MU theo đuổi SAO Real thay Gakpo, fan cầu xin bỏ qua người cũ vì ám ảnh Ronaldo

Gakpo đến Liverpool thay vì MU khiến "Quỷ đỏ" phải sốt sắng đi tìm cầu thủ khác trên thị trường chuyển nhượng. Theo nguồn tin từ tờ SPORT (Tây Ban Nha), "Quỷ đỏ" thành Manchester đang nhắm tới tiền vệ Asensio của Real Madrid.

Asensio bị thất sủng ở Real Madrid

Theo tiết lộ của người đại diện Jorge Mendes, Asensio tỏ ra bi quan với những gì đang diễn ra ở Real Madrid. Anh mới có 179 phút được thi đấu ở mùa giải La Liga năm nay trong khi lại mong muốn được tăng lương. Tất nhiên "Los Blancos" sẽ không định làm vậy.

Hiện hợp đồng của Asensio với Real Madrid chỉ còn tới hè năm 2023. Do vậy cơ hội để MU sớm chốt được cầu thủ sinh năm 1996 vào ngay thị trường chuyển nhượng mùa đông rất cao.

Ở một diễn biến khác, MU có vẻ từ bỏ việc mượn Felix từ Atletico Madrid. Đội bóng tới từ Tây Ban Nha đòi số tiền 8 triệu bảng cho 6 tháng mượn, tuy nhiên MU cho rằng số tiền đó quá lớn nên quyết định từ chối. Sở dĩ Felix được Atletico Madrid đem cho mượn bởi anh không còn được trọng dụng.

Một cái tên khác cũng đang được liên kết với MU chính là tiền đạo Depay, người cũng bị thất sủng ở Barcelona. Tuy nhiên fan MU không hề muốn điều đó xảy ra bởi họ lo sợ ám ảnh từ những người cũ.

Depay không được lòng các CĐV MU

Tờ The Sun ghi nhận những bình luận của fan MU trên MXH: "Xin MU đừng đem những người cũ trở lại sân Old Trafford. Bài học Pogba và Ronaldo vẫn còn đó", "Depay chưa từng là bản hợp đồng tuyệt vời với MU. Đừng để cậu ta quay lại" hay "Chúng ta có Sancho và Antony rồi. Do vậy xin đừng mua Depay".

Pogba và Ronaldo không có chuyến trở lại MU như mong muốn. Cả 2 rời sân Old Trafford với hàng loạt lùm xùm tạo ra tại sân Old Trafford.

