MU đạt dấu mốc lịch sử: “Gà nhà” ra sân 4000 trận liên tiếp trong 82 năm

Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 13:05 PM (GMT+7)

Trận đấu ngày Chủ nhật sẽ là trận thứ 4000 liên tiếp MU có cầu thủ do CLB đào tạo trong đội hình.

MU sẽ có trận gặp Everton vào Chủ nhật này ở vòng 17 Ngoại hạng Anh, và trận đấu sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt cho CLB. Sau 82 năm, MU sẽ có trận đấu thứ 4000 liên tiếp có sự hiện diện của ít nhất một cầu thủ được CLB đào tạo trong đội hình thi đấu.

George Best, David Beckham, Sir Bobby Charlton, Nobby Stiles, Ryan Giggs, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Bill Foulkes, Gary Neville, Duncan Edwards, Paul Scholes và Sammy McIlroy đều vượt mốc 100 trận cho MU

Trong lịch sử đội bóng, MU đã có 52 cầu thủ được CLB đào tạo chơi từ 100 trận trở lên tại Old Trafford, bao gồm cả 5 cầu thủ ra sân nhiều nhất (Ryan Giggs, Sir Bobby Charlton, Paul Scholes, Bill Foulkes, Gary Neville). 2 cầu thủ (Mark Hughes & Ryan Giggs) đã đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ PFA, 2 cầu thủ đã đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội nhà báo bóng đá FWA (Bobby Charlton & George Best), và chính Charlton & Best là 2 cầu thủ đã đoạt Quả bóng Vàng.

MU hiện đang sở hữu khá nhiều cầu thủ trẻ được đôn từ học viện lên, từ Marcus Rashford và Mason Greenwood ở hàng tiền đạo cho tới Scott McTominay ở hàng tiền vệ và Brandon Williams, Axel Tuanzebe ở hàng phòng ngự. Trong năm 2019 đã có 10 cầu thủ học viện ra mắt MU, và mùa giải này trong 38 bàn thắng ghi được của MU, 34 bàn được lập công/kiến tạo bởi cầu thủ “gà nhà”.

Trước cột mốc đặc biệt này, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết ông rất tự hào khi tiếp tục nối tiếp truyền thống của đội bóng. “Đó là một phần bản sắc của chúng tôi, CLB được xây dựng trên nền tảng làm cơ hội cho các cầu thủ địa phương và các cầu thủ được đào tạo ở học viện”, ông nói.

HLV Solskjaer và Mason Greenwood

“Điều trước hết, những cầu thủ chúng tôi đào tạo là những con người có phẩm chất tốt, sau đó họ là những cầu thủ giỏi. Họ có tài năng, nhưng để trở thành một cầu thủ MU anh phải có ý chí và nghị lực, và chúng tôi tự hào vì đã truyền nghị lực phấn đấu vào các cầu thủ trẻ”.

Tiền vệ Scott McTominay, người được MU phát hiện từ lúc mới 5 tuổi, thì bày tỏ sự tri ân tới đội ngũ phát triển cầu thủ tại CLB. “Khi chúng tôi còn ở đội trẻ đã được nghe nhiều về kỷ lục số trận đấu chúng tôi liên tiếp có cầu thủ được CLB đào tạo trong đội hình, rằng ai cũng biết và coi điều đó là một sự tự hào. Chạm tới mốc 4000 là điều không tin nổi và là một minh chứng cho sự tận tâm của các HLV, khi họ đã đầu tư công sức vào từng cầu thủ được trao cho họ”, anh cho biết.

