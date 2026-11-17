Fernandes ra yêu sách để gia hạn hợp đồng với MU

Tờ The Sun cho biết Bruno Fernandes sẽ đóng băng mọi cuộc thảo luận về hợp đồng mới cho đến khi xác định được liệu tân HLV Mauricio Pochettino có thực sự là người đủ khả năng đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng hay không.

Đội trưởng "Quỷ đỏ" đang cảm thấy thất vọng sâu sắc trước mùa giải thảm họa của đội bóng, khiến Michael Carrick bị sa thải sau khi MU rơi xuống nhóm có nguy cơ xuống hạng tại Ngoại hạng Anh.

Fernandes hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm sau. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang trải qua mùa giải đáng quên và từng bị Carrick đẩy lên ghế dự bị hồi tháng trước, sau khi công khai chỉ trích chiến thuật của HLV này trong thất bại nặng nề 1-4 trước Como tại Cúp C1.

Fernandes chờ Pochettino thể hiện trình độ

MU sở hữu điều khoản tự động gia hạn hợp đồng với Fernandes thêm một năm và dự kiến kích hoạt trước tháng 1 nhằm ngăn tiền vệ này đạt thỏa thuận sơ bộ các đội bóng khác. Tuy nhiên, Fernandes đã từ chối 2 đề nghị gia hạn mà đội chủ sân Old Trafford đưa ra.

Các nhân vật cấp cao tại MU vẫn tin tưởng ngôi sao người Bồ Đào Nha muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng. Dẫu vậy, theo nguồn tin riêng của The Sun, Fernandes sẽ đánh giá tình hình dưới thời Pochettino trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Mối quan hệ giữa Fernandes và đội chủ sân Old Trafford đã trải qua nhiều thăng trầm trong vài năm gần đây. Anh từng tận hưởng mùa giải hay nhất sự nghiệp, nhưng không hài lòng với một số quyết định được đưa ra kể từ khi Sir Jim Ratcliffe đầu tư vào đội bóng.

Fernandes biết Pochettino là một HLV giỏi, nhưng muốn thấy CLB thực sự hậu thuẫn nhà cầm quân này. Anh và một số cầu thủ khác tại MU cảm thấy họ đã bị đặt vào tình thế gần như không thể thành công ở mùa giải năm nay.

Pochettino chuẩn bị thanh lọc đội hình, không ai được ưu ái

Pochettino dự kiến có trận ra mắt trên băng ghế huấn luyện MU trong chuyến làm khách trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh (23h30, 22/11).

Chiến lược gia người Argentina được cho là đang lên kế hoạch thực hiện những biện pháp mạnh tay nhằm cải tổ đội hình. Ông cũng đã nhận được cam kết từ ban lãnh đạo về việc cấp ngân sách chuyển nhượng trong tháng 1.

Pochettino sẽ không trao đặc quyền cho bất kỳ cầu thủ nào, bất kể danh tiếng hay vị thế của họ tại Old Trafford. Một nguồn tin khác của tờ The Sun tiết lộ: "Sẽ không có ai được trao cơ hội làm lại từ đầu. Pochettino sẽ đánh giá các cầu thủ không chỉ dựa trên màn trình diễn sắp tới, mà còn căn cứ vào những gì họ đã thể hiện trước đây".

Điều đó đồng nghĩa các ngôi sao MU sẽ phải nhanh chóng chứng minh giá trị nếu muốn tiếp tục nằm trong kế hoạch của tân HLV. Với riêng Fernandes, khả năng vực dậy đội bóng của Pochettino cùng sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo sẽ là những yếu tố then chốt quyết định liệu anh có tiếp tục gắn bó lâu dài với "Quỷ đỏ" hay không.