MU gợi ký ức kinh hoàng cho AS Roma: Thầy trò Solskjaer thi nhau lập kỷ lục

Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 06:10 AM (GMT+7)

Thầy trò Solskjaer thi nhau lập kỷ lục trong ngày MU đại thắng 6-2 trước AS Roma. Còn đối với đội khách, họ lại nhận thêm một ký ức không vui.

Thêm một lần, AS Roma lại có một ký ức kinh hoàng khi làm khách tại Old Trafford. 14 năm trước, đại diện của Italia muối mặt rời Champions League với thất bại 1-7 trước MU. Rạng sáng nay, AS Roma cũng sắp sửa bị MU đá khỏi cúp châu Âu sau khi thua với tỉ số 2-6 trong trận lượt đi bán kết Europa League.

MU lại khiến Roma "muối mặt" rời Anh

Tham dự trận đấu với lực lượng không phải là mạnh nhất, AS Roma còn rất "đen đủi" khi trở thành đội bóng đầu tiên tại Europa League phải thay tới 3 người trong hiệp một kể từ năm 2009 đến nay. Veretout, Pau Lopez và Spinazzola đều phải rời sân vì lý do bất khả kháng và quan trọng hơn nữa là... chẳng ai va chạm với họ.

Trong một ngày không may mắn như vậy, cũng dễ hiểu vì sao AS Roma lại làm nền cho trận đấu thăng hoa của MU. Cavani lập một cú đúp và đáng nhẽ tiền đạo này phải có hat-trick nếu như không bỏ lỡ một cơ hội mười mươi trong hiệp một. Mặc dù vậy, hai bàn thắng trong trận đấu này cũng giúp Cavani trở thành cầu thủ già nhất lập cú đúp tại bán kết cúp châu Âu kể từ mùa 2004/05 tới nay (34 tuổi 87 ngày).

Một lão tướng khác trong trận đấu này là Edin Dzeko cũng là có lần thứ 6 chọc thủng lưới MU tại Old Trafford trong 5 lần đối đầu gần nhất. Đáng chú ý là 5/6 bàn thắng kể trên tới từ 3 lần làm khách gần đây. Dzeko rõ ràng vẫn là mối nguy hiểm tiềm tàng của MU trong trận lượt về.

Bruno Fernandes có bàn thứ 20 từ chấm 11m cho MU

Một cầu thủ khác của MU cũng lập cú đúp trong trận đấu này. Đó là Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có bàn thắng thứ 26 cho MU trong mùa giải này tính trên mọi đấu trường. Số 18 của MU chỉ cần 2 bàn nữa là san bằng thành tích của Zlatan Ibrahimovic ở mùa giải 2016/17 và cần 4 bàn nữa để trở thành cầu thủ MU đầu tiên có được 30 bàn thắng/mùa kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Tính riêng trong các cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Bruno Fernandes đang xếp thứ ba trong khả năng làm bàn. Hai cầu thủ có thành tích tốt hơn là Mo Salah của Liverpool (29 bàn) và Harry Kane của Tottenham (31 bàn). Ngoài ra, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn cán một mốc đáng tự hào khác.

Đó là ghi 20 bàn thắng cho MU từ chấm phạt đền tính trên mọi đấu trường, thành tích tốt thứ ba trong lịch sử đội bóng. Hai người xếp trên là Wayne Rooney (27 bàn) và Ruud Van Nistelrooy (29 bàn). Nên nhớ rằng, hai người đàn anh cần nhiều năm để đạt được thành tích ấy trong khi Bruno Fernandes chỉ cần hơn 1 năm là tiệm cận được kỷ lục.

Với chiến thắng 6-2, MU là đội đầu tiên tại cúp châu Âu ghi được 6 bàn trong một trận bán kết cúp châu Âu sau 57 năm. Lần gần nhất, một CLB làm được điều tương tự là Real Madrid tại European Cup (tiền thân của Champions League) ở mùa giải 1964.

Đại thắng lại nhận "mưa" kỷ lục, thầy trò Solskjaer có điểm tựa tâm lý cực lớn trước khi bước vào trận lượt về sau đây 8 ngày. MU rõ ràng sẽ yên tâm phần nào để đấu Liverpool vào cuối tuần này tại Ngoại hạng Anh.

