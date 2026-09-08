Công bố đề cử Quả bóng vàng 2025/26: Lionel Messi vẫn được đề cử, Pedri vắng mặt

Tạp chí France Football công bố danh sách các đề cử cho giải thưởng Quả bóng Vàng trong ngày hôm nay 8/9, mang tới cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu 30 cầu thủ được cho là xứng đáng nhất với giải thưởng danh giá này.

Đương kim Quả bóng Vàng Aitana Bonmati & Ousmane Dembele

Trong lần thứ 70 tổ chức giải, France Football sẽ công bố các ứng cử viên và chỉ định một nhóm các nhà báo danh tiếng đại diện cho nhiều quốc gia để bỏ phiếu bầu. Các nhà báo này sẽ đến từ top 100 đội tuyển quốc gia nằm trên bảng xếp hạng FIFA với bóng đá nam, và top 50 với bóng đá nữ.

Dựa trên các tiêu chí gồm màn trình diễn cá nhân, danh hiệu tập thể và tinh thần thể thao cao thượng, các nhà báo sẽ bầu cho các ứng viên theo hình thức chọn ra 10 cầu thủ theo thứ tự từ 1 đến 10. Cầu thủ xếp thứ 1 sẽ được tính 15 điểm, và điểm trừ dần cho tới cầu thủ xếp thứ 10 sẽ chỉ được tính 1 điểm.

Gala trao giải Quả bóng Vàng, tổ chức tối ngày 26/10, sẽ không diễn ra ở Paris năm nay mà tổ chức tại London, Anh. Sự lựa chọn này là nhằm tôn vinh Quả bóng Vàng đầu tiên trong lịch sử, danh thủ người Anh Sir Stanley Matthews đoạt giải năm 1956.

Danh sách các ứng cử viên

30 ứng viên Jude Bellingham (Real Madrid) Pau Cubarsi (Barcelona) Marc Cucurella (Real Madrid) Ousmane Dembele (PSG) Luis Diaz (Bayern Munich) Bruno Fernandes (Manchester United) Erling Haaland (Manchester City) Gabriel (Arsenal) Harry Kane (Bayern Munich) Achraf Hakimi (PSG) Lamine Yamal (Barcelona) Khvicha Kvaratskhelia (PSG) Marquinhos (PSG) Sadio Mane (Al Nassr) Lautaro Martinez (Inter Milan) Kylian Mbappe (Real Madrid) Nuno Mendes (PSG) Lionel Messi (Inter Miami) Michael Olise (Bayern Munich) Joao Neves (PSG) William Pacho (PSG) Julian Quinones (Al Qadsiah) Declan Rice (Arsenal) Rodri (Barcelona) Ferran Torres (PSG) Fabian Ruiz (PSG) William Saliba (Arsenal) Dayot Upamecano (Bayern Munich) Vinicius Jnr (Real Madrid) Vitinha (PSG)

Các ĐTQG có cầu thủ được đề cử Các CLB có cầu thủ được đề cử Tây Ban Nha: 6 Pháp: 5 Bồ Đào Nha: 4 Anh & Brazil: Cùng 3 Argentina: 2 Colombia, Ecuador, Mexico, Senegal, Na Uy, Gruzia & Morocco: Cùng 1 PSG: 10 Real Madrid: 4 Arsenal, Barcelona & Bayern Munich: Cùng 3 Man City, MU, Inter Milan, Al Nassr, Inter Miami & Al Qadsiah: Cùng 1

1) Hồ sơ đề cử Quả bóng Vàng nam

- Vitinha (tiền vệ - PSG & ĐT Bồ Đào Nha): Vô địch Ligue 1 & Champions League; Đội hình tiêu biểu Champions League & Ligue 1.

- Vinicius (tiền đạo - Real Madrid & ĐT Brazil): Không có danh hiệu hay giải thưởng gì hết.

- Ferran Torres (tiền đạo - Barcelona/PSG & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch World Cup, vô địch La Liga.

- Fabian Ruiz (tiền vệ - PSG & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch World Cup, vô địch Ligue 1 & Champions League.

- Dayot Upamecano (trung vệ - Bayern Munich & ĐT Pháp): Vô địch Bundesliga & Cúp quốc gia Đức; Đội hình tiêu biểu Bundesliga & World Cup.

- William Saliba (trung vệ - Arsenal & ĐT Pháp): Vô địch Premier League, Á quân Champions League & League Cup; Đội hình tiêu biểu PFA.

- Declan Rice (tiền vệ - Arsenal & ĐT Anh): Vô địch Premier League, Á quân Champions League & League Cup, hạng 3 World Cup; Đội hình tiêu biểu Champions League & PFA.

5 cầu thủ Arsenal ở lễ trao giải của PFA. Rice, Saliba và Gabriel đều được đề cử QBV, Raya được đề cử giải thủ môn hay nhất, bỏ lại mình Timber đơn côi

- Rodri (tiền vệ trụ - Man City/Barcelona & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch World Cup, vô địch FA Cup & League Cup; Quả bóng Vàng World Cup, Đội hình tiêu biểu World Cup.

- Julián Quiñones (tiền đạo - Al-Qadsiah & ĐT Mexico): Vua phá lưới Saudi Pro League.

- Willian Pacho (trung vệ - PSG & ĐT Ecuador): Vô địch Ligue 1 & Champions League, Đội hình tiêu biểu Ligue 1.

- Joao Neves (tiền vệ - PSG & ĐT Bồ Đào Nha): Vô địch Ligue 1 & Champions League.

- Michael Olise (tiền đạo cánh - Bayern Munich & ĐT Pháp): Vô địch Bundesliga & Cúp quốc gia Đức, Cầu thủ hay nhất Bundesliga, Đội hình tiêu biểu Bundesliga, Đội hình tiêu biểu World Cup, Đội hình tiêu biểu Champions League.

Lionel Messi vẫn có thể đoạt Quả bóng Vàng

- Lionel Messi (tiền đạo - Inter Miami & ĐT Argentina): Á quân World Cup, Nhà vô địch MLS; Quả bóng Bạc & Giày Bạc World Cup, MVP & Vua phá lưới của giải MLS.

- Nuno Mendes (hậu vệ trái - PSG & ĐT Bồ Đào Nha): Vô địch Ligue 1 & Champions League, Đội hình tiêu biểu Champions League.

- Lautaro Martinez (tiền đạo - Inter Milan & ĐT Argentina): Vô địch Serie A & Coppa Italia, Á quân World Cup, Vua phá lưới Serie A, Đội hình tiêu biểu Serie A.

- Kylian Mbappe (tiền đạo - Real Madrid & ĐT Pháp): Vua phá lưới World Cup, Champions League & La Liga, Quả bóng Đồng World Cup, Đội hình tiêu biểu World Cup.

Kylian Mbappe là Vua phá lưới ở 3 giải đấu khác nhau mùa qua

- Sadio Mane (tiền đạo - Al Nassr & ĐT Senegal): Vô địch CAN (chức vô địch vẫn đang bị tranh chấp pháp lý), vô địch Saudi Pro League, Á quân AFC Champions League Two; Cầu thủ hay nhất CAN, Đội hình tiêu biểu CAN.

- Marquinhos (trung vệ - PSG & ĐT Brazil): Vô địch Ligue 1 & Champions League; Đội hình tiêu biểu Champions League.

- Khvicha Kvaratskhelia (tiền đạo cánh - PSG & ĐT Gruzia): Vô địch Ligue 1 & Champions League; Cầu thủ hay nhất Champions League, Đội hình tiêu biểu Champions League.

- Lamine Yamal (tiền đạo cánh - Barcelona & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch World Cup, La Liga, Siêu cúp TBN; Đội hình tiêu biểu La Liga.

ĐT Tây Ban Nha góp tới 6 cầu thủ được đề cử QBV

- Harry Kane (tiền đạo - Bayern Munich & ĐT Anh): Vô địch Bundesliga & Cúp quốc gia Đức, hạng 3 World Cup; Giày vàng châu Âu, Vua phá lưới Bundesliga, Đội hình tiêu biểu Bundesliga, Đội hình tiêu biểu Champions League.

- Achraf Hakimi (hậu vệ phải - PSG & ĐT Morocco): Vô địch Champions League & Ligue 1, Á quân CAN; Đội hình tiêu biểu Ligue 1.

- Gabriel Magalhaes (trung vệ - Arsenal & ĐT Brazil): Vô địch Premier League, Á quân League Cup & Champions League, Đội hình tiêu biểu PFA, Đội hình tiêu biểu Champions League.

- Erling Haaland (tiền đạo - Man City & ĐT Na Uy): Vô địch FA Cup & League Cup, Á quân Premier League; Vua phá lưới Premier League, Đội hình tiêu biểu PFA.

Hai anh có thể bắt chung chuyến tàu hoặc xe xuống London để dự gala Quả bóng Vàng

- Bruno Fernandes (tiền vệ tấn công - MU & ĐT Bồ Đào Nha): Vua kiến tạo Premier League, Đội hình tiêu biểu của PFA & FWA.

- Luis Diaz (tiền đạo - Bayern Munich & ĐT Colombia): Vô địch Bundesliga & Cúp quốc gia Đức, Đội hình tiêu biểu Bundesliga.

Tam tấu này đều được đề cử, trong đó Kane rất có khả năng chiến thắng

- Ousmane Dembele (tiền đạo - PSG & ĐT Pháp): Vô địch Ligue 1 & Champions League; Cầu thủ hay nhất Ligue 1, Đội hình tiêu biểu Champions League & Ligue 1. Đương kim Quả bóng Vàng.

- Marc Cucurella (Hậu vệ trái - Chelsea/Real Madrid & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch World Cup, Á quân FA Cup, Đội hình tiêu biểu World Cup.

- Jude Bellingham (Tiền vệ - Real Madrid & ĐT Anh): Hạng 3 World Cup; Giày Đồng & Đội hình tiêu biểu World Cup.

- Pau Cubarsi (Trung vệ - Barcelona & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch World Cup, La Liga, Siêu cúp TBN; Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup, Đội hình tiêu biểu La Liga.

2) Hồ sơ đề cử Quả bóng Vàng nữ

- Alessia Russo (tiền đạo - Arsenal & ĐT Anh): Vô địch FIFA Women's Champions Cup, Đội hình tiêu biểu Champions League & đội hình tiêu biểu PFA.

Alessia Russo (Arsenal)

- Momoko Tanikawa (tiền vệ - Bayern Munich & ĐT Nhật Bản): Vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia & Siêu cúp Đức, Vô địch Asian Cup cùng ĐT Nhật.

- Wendie Renard (trung vệ - Lyon & ĐT Pháp): Vô địch Coupe de France & Coupe LFFP.

- Khadija Shaw (tiền đạo - Man City & ĐT Jamaica): Vô địch Anh & FA Cup, Vua phá lưới & Cầu thủ hay nhất giải Vô địch Anh, Cầu thủ hay nhất mùa của PFA, Đội hình tiêu biểu PFA.

- Alexia Putellas (tiền vệ - Barcelona/London City Lioneses & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch La Liga, Cúp nữ hoàng, Champions League & Siêu cúp TBN, Cầu thủ hay nhất Champions League, Đội hình tiêu biểu La Liga & Champions League.

Alexia Putellas chia tay Barcelona với cú ăn 4 danh hiệu tập thể và giải thưởng Cầu thủ hay nhất Champions League

- Claudia Pina (tiền đạo - Barcelona & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch La Liga, Cúp nữ hoàng, Champions League & Siêu cúp TBN.

- Ewa Pajor (tiền đạo - Barcelona & ĐT Ba Lan): Vô địch La Liga, Cúp nữ hoàng, Champions League & Siêu cúp TBN, Vua phá lưới & Đội hình tiêu biểu Champions League.

- Vivianne Miedema (tiền đạo - Man City & ĐT Hà Lan): Vô địch Anh & FA Cup.

- Manaka Matsukubo (tiền vệ tấn công - Chelsea & ĐT Nhật Bản): Vô địch Asian Cup 2026 cùng ĐT Nhật.

ĐT Nhật Bản vô địch Asian Cup 2026, với 3 tuyển thủ được đề cử QBV

- Melvine Malard (tiền đạo - Chelsea & ĐT Pháp): Á quân League Cup.

- Mapi León (hậu vệ - Barcelona & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch La Liga, Cúp nữ hoàng, Champions League & Siêu cúp TBN, Đội hình tiêu biểu Champions League.

- Lorena (thủ môn - Kansas City Current & ĐT Brazil).

- Yui Hasegawa (tiền vệ - Man City & ĐT Nhật Bản): Vô địch Anh & FA Cup, Đội hình tiêu biểu PFA, vô địch Asian Cup cùng ĐT Nhật.

- Rose Lavelle (tiền vệ - Gotham FC & ĐT Mỹ): Vô địch Siêu cúp NWSL Challenge Cup, vô địch giải tứ hùng SheBelieves Cup.

- Patri Guijarro (tiền vệ - Barcelona & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch La Liga, Cúp nữ hoàng, Champions League & Siêu cúp TBN, Đội hình tiêu biểu Champions League.

- Pernille Harder (tiền đạo - Bayern Munich & ĐT Đan Mạch): Vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức & Siêu cúp Đức.

- Alex Greenwood (hậu vệ - Man City & ĐT Anh): Vô địch Anh, vô địch FA Cup.

Đội trưởng Alex Greenwood (giữa) cùng các đồng đội Man City ăn mừng cú đúp danh hiệu

- Graham Hansen (tiền đạo - Barcelona & ĐT Na Uy): Vô địch La Liga, Cúp nữ hoàng, Champions League & Siêu cúp TBN.

- Esmee Brugts (hậu vệ trái - Barcelona & ĐT Hà Lan): Vô địch La Liga, Cúp nữ hoàng, Champions League & Siêu cúp TBN.

- Klara Buhl (tiền đạo - Bayern Munich & ĐT Đức): Vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức & Siêu cúp Đức.

- Mariona Caldentey (tiền đạo - Arsenal & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch FIFA Women's Champions Cup, Đội hình tiêu biểu PFA.

- Barbra Banda (Tiền đạo - Orlando Pride & ĐT Zambia).

- Selma Bacha (chạy cánh trái - Lyon & ĐT Pháp): Vô địch Pháp, Coupe de France, Coupe LFFP, Á quân Champions League, Đội hình tiêu biểu Champions League, Đội hình tiêu biểu giải VĐQG Pháp.

Selma Bacha trong màu áo ĐT Pháp

- Scarlett Camberos (tiền đạo cánh - Club America & ĐT Mexico): Vô địch Mexico, vô địch Cúp quốc gia Mexico, vô địch Cúp C1 CONCACAF, Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp C1 CONCACAF.

- Temwa Chawinga (tiền đạo - Kansas City Current & ĐT Malawi).

- Kerstin Casparij (hậu vệ phải - Manchester City & ĐT Hà Lan): Vô địch Anh, vô địch FA Cup, Đội hình tiêu biểu PFA.

- Cata Coll (thủ môn - Barcelona & ĐT Tây Ban Nha): Vô địch La Liga, Cúp nữ hoàng, Champions League & Siêu cúp TBN, Đội hình tiêu biểu Champions League.

- Melchie Dumornay (tiền vệ - Lyon & ĐT Haiti): Vô địch Pháp, Coupe de France, Coupe LFFP, Á quân Champions League, Đội hình tiêu biểu Champions League.

Các đề cử giải thưởng khác

Bên cạnh hai giải Quả bóng Vàng nam & nữ, France Football cũng sẽ công bố các đề cử cho các giải thưởng CLB bóng đá nam & nữ của năm (5 đội mỗi giải), HLV bóng đá nam & nữ của năm (5 ứng viên mỗi giải), Nam cầu thủ trẻ hay nhất (10), Nữ cầu thủ trẻ hay nhất (5), Thủ môn nam hay nhất (10), Thủ môn nữ hay nhất (5), Nam tiền đạo hay nhất (10), Nữ tiền đạo hay nhất (5).

1) CLB bóng đá nam của năm: PSG (Pháp), Arsenal (Anh), Bayern Munich (Đức), Flamengo (Brazil), Bodo/Glimt (Na Uy)

2) CLB bóng đá nữ của năm: Barcelona (TBN), Bayern Munich (Đức), Club America (Mexico), Man City (Anh), Lyon (Pháp).

3) HLV bóng đá nam của năm: Luis Enrique (PSG), Mikel de la Fuente (ĐT Tây Ban Nha), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Munich).

4) HLV bóng đá nữ của năm: Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (ĐT Nhật Bản), Pere Romeu (Barcelona), Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken).

5) Thủ môn nam của năm: Yassine Bounou (Al Hilal & ĐT Morocco), Thibaut Courtois (Real Madrid & ĐT Bỉ), Joan Garcia (Barcelona & ĐT Tây Ban Nha), Gregory Kobel (Dortmund & ĐT Thụy Sĩ), Emiliano Martinez (Aston Villa/Chelsea & ĐT Argentina), Edouard Mendy (Al Ahli & ĐT Senegal), David Raya (Arsenal & ĐT Tây Ban Nha), Matvey Safonov (PSG & ĐT Nga), Unai Simon (Athletic Bilbao & ĐT Tây Ban Nha), Vozinha (GD Chaves/Colo Colo & ĐT Cape Verde).

6) Thủ môn nữ của năm: Katrin Berger (Gotham FC & ĐT Đức), Cata Coll (Barcelona & ĐT Tây Ban Nha), Hannah Hampton (Chelsea & ĐT Anh), Lorena (Kansas City & ĐT Brazil), Ayaka Yamashita (Man City & ĐT Nhật Bản).

7) Nam cầu thủ trẻ của năm (độ tuổi U21): Ayyoub Bouaddi (Lille/Man City & ĐT Morocco), Kerim Alajbegovic (Salzburg/Juventus & ĐT Bosnia), Yan Diomande (Leipzig/Real Madrid & ĐT Bờ Biển Ngà), Pau Cubarsi (Barcelona & ĐT Tây Ban Nha), Lennart Karl (Bayern Munich & ĐT Đức), Eli Junior Kroupi (Bournemouth & U21 Pháp), Lamine Yamal (Barcelona & ĐT Tây Ban Nha), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen & ĐT Algeria), Johan Manzambi (Freiburg/Aston Villa & ĐT Thụy Sĩ), Warren Zaire-Emery (PSG & ĐT Pháp).

8) Nữ cầu thủ trẻ của năm: Veerle Buurnman (Chelsea & ĐT Hà Lan), Vicky Lopez (Barcelona & ĐT Tây Ban Nha), Felicia Schroder (Real Madrid & ĐT Thụy Điển), Clara Serrajordi (Barcelona & ĐT Tây Ban Nha), Lily Yohannes (Lyon & ĐT Mỹ)