MU lập thống kê đáng xấu hổ ở châu Âu

MU nhập cuộc đầy hứng khởi, thắp lên hy vọng xóa bỏ ký ức về thất bại 0-4 trước Liverpool hôm 22/11 và trận hòa 2-2 đầy hỗn loạn với Sporting Lisbon tại Champions League trong hai trận đầu tiên của Pochettino. Tuy nhiên, những hy vọng đó nhanh chóng tan biến.

MU lần đầu tiên không thể giữ sạch lưới trong cả 12 trận mở màn của một mùa giải ở giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ mùa 1930/31

Chung cuộc, Brentford giành chiến thắng 4-0, qua đó có lần đầu tiên đánh bại MU ngay tại Old Trafford kể từ tháng 2/1937. Đây tiếp tục là một cột mốc đáng quên trong lịch sử đội bóng nửa đỏ thành Manchester, đồng thời phơi bày vấn đề đang tồn tại rõ rệt ở thời điểm hiện tại.

Với 4 bàn thua trong trận đấu này, tổng số lần MU phải vào lưới nhặt bóng trên mọi đấu trường mùa giải năm nay đã lên tới 40, nhiều nhất trong số các đội bóng thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Sau 18 trận đấu mùa này, bao gồm 12 trận tại giải quốc nội, 5 trận ở đấu trường châu Âu và một trận tại League Cup (thất bại 2-3 trên sân nhà trước Brighton), MU đang phải nhận trung bình 2,22 bàn thua mỗi trận.

Giải đấu Số bàn thua của MU Premier League 27 Champions League 10 League Cup 3 Tổng 40

Thống kê số bàn thua của MU trên mọi đấu trường đầu mùa giải 2026/27

Không đội bóng nào khác tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thể sánh với con số đáng báo động 40 bàn thua của MU.

Tại Italia, Sassuolo đang trải qua chuỗi 6 thất bại liên tiếp ở Serie A. Tuy nhiên, đội bóng này mới chỉ nhận 32 bàn thua sau 12 trận tại giải đấu cao nhất nước Ý và 2 trận ở Coppa Italia. Tỷ lệ thủng lưới trung bình của họ nhỉnh hơn MU, ở mức 2,29 bàn mỗi trận, nhưng tổng số bàn thua vẫn thấp hơn.

Đại diện Tây Ban Nha Getafe đã để thủng lưới 34 bàn sau 20 trận trên mọi đấu trường mùa này, bao gồm La Liga và Conference League. Con số này bằng với thành tích của Crystal Palace, đội có hàng phòng ngự tệ thứ hai tại Premier League.

MU trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 7 hiệp đấu liên tiếp

Tại Đức, Union Berlin chỉ cần 13 trận đấu mùa này để phải nhận 35 bàn thua, sau thất bại 1-2 trước Mainz tại Bundesliga hôm 28/11. Với tỷ lệ 2,69 bàn thua mỗi trận, đội bóng này có mức thủng lưới trung bình cao hơn MU, nhưng tổng số bàn thua vẫn chưa bằng “Quỷ đỏ”.

Ngay cả Lens, đội bóng từng nhận thất bại 1-9 trên sân nhà trước Como tại Champions League hồi đầu tháng này, cũng chưa thể chạm tới con số 40 bàn thua của MU trong mùa giải hiện tại. Sau chiến thắng 5-2 trước Angers tại Ligue 1 hôm 28/11, Lens đã để lọt lưới 37 bàn sau 18 trận.

Khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 đang đến gần, một số CLB có thể sẽ nâng mức định giá những hậu vệ xuất sắc nhất của mình, trong bối cảnh họ chờ đợi cuộc gọi từ Old Trafford.