MU mua sắm tiết kiệm nhất "Big 6": Carrick vẫn mạnh miệng về cuộc đua vô địch

Carrick lạc quan về đội hình MU

MU chi khoảng 148 triệu bảng để chiêu mộ 3 tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, ít hơn cả đội bóng mới thăng hạng Ipswich Town (171 triệu bảng). Arsenal (194 triệu bảng), Man City (458 triệu bảng), Chelsea (349 triệu bảng), Liverpool (198 triệu bảng) và Tottenham (313 triệu bảng) đều chi nhiều hơn “Quỷ đỏ” cho phí chuyển nhượng.

Carrick giành 42 điểm sau 19 trận kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt MU vào tháng 1

Tuy nhiên, Carrick cho rằng tiền bạc không phải câu trả lời duy nhất để xây dựng một đội bóng thành công và khẳng định MU có thể cạnh tranh với các đối thủ còn lại thuộc nhóm “Big 6”.

Trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách của MU trước Everton, Carrick nói: “Tôi chắc chắn cảm thấy chúng tôi có thể cạnh tranh. Tôi nghĩ thử thách ở đây là tìm ra sự kết hợp phù hợp, tạo được sự cân bằng, xây dựng một tập thể phù hợp và giúp những cầu thủ tốt nhất trong đội phát huy khả năng để nâng tầm phần còn lại. Xét về số tiền cuối cùng được chi ra, tôi hiểu đó có thể là một yếu tố quan trọng. Nhưng nó không phải lúc nào cũng là câu trả lời, dù đôi khi có thể là như vậy”.

Cách tiếp cận trên thị trường chuyển nhượng của MU đã nhận một số chỉ trích, trong đó việc không chiêu mộ một hậu vệ trái để cạnh tranh với Luke Shaw và không bổ sung tiền đạo hỗ trợ Benjamin Sesko là hai vấn đề được nhắc đến.

Tuy nhiên, Carrick cho biết ông “phần lớn hài lòng” với đội hình MU sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Ông cho rằng MU đã “tận dụng tối đa” nguồn lực sẵn có để đưa về Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba, đồng thời cho rằng chiến thắng trong các trận đấu không chỉ phụ thuộc vào số tiền được chi để xây dựng đội hình.

Bản hợp đồng đắt giá nhất của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là Baleba, người được chiêu mộ từ Brighton

Cựu tiền vệ ĐT Anh nói thêm: “Tiền bạc là một chuyện, bạn làm gì với số tiền đó lại là chuyện khác, và cách bạn tận dụng tối đa nguồn lực ấy cũng là một chuyện khác. Cuối cùng, điều quan trọng là những gì diễn ra trên sân. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục cống hiến những gì có thể, nỗ lực hết sức và tiếp tục cố gắng giành chiến thắng”.

Sự xuất hiện của Baleba, Santos và Tielemans, cùng với sự trưởng thành của tiền vệ tấn công 19 tuổi Shea Lacey, khiến Carrick kết luận rằng đội hình MU hiện ở vị thế tốt hơn so với thời điểm kết thúc mùa giải trước. Khi đó, “Quỷ đỏ” đứng thứ ba Ngoại hạng Anh sau khi Carrick giành 12 chiến thắng trong 17 trận dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Nhà cầm quân 45 tuổi nói: “Đã khoác áo CLB này, bạn phải luôn hướng tới mục tiêu giành chiến thắng. Đó là nơi chúng tôi muốn hướng tới và chúng tôi muốn cố gắng duy trì điều đó một cách ổn định.

Tôi không thích nhìn lại quá nhiều, nhưng các cầu thủ hiểu cần phải làm gì để tạo nên chuỗi thành tích đó. Đúng là chúng tôi chỉ tham dự một giải đấu mùa trước và cần làm được điều đó nhiều hơn nữa trong mùa giải này, nhưng chúng tôi đã củng cố đội hình, vì vậy chúng tôi cảm thấy hào hứng với những gì có thể đạt được”.

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