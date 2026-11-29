Liverpool đã có 1 sự thay đổi duy nhất, nhưng đủ làm các fan rùng mình: Jeremie Frimpong thay Ronald Araujo ở vị trí hậu vệ phải. Trong khi đó Everton thay 4 cầu thủ, đáng chú ý là David Moyes đã đưa Jack Grealish đá chính trở lại sau hơn 1 tháng bị phạt vì vô kỷ luật.

Frimpong đá phản lưới nhà vô duyên khiến Liverpool mất thế dẫn trước

Wirtz đang có phong độ rất cao cho Liverpool và chỉ sau 5 phút anh đã có pha giữ bóng và nhả cho Szoboszlai đặt lòng sát vòng cấm mở tỷ số cho đội khách. Everton chuyền lỗi rất nhiều và tiền đạo cắm Barry có nhiều pha đỡ bóng hỏng, nhưng ở phút 25 họ đã bất ngờ được quà: Một quả đá phạt của chủ nhà đã chuyển thành bàn đá phản, và người "lập công" chính là Frimpong.

Thế trận trở nên ăn miếng trả miếng ngay sau đó, nhưng những cơ hội tốt nhất thuộc về Liverpool trong thế trận này. Wirtz đặt lòng buộc Pickford phải đổ người cứu thua ở phút 35, 1 phút sau Frimpong suýt lập công chuộc tội với quả tạt từ cánh phải nhưng Isak lại đệm chệch cột dọc ở gần khung thành. Everton buộc phải lùi xuống chơi an toàn để giữ tỷ số tới hết hiệp.

Số cơ hội rõ rệt của 2 đội ít đi trông thấy trong hiệp 2 do nhiều pha xử lý lỗi lẫn hai bên tổ chức thế trận khá cẩn mật. Sức ép của Liverpool dù vậy gia tăng đáng kể ở hơn 20 phút cuối, Van Dijk phút 77 đã vô-lê rất nguy hiểm ở gần cầu môn Everton nhưng bị Garner chắn bóng, và 2 phút sau Pickford phải với tay hết cỡ hất bóng ra trước khi Araujo kịp lao vào đánh đầu cận thành.

Điểm nhấn đáng chú ý duy nhất ở cuối trận là một pha băng ra cắt bóng, rê dắt lên nhưng rồi trượt chân của thủ môn Alisson, nhưng may cho Liverpool là Alisson đã kịp quay về khung thành. Hòa 1-1, Liverpool vẫn yên vị trong top 4 nhưng Everton chưa chắc giữ được vị trí thứ 8.

Tỷ số trận đấu: Everton 1-1 Liverpool.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Everton: Frimpong 25' (đá phản)

- Liverpool: Szoboszlai 5' (Wirtz)

Đội hình xuất phát:

Everton: Pickford, O'Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Hackney, Dewsbury-Hall, Dibling, Grealish, Barry.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Barcola, Ngumoha, Isak.

Everton Liverpool Sút khung thành 14(4) 21(3) Thời gian kiểm soát bóng 36% 64% Phạm lỗi 13 8 Thẻ vàng 2 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 2 Phạt góc 5 9 Cứu thua 2 3

Everton vs Liverpool Điểm Pickford6.5 O'Brien6.3 Keane6.9 Branthwaite6.9 Mykolenko7.3 Garner6.8 Hackney7.0 Dibling6.8 Dewsbury Hall6.8 Grealish7.8 Barry6.8 Điểm 6.7Alisson 6.5Frimpong 7.2Jacquet 7.8Van Dijk 7.9Kerkez 7.3Mac Allister 8.1Szoboszlai 6.8Barcola 7.3Wirtz 6.3Ngumoha 6.3Isak Thay người Amstrong6.4 George6.9 Alcaraz Johnson Rohl Thay người 7.6Nyoni 6.9Munoz 6.7Araujo Koumas Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB