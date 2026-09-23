Mourinho đau đầu vì "cuộc chiến ngầm" Mbappe - Vinicius, lợi thế nghiêng về ai?

Mourinho đã hết kiên nhẫn với Vinicius Junior

Vinicius Junior đang có phong độ không tốt kể từ đầu mùa giải. Tiền đạo người Brazil mới chỉ có được 1 bàn, 3 kiến tạo và mang về quả phạt đền trong trận đấu với Real Betis (và Mbappe sút hỏng). Theo một số nguồn tin tại Tây Ban Nha, Jose Mourinho đã hết kiên nhẫn với cầu thủ người Brazil.

Mourinho có lần thứ tư liên tiếp thay Vinicius Junior khỏi sân

Bằng chứng cho thấy rõ nét nhất là Vinicius Junior liên tục bị thay ra trong 4 trận đấu gần nhất của Real Madrid trước Inter Milan, Rayo Vallecano, Elche và mới nhất là Atletico Madrid. Trong trận derby Madrid, “Người đặc biệt” rút số 7 của đội khỏi sân ngay từ phút 54!

Jose Mourinho luôn đề cao hiệu suất thi đấu của các cầu thủ và Vinicius Junior đang không làm được điều đó. Tính ra, cầu thủ Brazil đã có 652 phút thực chiến trong mùa giải này, thuộc diện nhiều nhất đội nhưng lại chỉ đứng thứ 5 trong danh sách ghi bàn. Tân binh Carlos Espi mới được đá đúng 26 phút, tức là kém Vinicius tới 25 lần, còn ghi được nhiều bàn hơn. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi Mourinho muốn tìm sự thay đổi.

Cán cân dần nghiêng về Mbappe

Trước đó, Jose Mourinho chọn Vinicius Junior làm điểm đột phá trong phòng thay đồ của Real Madrid. Ông thầy người Bồ Đào Nha đủ kinh nghiệm để thấy được nếu Vinicius chơi thăng hoa, cầu thủ này có thể làm những điều không tưởng. Tuy nhiên, theo thời gian, Mourinho nhận ra cầu thủ người Brazil không hay như tưởng tượng.

Cán cân của Mourinho đang nghiêng dần sang Mbappe

Ai cũng biết rằng “Người đặc biệt” phải cố giữ cán cân thăng bằng giữa hai ngôi sao lớn nhất của đội là Kylian Mbappe và Vinicius Junior. Thế nhưng, lợi thế đang dần nghiêng về tiền đạo người Pháp. Mbappe được đá đủ 90 phút của 8 trận đã qua tương đương 720 phút thực chiến. Điều quan trọng là cựu sao PSG đem về 8 bàn thắng tương đương 1 bàn/trận.

Mourinho rõ ràng là có lý do để dần nghiêng về Mbappe.

Chính Mbappe đang “ép chết” Vinicius Junior

Nói đi cũng phải nói lại, Vinicius Junior không có được phong độ cao nhất một phần cũng là do chính Kylian Mbappe. Vị trí trung bình trên sân hay bản đồ nhiệt trong trận đấu với Atletico Madrid cho thấy hai cầu thủ này có xu hướng cực kỳ giống nhau, thường xuyên xuất hiện ở biên trái theo xu hướng tấn công của Real Madrid.

Cả hai đều thuộc tuýp cầu thủ thích tự xử lý cá nhân và hiếm khi phối hợp. Trùng vị trí như vậy, ai sẽ là người được ưu tiên nhận bóng? Mbappe là sự lựa chọn hợp lý hơn. Đó là lý do Vinicius Junior chỉ chạm bóng có 22 lần trong suốt 54 phút trên sân trong đó có 11 đường chuyền và 2 cú dứt điểm!

Mbappe và Vinicius đá trùng vị trí đến độ số 7 của Real Madrid còn biến mất luôn trên bản đồ vị trí trung bình

Vấn đề nằm ở chỗ Mbappe đáng nhẽ phải chơi ở trung tâm hàng tiền đạo chứ không phải dạt cánh trái. Đó là thói quen khó bỏ của cầu thủ người Pháp sau những năm tháng chơi bóng ở hành lang biên. Vinicius Junior mất đi không gian để chơi bóng (nên nhớ rằng hành lang biên không hề rộng), lại mất luôn cả bóng để chơi (do Mbappe được ưu tiên hơn).

Vinicius Junior không phải là mẫu cầu thủ biết chắt chiu mà chơi khá tốn bóng. Nếu tình trạng hiện tại tiếp tục như vậy, số lần tỏa sáng trên sân của tiền đạo người Brazil chỉ có giảm dần chứ khó mà tăng lên được.

Đây sẽ là vấn đề nan giải cho Jose Mourinho. Ông thầy người Bồ Đào Nha phải tìm ra cách chơi cân bằng nhất cho Real Madrid khi mà đội bóng này có những cầu thủ chơi trùng “màu” với nhau. Mbappe và Vinicius Junior là một cặp, Bellingham và Guler là một cặp khác.

Cặp còn lại còn dễ xử lý khi chọn Bellingham đá chính và Guler dự bị là xong. Nhưng cặp “oan gia” mang tên Mbappe và Vinicius Junior không hề dễ xử lý. Nếu để cả hai trên sân, đội hình sẽ mất cân bằng. Nhưng chọn ai dự bị lại là bài toán không hề dễ giải.