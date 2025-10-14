Mbappe hé lộ bất ngờ về Messi - Vinicius, tuyên bố Ronaldo là số 1

⚽ Từ chối Real năm 2017 - không muốn ngồi dự bị

Gia nhập Real Madrid vào mùa hè 2024, Kylian Mbappe đang chứng minh vì sao "Los Blancos" chờ đợi anh suốt nhiều năm. Thế nhưng, đáng ra mối lương duyên này đã có thể bắt đầu từ năm 2017, thời điểm Real từng nỗ lực chiêu mộ anh từ Monaco.

Kylian Mbappe tiết lộ loạt câu chuyện thú vị về sự nghiệp

Nhớ lại giai đoạn đó, Mbappe cho biết trên Movistar: “Lúc ấy tôi rất rõ ràng. Ở Monaco, mục tiêu của tôi là được ra sân. Real Madrid khi đó đã có Benzema, Cristiano và Bale, và tôi không muốn làm khán giả trên băng ghế dự bị. Tất cả các CLB châu Âu đều hứa cho tôi đá chính, nhưng ở Madrid thì tôi biết mình không thể. Dĩ nhiên đó vẫn là giấc mơ, nhưng được đá chính là đặc quyền, và tôi có cơ hội làm điều đó ở quê nhà Paris. Tôi đã có bảy năm tuyệt vời ở đó”.

Theo tiền đạo 26 tuổi, việc ở lại PSG thời điểm ấy giúp anh trưởng thành hơn cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

👑 Messi là cầu thủ độc nhất vô nhị

Suốt 7 năm gắn bó với PSG, Kylian Mbappe không chỉ trở thành ngôi sao số một nước Pháp mà còn có cơ hội sát cánh cùng Lionel Messi - người gia nhập đội bóng vào năm 2021 sau khi chia tay Barcelona.

Mbappe hồi tưởng quãng thời gian được sát cánh cùng Lionel Messi tại PSG

Mbappe kể lại: “Khi nói về những người viết nên lịch sử, bạn sẽ nghĩ đến Messi. Trong phòng thay đồ, anh ấy rất bình thường, khiêm tốn và tôn trọng mọi người.

Về chuyên môn, Messi là cầu thủ độc nhất vô nhị. Khi có một người như vậy trong đội, bạn phải ở gần họ và học hỏi. Anh ấy giúp tôi hiểu trận đấu hơn rất nhiều. Tôi thật sự may mắn khi được chơi cùng Leo Messi - điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi từng tin anh ấy sẽ ở lại Barcelona trọn đời, còn giấc mơ của tôi là Real Madrid. Cơ hội đó quả là vàng ngọc”.

🥇 Ronaldo vẫn là hình mẫu lớn nhất của tôi

Dù dành nhiều lời ngưỡng mộ cho Messi, nhưng Mbappe vẫn khẳng định hình tượng anh luôn hướng tới chính là Cristiano Ronaldo - đối thủ lớn nhất của Leo trong cuộc tranh luận “GOAT” (người vĩ đại nhất mọi thời).

Cristiano Ronaldo luôn là hình mẫu lớn nhất mà Mbappe muốn noi theo

“Ronaldo luôn là hình mẫu với tôi. Tôi thật may mắn khi có thể nói chuyện và nhận lời khuyên từ anh ấy. Ở Real Madrid, anh ấy là số một. Tôi muốn đi theo con đường mà anh ấy đã mở ra”, Mbappe khẳng định.

Câu nói của Kylian Mbappe khiến không ít người hâm mộ Real cảm thấy phấn khích, bởi Ronaldo chính là biểu tượng vĩ đại nhất của "Đội bóng Hoàng gia" trong kỷ nguyên hiện đại.

🤝 Mbappe nói về mối quan hệ với Vinicius

Gia nhập Real Madrid, Mbappe nhanh chóng tạo nên sự kết nối đặc biệt với Vinicius Junior. Dù tiền đạo người Brazil đôi lúc bị HLV Xabi Alonso cho ngồi dự bị, cả hai vẫn duy trì quan hệ tích cực và hỗ trợ nhau trên sân cỏ.

Mbappe và Vinicius trở thành cặp đôi tấn công đáng sợ của Real Madrid

Mbappe chia sẻ: “Tôi có mối quan hệ rất tốt với Vinicius. Mùa này mọi thứ còn tốt hơn vì chúng tôi hiểu nhau hơn. Cậu ấy là cầu thủ giỏi và là người tốt. Mọi người sẽ luôn bàn tán, nhưng chúng tôi có cùng mục tiêu: giúp Real Madrid giành danh hiệu. Muốn thế, cả hai phải chơi ở phong độ cao nhất”.

Thời gian qua, việc Vinicius trì hoãn gia hạn hợp đồng với Real Madrid khiến xuất hiện tin đồn về mâu thuẫn, nhất là khi có thông tin anh muốn trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB - vượt cả Mbappe.

Tuy nhiên, Mbappe nhanh chóng phủ nhận mọi rạn nứt: “Truyền thông thích thổi phồng mọi chuyện. Hai cầu thủ nổi tiếng cùng chơi cho một đội - điều đó đủ để họ bán báo rồi.”

Sự ăn ý giữa Mbappe và Vinicius được thể hiện rõ trong những trận gần đây. Bộ đôi của "Kền kền trắng" đã cùng nhau ghi bàn trong 3 trận La Liga mùa 2025/26 - gần bằng tổng số của cả mùa trước. Trong chiến thắng 3-1 trước Villarreal, Vinicius lập cú đúp còn Mbappe ghi bàn và nhường quyền đá phạt đền cho đồng đội.