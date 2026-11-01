Messi nhận 5 thẻ vàng vẫn không bị treo giò ở MLS

Messi ngỡ ngàng với tấm thẻ vàng thứ 5

Lionel Messi có thể góp mặt trong trận đấu với New England Revolution, thuộc khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS), bất chấp việc vừa nhận thẻ vàng thứ 5 kể từ đầu mùa.

Messi không bị treo giò, dù đã nhận 5 thẻ vàng

Tiền đạo 39 tuổi bị trọng tài cảnh cáo ở phút 42 trong trận hòa 2-2 của Inter Miami trước Cincinnati hôm thứ Tư. Tình huống diễn ra sau khi Messi tiến đến trao đổi với trọng tài về pha va chạm giữa anh và Samuel Gidi bên phía Cincinnati.

Quyết định của trọng tài khiến thủ quân Inter Miami tỏ ra khá bất ngờ. Theo quy định thông thường, thẻ vàng thứ 5 trong mùa giải sẽ khiến một cầu thủ phải nhận án treo giò một trận.

Quy định đặc biệt giúp Messi thoát án phạt

Tuy nhiên, Messi vẫn có thể ra sân nhờ quy định mang tên "good conduct" (hành vi thi đấu tốt) của MLS.

Theo luật này, một cầu thủ sẽ được xóa một thẻ vàng khỏi tổng số thẻ tính án phạt nếu trải qua 5 trận liên tiếp tại giải đấu mà không bị cảnh cáo.

Messi nhận thẻ vàng ở các vòng 8, 11, 20, 31 và 33. Khoảng cách giữa một số lần bị phạt đủ dài để siêu sao người Argentina được hưởng lợi từ quy định nói trên.

Theo tờ The Sun (Anh), hai thẻ vàng của Messi đã được loại khỏi tổng số thẻ dùng để xác định án treo giò.

Messi vẫn đang trên hành trình bảo vệ danh hiệu cùng CLB Inter Miami

Messi sẵn sàng trở lại, Inter Miami hưởng lợi

Dù cả 5 thẻ vàng vẫn được lưu trong hồ sơ kỷ luật, không phải tất cả đều được tính vào ngưỡng dẫn đến án treo giò. Nhờ đó, số thẻ vàng thực tế của Messi trong hệ thống tính án phạt chỉ còn 3.

Điều này đồng nghĩa đội trưởng Inter Miami không phải vắng mặt và có thể góp mặt ở trận đấu áp chót của đội bóng tại mùa giải chính thức MLS.

Sự hiện diện của Messi mang ý nghĩa quan trọng với Inter Miami trong giai đoạn cuối mùa, đặc biệt khi đội bóng cần duy trì lực lượng mạnh nhất để hướng tới những mục tiêu còn lại.