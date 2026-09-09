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Mourinho thừa nhận Real Madrid thắng trận cầu "điên rồ", đòi có 13 bàn

Sự kiện: Real Madrid HLV Mourinho Cup C1 - Champions League 2026/27

HLV Mourinho thừa nhận Real Madrid đã thắng trận cầu "điên rồ" và đáng nhẽ cuộc đối đầu này phải có tới 13 bàn thắng.

  

Mourinho thừa nhận trận đấu “điên rồ”

Real Madrid vừa giành chiến thắng trước Inter Milan với tỉ số 2-1 trên sân nhà ở lượt đầu của vòng bảng Champions League. Tuy nhiên kết quả này không phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân. Bản thân HLV Jose Mourinho cũng thừa nhận rằng đây là trận đấu thực sự “điên rồ” trong cuộc phỏng vấn sau trận.

Mourinho cho rằng&nbsp;cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Inter Milan thực sự "điên rồ"

Mourinho cho rằng cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Inter Milan thực sự "điên rồ"

“Tôi cho rằng đây là trận đấu thực sự điên rồ. Tôi không biết ai đó tìm được sự nhàm chán trong trận đấu này. Trận đấu thực sự hỗn loạn và tỉ số đáng nhẽ ra phải là 7-6 nghiêng về chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi yếu ở khu vực trung tuyến và họ nhận ra điều đó. Tôi cũng chẳng thể làm gì hơn.

Các cầu thủ của tôi gặp nhiều khó khăn nhưng họ đã làm rất tốt. Chúng tôi đã có thể nâng tỉ số lên thành 3-0 ngay trong hiệp một. Những bàn thắng của chúng tôi tới từ sai lầm của họ nhưng không thể phủ nhận công lao của các học trò của tôi. Họ đã chiến đấu hết mình, liên tục phải chịu áp lực và tìm ra phương án để giải quyết trận đấu. Tôi hy vọng mọi người đừng quá tập trung vào việc chỉ trích”.

Khi được hỏi về việc Real Madrid kiểm soát bóng kém, Mourinho cho biết thêm. “Thực tế là chúng tôi không kiểm soát được nhưng họ cũng đâu có kiểm soát được. Courtois phải cứu thua rất nhiều nhưng chúng tôi có bao nhiêu cơ hội bị bỏ lỡ từ những pha phản công? Mọi người nên thấy đây là trận đấu tuyệt vời”.

Ông thầy người Bồ Đào Nha cũng bày tỏ sự hài lòng với sự chuyển mình của Vinicius Junior. “Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi biết điều đó, cậu ấy cũng biết và bây giờ mọi người đều biết. Có thể bây giờ chưa phải là lúc cậu ấy có phong độ tốt nhất nhưng hãy nhìn cách cậu ấy thi đấu. Vinicius Junior đã cống hiến hết mình và xứng đáng nhận được sự tôn trọng”.

Valverde thừa nhận CĐV la ó là đúng

Federico Valverde được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” đã tiết lộ những điều chỉnh của Mourinho trong phòng thay đồ ở giữa hai hiệp. “Ông ấy đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần kiểm soát bóng nhiều hơn, đặc biệt bên phần sân của họ. Chúng tôi phải giữ được bình tĩnh. Đáng nhẽ chúng tôi phải có bàn thắng trong hiệp hai.

Tôi hiểu lý do vì sao các CĐV la ó. Họ hoàn toàn có lý và chúng tôi cần phải cải thiện những khuyết điểm đã bộc lộ trong trận đấu này. Khi đang dẫn trước, chúng tôi cần chỉn chu và bình tĩnh hơn”.

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Video bóng đá Real Madrid - Inter Milan: Trừng phạt sai lầm, Mbappe lên tiếng (Cúp C1)
Video bóng đá Real Madrid - Inter Milan: Trừng phạt sai lầm, Mbappe lên tiếng (Cúp C1)

Inter Milan tấn công hay hơn nhưng Real Madrid lại biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/09/2026 05:07 AM (GMT+7)
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