MU nợ 1,29 tỷ bảng vẫn không lo, công bố lãi lớn nhờ tỷ phú Ratcliffe

MU gần đây đã công bố báo cáo tài chính quý II của mùa giải 2025/26. Theo đó, tổng nợ của CLB chạm mức kỷ lục 1,29 tỷ bảng. Trong khi đó, hạn mức tín dụng của "Quỷ đỏ" ở mức 295,7 triệu bảng, tăng thêm 27 triệu bảng so với cùng kỳ năm ngoái.

Đội chủ sân Old Trafford bắt đầu nợ khoản tiền lớn từ khi được tiếp quản bởi nhà Glazer vào năm 2005. Trong khi đó, trước thời điểm nhà Glazer nhảy vào MU, đội bóng chỉ nợ 12 triệu bảng.

MU đang lên kế hoạch xây sân mới mới sức chứa 100.000 chỗ ngồi vào mùa 2030/31, với chi phí ước tính khoảng 2 tỷ bảng. CLB chưa công bố phương án tài trợ cho dự án sân vận động này.

Tỷ phú Jim Ratcliffe đã làm mọi cách để giúp MU giảm chi phí từ khi nắm phần nhỏ cổ đông tại sân Old Trafford. Nhờ vậy, CLB đã thu lãi lớn trong các hoạt động bóng đá.

Cụ thể, MU đạt lãi 32,6 triệu bảng trong 6 tháng đầu của mùa giải 2025/26. Trong khi đó ở cùng giai đoạn ở mùa giải trước, nửa đỏ thành Manchester lỗ 3,9 triệu bảng.

Tỷ phú Ratcliffe làm mọi cách để tối ưu chi phí cho MU

Lợi nhuận các hoạt động bóng đá ở quý II của MU đạt 19,6 triệu bảng, tăng mạnh so với 3,1 triệu bảng ở cùng kỳ mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, tổng doanh thu quý này lại giảm từ 198,7 xuống còn 190,3 triệu bảng. Lý do bởi MU thi đấu ít trận đấu hơn và không tham dự cúp châu Âu.

Các đợt cắt giảm chi phí quyết liệt của tỷ phú Ratcliffe đã giúp tình hình tài chính của MU cải thiện. Họ sa thải nhiều nhân sự, giảm các phúc lợi, ngoài ra còn đẩy nhiều cầu thủ nhận lương cao ra khỏi sân Old Trafford dưới dạng cho mượn như Rashford. Tiền đạo người Anh đến Barcelona và đội chủ sân Camp Nou gánh toàn bộ mức lương 325.000 bảng/tuần của anh.

Người hâm mộ MU hiện tiếp tục biểu tình phản đối nhà Glazer và tỷ phú Ratcliffe cũng trở thành mục tiêu chỉ trích. Năm ngoái, tỷ phú Ratcliffe từng tuyên bố rút lui khỏi MU nếu bị lăng mạ tương tự như nhà Glazer.