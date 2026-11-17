MU điều chuyên cơ riêng đón Pochettino từ Mỹ

MU không muốn lãng phí bất kỳ phút giây nào trước khi Pochettino chính thức bắt đầu công việc tại sân Old Trafford. Ông dự kiến bay thẳng từ Cincinnati (Mỹ) đến Manchester bằng chuyên cơ riêng do CLB bố trí, ngay sau khi hoàn thành trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Mỹ.

Trận đấu chia tay của Pochettino tại ĐT Mỹ là cuộc tái đấu với Haiti ở lượt về tứ kết CONCACAF Nations League vào 7h (18/11). Sau trận, nhà cầm quân 54 tuổi sẽ tham dự buổi họp báo, nói lời chia tay các học trò trước khi lên máy bay trở về Anh.

HLV Pochettino chạy đua để kịp ra mắt MU

Theo Daily Mail, MU đã chủ động sắp xếp chuyên cơ riêng để Pochettino có thể nghỉ ngơi trong suốt hành trình bay xuyên Đại Tây Dương, qua đó đảm bảo thể trạng tốt nhất khi đặt chân đến Manchester vào hôm sau.

Đáng chú ý, chiến lược gia người Argentina dự kiến không dành thời gian nghỉ ngơi sau khi hạ cánh mà sẽ lập tức di chuyển đến trung tâm huấn luyện Carrington. Tại đây, ông sẽ bắt đầu làm việc cùng đội hình mới, triển khai những bước chuẩn bị đầu tiên cho trận đại chiến Liverpool vào 23h30, 22/11.

Cộng sự của Pochettino đến trước

Trong khi Pochettino vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển Mỹ, một số cộng sự thân tín của ông đã sớm có mặt tại Manchester. 3 thành viên trong ban huấn luyện gồm trợ lý Jesus Perez, HLV thủ môn Toni Jimenez và chuyên gia thể lực Sebastiano Pochettino đã được phép rời đội tuyển Mỹ sớm.

Nhóm trợ lý này lên đường đến Manchester ngay sau khi đội tuyển Mỹ giành chiến thắng 6-0 trước Haiti ở trận lượt đi tại Miami cuối tuần qua. Việc được tạo điều kiện rời đại bản doanh sớm giúp họ có thêm thời gian làm quen với môi trường mới, đồng thời triển khai những công việc cần thiết trước khi Pochettino chính thức tiếp quản MU.

Trong khi đó, trợ lý Miguel D'Agostino vẫn ở lại đồng hành cùng Pochettino trong trận lượt về gặp Haiti. Ông cùng chuyên gia thể lực Silvia Tuya dự kiến sẽ đến Manchester sau đó.

Sự hiện diện sớm của các thành viên ban huấn luyện được xem là bước chuẩn bị quan trọng, giúp đội ngũ mới của Pochettino có lợi thế về thời gian trước chuyến làm khách đầy khó khăn tại Anfield.