Ten Hag chê Ronaldo sa sút, thống kê CR7 kém xa Messi sau 2018

⚡ Ten Hag công kích Ronaldo, chỉ trích CR7 không còn duy trì đỉnh cao

Erik Ten Hag vừa có những phát biểu gây chú ý khi nhận xét Cristiano Ronaldo không còn giữ được phong độ đỉnh cao kể từ khi chia tay Real Madrid để gia nhập Juventus vào mùa hè năm 2018. Cựu HLV MU cho rằng vấn đề của CR7 nằm ở việc một ngôi sao lớn phải biết hy sinh vì tập thể, thay vì chỉ đòi hỏi đội bóng đáp ứng yêu cầu của mình.

Ten Hag cho rằng Ronaldo đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao như thời khoác áo Real

“Đội bóng hàng đầu nào cũng phải đón nhận cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng cầu thủ đó cũng phải biết nhường chỗ vì tập thể. Đó đơn giản chính là vấn đề với Ronaldo”, Ten Hag chia sẻ với ESPN.

Dù thừa nhận CR7 là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng tiền đạo này đã không còn duy trì được khả năng cống hiến như trước trong 7-8 năm qua. Ông cũng đánh giá cao cách Real chia tay các ngôi sao đúng thời điểm, khi họ nhận ra đẳng cấp của một cầu thủ bắt đầu đi xuống dù bên ngoài vẫn được xem là đang ở đỉnh cao.

Mối quan hệ giữa Ten Hag và Ronaldo từng đổ vỡ trong thời gian cả hai làm việc tại MU. Chiến lược gia Hà Lan cho biết ông đã giải thích rõ lối chơi, vai trò và những kỳ vọng dành cho CR7 ngay khi tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, theo Ten Hag, Ronaldo không còn sẵn sàng vượt qua những cơn đau, tập luyện với cường độ tối đa mỗi ngày để đạt thể trạng tốt nhất.

Ông nhấn mạnh nếu không đủ thể lực, cầu thủ sẽ rất khó cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh, Champions League hay trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau quãng thời gian căng thẳng ở Old Trafford, Ronaldo rời MU và chuyển sang Saudi Arabia, khép lại hành trình tại bóng đá châu Âu.

🔥 Ronaldo ghi nhiều bàn hơn Messi nhưng thua xa về kiến tạo

Mùa hè năm 2018, Ronaldo vừa cùng Real Madrid giành Champions League lần thứ ba liên tiếp. Khi ấy, CR7 và Messi đều có 5 Quả bóng vàng, còn cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại vẫn rất cân bằng.

Ronaldo vẫn nhỉnh hơn Messi về số bàn thắng kể từ mùa hè năm 2018

Sau đó, hai huyền thoại đi theo những con đường khác nhau. Ronaldo đến Juventus với nhiệm vụ chinh phục Champions League, ghi nhiều bàn thắng và giành 2 chức vô địch Serie A. Tuy nhiên, đội bóng Italia không thể đạt mục tiêu ở đấu trường châu Âu, đồng thời dần đánh mất vị thế thống trị trong nước.

Messi cũng trải qua những biến động khi chia tay Barcelona để chuyển đến PSG. Hàng công có Neymar và Kylian Mbappe không tạo được sự kết hợp như kỳ vọng. Dù vậy, sự nghiệp quốc tế của tiền đạo Argentina lại thăng hoa rực rỡ với những danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia, nổi bật là chức vô địch World Cup 2022.

Xét thống kê từ mùa hè năm 2018, Ronaldo ghi 327 bàn, nhiều hơn Messi 8 bàn. Tuy nhiên, CR7 có tới 80 pha lập công từ chấm phạt đền, trong khi con số này của Messi là 37.

Ở khả năng kiến tạo, Messi tạo ra cách biệt rất lớn với 175 lần dọn cỗ, hơn gấp 3 lần Ronaldo (56). Tổng số lần trực tiếp tham gia vào bàn thắng của siêu sao Argentina đạt 494, vượt xa con số 383 của đối thủ.

Đáng chú ý, Messi cũng có hiệu suất ghi bàn không tính phạt đền tốt hơn. Anh cần trung bình 125,29 phút cho một bàn thắng, trong khi Ronaldo mất 146,11 phút.

🏆 Messi bỏ xa Ronaldo về danh hiệu, 3 Quả bóng vàng và World Cup

Sự khác biệt rõ nhất giữa hai siêu sao nằm ở bộ sưu tập danh hiệu. Kể từ mùa hè năm 2018, Ronaldo giành 9 chức vô địch, gồm 2 Siêu cúp Italia, 2 Serie A, 1 Cúp Quốc gia Italia, Arab Club Champions Cup 2023, Saudi Pro League 2025-26 và 2 UEFA Nations League. CR7 không giành thêm Quả bóng Vàng nào.

Messi giành thêm 14 danh hiệu, trong đó có chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina

Trong khi đó, Messi có tới 14 danh hiệu, trải dài từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia. Đáng kể nhất là 2 Copa America, World Cup 2022 và Finalissima 2022. Ngoài ra, anh còn giành 3 Quả bóng Vàng trong giai đoạn này.

Những con số cho thấy Ronaldo vẫn duy trì khả năng săn bàn đáng nể, nhưng Messi vượt trội về kiến tạo, hiệu suất đóng góp trực tiếp vào bàn thắng và thành tích tập thể. Nhận định của Ten Hag vì thế có thêm cơ sở khi đặt hai huyền thoại lên bàn cân trong giai đoạn sau năm 2018.

Dẫu vậy, việc Ronaldo vẫn ghi nhiều bàn hơn Messi cũng cho thấy CR7 chưa bao giờ đánh mất hoàn toàn bản năng săn bàn, ngay cả khi sự nghiệp đã bước sang chặng đường khác.