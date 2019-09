MU mừng rỡ: Huyền thoại trở về làm sếp lớn, mơ phục hưng đế chế đỏ

Thứ Hai, ngày 09/09/2019 10:01 AM (GMT+7)

MU được cho là sẽ sớm bổ nhiệm một người thay Ed Woodward ở khâu chuyển nhượng.

Tờ Daily Mail mới đây cho biết Manchester United đã sẵn sàng bổ nhiệm một giám đốc bóng đá cho CLB, qua đó chấm dứt việc không bổ nhiệm chức vụ này trong suốt lịch sử CLB. Vị trí này có vai trò phụ trách về chuyển nhượng và tuyển mộ thành viên ban huấn luyện, nhưng là một chức vụ xuất phát từ bên ngoài lãnh thổ nước Anh và MU là một trong số ít CLB Anh chưa từng có giám đốc bóng đá.

Ed Woodward khiến MU bết bát trong chuyển nhượng nhiều mùa qua

Phó chủ tịch Ed Woodward là người phụ trách chuyển nhượng tại MU, nhưng từ khi nhậm chức năm 2013 thay thế David Gill, Woodward đã bị chỉ trích rất nhiều. Liên tiếp những bản hợp đồng gây thất vọng và một quỹ lương không kiểm soát được, kết hợp với tiểu sử công việc không liên quan đến bóng đá trước đây, khiến Woodward bị xem là một tác nhân lớn cho sự sa sút thành tích của MU thời hậu Sir Alex Ferguson.

Woodward vẫn là một người am hiểu về thương mại và cũng là một cánh tay đắc lực của nhà Glazer, do đó ông vẫn sẽ giữ một vị trí quan trọng ở sân Old Trafford. Tuy nhiên vai trò phụ trách chuyển nhượng của ông sẽ được chuyển sang cho một giám đốc bóng đá.

Daily Mail cho biết người được MU tiếp cận là cựu thủ môn lừng danh Edwin Van der Sar. Van der Sar hiện đang là Giám đốc điều hành tại Ajax, vị trí mà ông đã nắm từ năm 2016. Kể từ đó tới nay Ajax đã vào chung kết Europa League mùa 2016/17, vào bán kết Champions League mùa trước lẫn đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội với một dàn cầu thủ tiềm năng chơi thứ bóng đá ban bật rất đẹp mắt.

Van der Sar được xem là mục tiêu số 1 của MU

Van der Sar bên cạnh đó đã khoác áo MU giai đoạn 2005-2011 và đoạt 10 chức vô địch ở CLB, trong đó có 4 danh hiệu Premier League và chức vô địch Champions League 2007/08. Ông trở lại MU làm việc sẽ khiến đội ngũ quản lý ở CLB có thêm một cầu thủ cũ, hiện đã có Ole Gunnar Solskjaer trên vị trí HLV trưởng và Nicky Butt đứng đầu học viện bóng đá.

Thông tin này đã bước đầu nhận được sự hưởng ứng của các fan MU trên mạng xã hội do Woodward từ lâu đã là một đối tượng chỉ trích của các CĐV và cần phải bị thay thế càng sớm càng tốt. Tuy nhiên một số người đã bày tỏ sự hoài nghi vì đây không phải lần đầu thông tin này được đăng tải trên các đầu báo tại Anh.

Bên cạnh đó, một số ít người dùng Twitter đã đặt ra dấu hỏi tại sao lại là Van der Sar. Cựu thủ môn này trên thực tế được biết đến là một quan chức bóng đá thành công trong lĩnh vực thương mại, cũng không khác gì Woodward, trong khi người phụ trách tuyển quân ở Ajax là Marc Overmars.