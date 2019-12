MU đấu Man City vì "Neymar nước Anh": Phong độ như Messi, giá 90 triệu bảng

Jadon Sancho muốn rời Dortmund và Man City lẫn MU đã trở thành đối thủ cạnh tranh cho cầu thủ người Anh.

Ngôi sao trẻ người Anh Jadon Sancho đang có phong độ rất tốt mùa này, đã trở thành cầu thủ đầu tiên ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ghi 10 bàn & 10 kiến tạo. 6 trận gần nhất anh đã ghi 7 bàn & 4 kiến tạo, chỉ có Lionel Messi của Barcelona có phong độ tương tự.

Sancho muốn rời Dortmund sau mùa giải này

Sancho đã tỏa sáng ở Dortmund kể từ khi chuyển tới thi đấu ở đây từ Man City, nhưng trong hơn 1 tháng qua tương lai của anh đã bị đặt dấu hỏi. Sau vụ Sancho trở về CLB muộn vì nán lại London quá lâu sau khi kỳ tập trung ĐT Anh kết thúc, cầu thủ này bị thay ra ở cuối hiệp 1 trận thua Bayern Munich và thêm một lần bị phạt vì đến tập muộn.

Sancho là một ngôi sao trẻ đang được rất nhiều CLB lớn để mắt do khả năng tấn công của mình, anh đã được so sánh với Neymar từ khi đá ở đội tuyển U16 Anh do phong cách bóng đá khá giống siêu sao người Brazil. Sancho có thể cho mình cơ hội được kiếm một suất thi đấu ở một đại gia nào đó bởi lúc này tài năng của anh đã được đánh giá là vượt tầm của Dortmund.

Theo nhà báo David Ornstein, hiện đang có ít nhất 4 CLB có sự quan tâm dành cho Sancho. Nguồn tin cho biết đó là Barcelona, Man City, Real Madrid và MU, nhưng chỉ có MU và Man City nghiêm túc theo đuổi vụ này. Man City cần người thay thế Leroy Sane sẽ bị bán sang Bayern Munich, còn MU đã thèm muốn Sancho được một thời gian.

Ornstein nhấn mạnh rằng hiện Sancho chưa có sự hứng thú nào với những CLB theo đuổi mình, nhưng phân tích của ông cho thấy trong số 4 CLB kể trên, Sancho có khả năng trở lại Manchester nhất vì Barca và Real đều đã có hảo thủ lẫn tài năng trẻ ở các vị trí tấn công biên.

Mức giá của Sancho được dự báo sẽ rất đắt đỏ bởi tuổi trẻ tài cao, và giá sẽ còn đắt hơn nữa nếu một đội bóng Anh hỏi mua Dortmund. Theo Ornstein, Sancho sẽ có giá lên tới những 90 triệu bảng cho các CLB Premier League, và Man City đang có vẻ sẵn lòng đáp ứng mức phí này.

