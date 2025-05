MU đại hạ giá Sancho, ngôi sao nguy cơ tái ngộ HLV Ten Hag

Theo tiết lộ từ tờ The Sun, MU sẵn sàng giảm mạnh mức phí chuyển nhượng dành cho Jadon Sancho. Điều này diễn ra trong bối cảnh Chelsea có khả năng từ chối mua đứt sau thời gian mượn cầu thủ chạy cánh người Anh.

Chelsea từng có mong muốn mua đứt Sancho và MU chấp nhận việc đó. Nhưng đội bóng Tây London nhiều khả năng sẽ trả 5 triệu bảng để đền bù cho MU khi "bùng" thương vụ này.

MU hiểu được Sancho không hề nằm trong kế hoạch của HLV Amorim vào mùa giải tới. Do vậy, "Quỷ đỏ" tính giảm giá bán cầu thủ người Anh xuống còn 20 triệu bảng.

MU và Chelsea đều không cần Sancho

Con số này giảm đáng kể so với mức phí 40 triệu bảng mà đội chủ sân Old Trafford từng yêu cầu Chelsea phải bỏ ra để mua đứt Sancho. Ngoài ra, 20 triệu bảng cũng thấp hơn nhiều so với con số 73 triệu bảng mà MU từng bỏ ra để chiêu mộ Sancho từ Dortmund vào năm 2021.

Leverkusen hiện theo đuổi Sancho sau khi biết thông tin MU đại hạ giá ngôi sao sinh năm 2000. Để có thể tới chơi bóng ở sân BayArena, ngôi sao người Anh phải giảm đáng kể mức lương 250.000 bảng/tuần vốn được nhận tại MU. Con số này nằm ngoài khả năng chi trả của phần lớn các CLB Đức, trong đó tất nhiên có Leverkusen.

Sancho từng được ca ngợi là cầu thủ chạy cánh hay nhất nước Anh khi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Dortmund. Trong giai đoạn từ năm 2017-2021, anh ghi 50 bàn và có 64 kiến tạo sau 137 trận, con số cực kỳ ấn tượng cho một cầu thủ chạy cánh.

Nhưng kể từ khi cập bến MU, Sancho đánh mất chính mình. Anh chỉ ghi được 12 bàn sau 82 lần ra sân, thường xuyên bị chỉ trích vì thiếu động lực, kém sáng tạo và không phù hợp với môi trường Ngoại hạng Anh.

HLV Erik Ten Hag khi còn dẫn dắt MU đã gạch tên Sancho khỏi đội hình vì "vấn đề thái độ". Anh bị đẩy về Dortmund trong 6 tháng cuối mùa 2023/24 dưới dạng cho mượn.

Thật tréo ngoe cho Sancho khi HLV Ten Hag lại đang trở thành ứng viên ngồi vào ghế nóng tại Leverkusen. Nhà cầm quân người Hà Lan được đánh giá có khả năng cao thay Alonso vào mùa tới, người sẽ tới Real Madrid.