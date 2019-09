Trao giải FIFA The Best: Messi đánh bại Ronaldo - Van Dijk, vinh danh HLV Klopp

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 04:21 AM (GMT+7)

Siêu sao Lionel Messi lần đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng FIFA The Best trong hạng mục quan trọng nhất - Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2019. Trong khi đó, HLV Klopp đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký trong cuộc chiến của các HLV.

Video Messi và HLV Klopp được vinh danh trong lễ trao giải:

Gala trao giải FIFA The Best 2019 do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa được tổ chức rạng sáng nay (giờ Việt Nam) tại nhà hát La Scala, Milano (Italia). Giải thưởng này do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khởi xướng từ năm 2016, diễn ra độc lập với giải thưởng Quả bóng vàng do tạp chí France Football khởi xướng sau nhiều năm 2 tổ chức hợp tác.

Messi giành giải FIFA The Best 2019 dành cho nam

Giải thưởng này dựa trên việc đánh giá thành tích để bình chọn trong khoảng thời gian từ 3/7/2018 đến 15/7/2019. Thể thức bình chọn của giải thưởng này bao gồm: 25% bình chọn của người hâm mộ; 25% bình chọn các nhà báo trên khắp thế giới; 25% bình chọn từ HLV ĐTQG; 25% bình chọn từ thủ quân ĐTQG (chỉ các quốc gia thành viên FIFA).

Và tại thành phố Milano hoa lệ, cuộc đua gay cấn nhất - cũng là giải thưởng danh giá nhất FIFA The Best dành cho nam, là cuộc đua tam mã giữa Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Virgil van Dijk. Trước lễ trao giải, nhiều chuyên gia dự đoán rằng Van Dijk sẽ tiếp bước Luka Modric của năm 2018, đánh bại hai "siêu nhân" của thế giới bóng đá đương đại là Messi và Ronaldo, sau chiến tích vô địch Champions League và á quân Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, trong lễ trao giải vừa diễn ra, Lionel Messi đã lần đầu tiên trong sự nghiệp, chạm tay đến danh hiệu FIFA The Best. Siêu sao của CLB Barcelona và ĐT Argentina về nhất với thành tích 46 điểm, còn Van Dijk về nhì với 38 điểm. Đại kình địch của Messi là Ronaldo - người đã 2 lần được vinh danh vào các năm 2016 và 2017, chỉ về thứ ba vào năm nay với 36 điểm, kém Messi 10 điểm và Van Dijk 2 điểm.

Kết quả top 10 của FIFA The Best 2019

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mohamed Salah (26 điểm), Sadio Mane (23 điểm), Kylian Mbappe (17 điểm), Frenkie de Jong (16 điểm), Eden Hazard (16 điểm), Matthijs de Ligt (9 điểm) và Harry Kane (5 điểm). Như vậy, Liverpool góp mặt tới 3 đại diện trong top 10, trong đó thứ hạng cao nhất thuộc về Van Dijk - người về nhì ở cuộc đua này.

Liverpool với chiến tích vô địch Champions League, vẫn thắng lớn ở cuộc đua tại Milano. Trong hạng mục dành cho HLV nam xuất sắc nhất năm 2019, HLV Jurgen Klopp đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký - trong đó có đại kình địch Pep Guardiola, để ẵm danh hiệu này. Bên cạnh đó, thủ môn Alisson Becker cũng được vinh danh với tư cách Thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2019.

HLV Klopp được vinh danh với giải thưởng HLV nam xuất sắc nhất năm 2019

Dù về nhất ở cuộc đua FIFA The Best của nam, nhưng Lionel Messi đã thất bại trong cuộc đua giành danh hiệu Pukas - Bàn thắng đẹp nhất năm 2019, dù anh cũng có tên trong đề cửa. Người đã đánh bại Messi là tiền đạo vô danh Daniel Zsori, người mới 18 tuổi và ghi bàn cho CLB Debrecen trong trận đấu với Ferencvaros.

Ở hạng mục dành cho nữ, cầu thủ Megan Rapinoe được vinh danh trong hạng mục Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2019 - FIFA The Best của nữ. HLV Jill Ellis của ĐT Mỹ cũng ẵm danh hiệu HLV nữ xuất sắc nhất năm 2019, sau khi giúp ĐT Mỹ đăng quang ở World Cup nữ 2019 vừa qua.