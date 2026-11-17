Carrick xuất hiện đầy thoải mái sau khi mất việc

Michael Carrick trông như được hồi sinh, lấy lại vẻ tươi tắn và tràn đầy sức sống trên khuôn mặt khi lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị MU sa thải. Nhà cầm quân 45 tuổi bị “Quỷ đỏ” chấm dứt hợp đồng gây nhiều tranh cãi, sau khi đội bóng trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 40 năm và rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Khuôn mặt tươi tắn của Carrick

Trước đó, Carrick từng giúp đội bóng cũ hồi sinh ngoạn mục ở mùa giải trước. Sau khi thay thế Ruben Amorim, Carrick đưa MU cán đích ở vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, mọi chuyện đảo chiều ở mùa giải này. Trong 10 trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, Carrick chỉ giúp MU giành vỏn vẹn 1 chiến thắng, trong khi phải nhận 4 thất bại.

Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng tìm người thay thế, bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV trưởng mới. Chiến lược gia người Argentina dự kiến có trận ra mắt sắp tới, khi MU hành quân đến sân Anfield đối đầu đại kình địch Liverpool.

Còn Carrick dường như cũng đã nhanh chóng bỏ lại những áp lực tại Old Trafford phía sau. Cuối tuần qua, cựu tuyển thủ Anh được bắt gặp tham dự buổi biểu diễn của ban nhạc The Courteeners tại Alexandra Palace, London.

Ông vui vẻ chụp ảnh tại sự kiện, nở nụ cười thoải mái trước ống kính. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với vẻ căng thẳng thường thấy của Carrick trong những ngày cuối cùng dẫn dắt MU.

Đáng chú ý, The Courteeners, ban nhạc mà Carrick đến xem biểu diễn, có mối liên hệ đặc biệt với MU. Nhóm nhạc nổi tiếng với ca khúc Not Nineteen Forever được thành lập tại Manchester. Giọng ca chính Liam Fray cũng là cổ động viên trung thành của “Quỷ đỏ” từ nhỏ.

Người hâm mộ đùa rằng Carrick "trẻ ra cả chục tuổi"

Ngay khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt của Carrick. Không ít CĐV hài hước cho rằng việc thoát khỏi bầu không khí hỗn loạn tại Old Trafford dường như đã giúp Carrick trẻ ra nhiều tuổi.

Tờ The Sun ghi lại một số bình luận đáng chú ý: “Ông ấy trông trẻ ra 10 tuổi rồi; Có vẻ Carrick đang tận hưởng cuộc sống; Những nếp nhăn trên khuôn mặt Carrick đã biến mất”.

Những phản ứng này cho thấy người hâm mộ đặc biệt chú ý đến trạng thái thoải mái của Carrick sau khi ông chia tay chiếc ghế nóng tại Old Trafford.