EFA được phép sử dụng hình ảnh Salah nhưng là trong những tấm hình chung cả ĐT Ai Cập. Còn với trường hợp này, họ đã sai khi lạm dụng hình ảnh cá nhân Salah.

Điều quan trọng, cũng trong bức hình trên thân máy bay còn in logo của 1 hãng viễn thông là nhà tài trợ của EFA. Trong khi Salah đang là gương mặt quảng cáo cho hãng viễn thông đối thủ.

Salah và EFA cũng đã tham gia vào một cuộc đối đầu dữ dội hồi tháng trước sau khi cơ quan này từ chối lời cầu xin của anh khi tiền đạo của Liverpool yêu cầu mình được bảo vệ nhiều hơn từ các fan cuồng khi trở về làm nhiệm vụ ở ĐTQG.