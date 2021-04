MU đại thắng Roma 6-2: Báo Anh ca ngợi, tin sớm đoạt vé vàng chung kết Europa League

Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 05:08 AM (GMT+7)

Giới truyền thông Anh không tiếc lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Solskjaer trong cuộc đối đầu với Roma tại bán kết Europa League.

MU vừa có chiến thắng tưng bừng với tỉ số 6-2 trên sân nhà trước AS Roma tại bán kết Europa League. Bruno Fernandes sớm mở tỉ số nhưng "Quỷ đỏ" lại kết thúc hiệp một với bất lợi kém 1 bàn so với đối thủ. Tuy nhiên, hiệp hai các cầu thủ MU đã chơi bùng nổ và Cavani, Fernandes, Pogba, Greenwood lần lượt lập công đem về chiến thắng đậm đà cho đội chủ sân Old Trafford.

Tờ Daily Mail không tiếc lời ca ngợi màn ngược dòng của thầy trò Solskjaer

Báo chí Anh ngay lập tức có những màn ca ngợi hết lời với màn trình diễn của thầy trò Solskjaer. Cây viết Chris Wheeler của tờ Daily Mail có bài tường thuật sau trận đấu có tựa đề "Cavani và Fernades khởi đầu cho hiệp hai 'giông bão' trước khi Pogba và Greenwood ghi bàn sau khi Dzeko và Pellegrini giúp Roma có 2 bàn trên sân khách".

Khởi đầu bài viết, tác giả nói lên tâm trạng chung của CĐV "Quỷ đỏ" khi chứng kiến Edin Dzeko ghi bàn trong hiệp một, đó là bóng ma mang tên bán kết. "Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, có vẻ như Edin Dzeko đã khơi dậy lại ký ức đau buồn của MU về những trận bán kết. Bàn thắng của tiền đạo này giúp Roma vượt lên dẫn trước sau khi hiệp một kết thúc và quan trọng hơn, Roma có 2 bàn thắng trên sân khách.

MU đứng trước nguy cơ bị loại lần thứ 5 tại bán kết dưới thời Solskjaer. Tuy nhiên, MU cũng có một "ông già" biết ghi bàn giống như Dzeko là Cavani. Sau khi kiến tạo cho Fernandes trong hiệp một, cầu thủ này có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo khác trong hiệp hai. Greenwood ghi bàn thứ 6 cho MU trong trận đấu để giúp CLB đặt một chân vào trận chung kết Europa League diễn ra trong tháng tới".

Cavani và Fernandes, hai cầu thủ lập cú đúp trong trận được nhắc tới ngay trên tít bài viết

Đồng quan điểm là cây viết Colin Millar trên tờ Mirror với bài viết "Hiệp hai bùng nổ giúp MU đặt một chân vào chung kết Europa League sau các cú đúp của Cavani và Bruno Fernandes". Trong bài viết của mình, Colin Millar chỉ ra 5 điểm cần chú ý trong trận đấu này: Bruno Fernandes thêm một lần nữa sắm vai "nhạc trưởng" xuất sắc của MU, Cavani không chỉ là một tiền đạo cắm đơn thuần, Solskjaer đã đặt niềm tin đúng chỗ, MU lại một lần nữa ngược dòng và ngày về Old Trafford không yên ả của Chris Smalling.

Tờ The Sun và Daily Star tin rằng MU đã "đặt một chân" vào chung kết

Cả tờ The Sun lẫn tờ Daily Star đều đưa ý "đặt một chân vào trận chung kết Europa League" lên tiêu đề bài viết về trận đấu này. Cây viết Neil Curtis của tờ The Sun bắt đầu bài viết bằng những dòng chữ văn hoa về Cavani. "Có lẽ CĐV MU sẽ không bao giờ có cơ hội cảm ơn Cavani nhưng họ sẽ không bao giờ quên anh ấy. Thật là tuyệt vời biết bao nếu Cavani kết thúc mùa giải này bằng việc nâng cúp cùng MU tại Europa League.

Hai bàn thắng, hai kiến tạo và một pha kiếm về phạt đền là những gì Cavani đã làm cho MU trong trận đấu này. Những đóng góp ấy giúp "Quỷ đỏ" ngược dòng từ 1-2 lên thành 6-2 trước AS Roma ở lượt đi bán kết Europa League. Không ngạc nhiên nếu như Solskjaer muốn gia hạn với Cavani nhưng tiền đạo người Uruguay muốn trở lại Nam Mỹ. Đó là một điều đáng tiếc cho MU".

